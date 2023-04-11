«Челси» интересуется Гави. Клуб хочет подписать хавбека «Барсы» бесплатно, воспользовавшись ситуацией с контрактом (As)

«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави.

Лондонский клуб заинтересован в трансфере 18-летнего футболиста в летнее трансферное окно, сообщает As. «Синие» хотят воспользоваться тем, что регистрация профессионального контракта хавбека с «Барсой» была отменена, из-за чего он может стать свободным агентом по окончании сезона.

Три недели назад представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встретились с агентом футболиста Иваном Де Ла Пеной в Мадриде. Лондонцы заявили о желании подписать Гави и подчеркнули важную роль, которую он сыграет в их проекте на будущее, позиционируя игрока как звезду команды.

Стороны договорились продолжить переговоры. Они проведут еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера.

Отмечается, что Гави очень недоволен «Барселоной» из-за ситуации с контрактом.

« » готов предложить игроку не только многомиллионный контракт, но и высокий подписной бонус.

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.