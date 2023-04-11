«Челси» интересуется Гави. Клуб хочет подписать хавбека «Барсы» бесплатно, воспользовавшись ситуацией с контрактом (As)

Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы агенты Гави Футбол

«Челси» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави.

Лондонский клуб заинтересован в трансфере 18-летнего футболиста в летнее трансферное окно, сообщает As. «Синие» хотят воспользоваться тем, что регистрация профессионального контракта хавбека с «Барсой» была отменена, из-за чего он может стать свободным агентом по окончании сезона. 

Три недели назад представители «Челси» во главе со спортивным директором Кристофером Вивеллом встретились с агентом футболиста Иваном Де Ла Пеной в  Мадриде. Лондонцы заявили о желании подписать Гави и подчеркнули важную роль, которую он сыграет в их проекте на будущее, позиционируя игрока как звезду команды.

Стороны договорились продолжить переговоры. Они проведут еще одну встречу, на которой будет более подробно изложена стратегия возможного трансфера. 

Отмечается, что Гави очень недоволен «Барселоной» из-за ситуации с контрактом. 

«Челси» готов предложить игроку не только многомиллионный контракт, но и высокий подписной бонус. 

В текущем сезоне Ла Лиги Гави провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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101 комментарий

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МТБ
Ответ bel01
Формально, если контракт закончился, он может перейти куда угодно бесплатно. Рабство ещё никто не узаконивал. Но для Гави уход из Барсы был бы величайшей глупостью.
Окончание контракта не является для Боули препятствием к выплате кучи денег за трансфер
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Fenix4050
Ответ Виктор Кашшаи
В ЛаЛиге правила поменялись?) Теперь с первого места ЛаЛиги нельзя попасть в ЛЧ?)
Да подожди еще чем разбирательство по оплатам судье закончится.
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Виктор Кашшаи
Ответ Уолтер Собчак
Ну так для большинства людей деньги действительно всё решают.
Я говорю, что не всё решают деньги
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Виктор Кашшаи
Ответ *MVP*
ну не будет Челси один сезон в ЛЧ, и что? ЛЕ и ЛК нафиг не сдались. ты лучше скажи, когда Барса научится из группы выходить?)
Сезон? С такой игрой Челси бы прописку в АПЛ сохранить и не вылететь в Чемпионшип.
А Барса начнёт выходить, когда в лч нормальные судья появятся
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Raul14
гиви это дерево))
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Уолтер Собчак
Ответ Виктор Кашшаи
Глупый Боули думает, что на этом свете всё решают бабки
Ну так для большинства людей деньги действительно всё решают.
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Андрей
Ответ Федя Букин
А на чьё место придёт Месси, кто там лишний получается?🤔
дембеле походу.
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5pt25hj795
А почему нет? У Барсы и дальше финансовые проблемы будут копиться, как снежный ком. А тут и сильнейшая лига и варик бабок поднять.
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*MVP*
Ответ Виктор Кашшаи
А в следующем сезоне где они будут? В ЛЧ? Может в ЛЕ? Ну хотя бы в ЛК?
ну не будет Челси один сезон в ЛЧ, и что? ЛЕ и ЛК нафиг не сдались. ты лучше скажи, когда Барса научится из группы выходить?)
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Barcelonafun
Ответ Кирилл
Это же какой удар будет для ДолЖуна … )
Он настолько в шоке, что коммент дважды написал)
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*MVP*
Ответ Hella black
Если 100 лямов за Мужрика умудрились выложить,то здесь все 300 лямов надо будет приготовить
может, сначала новость прочитаешь?
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Виктор Кашшаи
Ответ benjamin92
А разве это не один и тот же человек?
Если Шуллер и должун один и тот же человек, то это многое бы объяснидо
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CIMBOM
Всё пишите и спорите, но знайте ваше мнение не кому не интересно и не чего не изменит, и ещё одно не стыдно вам обсуждать профессионала, когда вы сами ему в пятках не годитесь
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Виктор Кашшаи
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Борселона тоже недавно встретилась с великим Реалом))
А что было до этого матча?)
Точнее 3 прошлых Классико назави)
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ivan_krylov
Ответ Bolvan
Да знаю ,Но Гави будут ,не думаю что он захочет в 11 место в Апл вместо Лч в следующем сезоне
хоть в группе попылит, а там ЛЕ.... Айнтрахт...
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Виктор Кашшаи
Ответ Милостивый Государь
Для Гави это тест на сообразительность. Если ты в такой ситуации выбираешь Челси, то есть вопросы к твоим когнитивным способностям. 18 лет -- самое время сдать такой экзамен.
Не, конечно можно пойти по пути Хави Симмонса и в будущем оказаться в каком-нибудь Фейенорде
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Милостивый Государь
Для Гави это тест на сообразительность. Если ты в такой ситуации выбираешь Челси, то есть вопросы к твоим когнитивным способностям. 18 лет -- самое время сдать такой экзамен.
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Бимбо TV
Мечтать не вредно.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Борселона тоже недавно встретилась с великим Реалом))
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Febos_
не нужен Челси этот злой чихуахуа
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ЭкспертДиванный
Ответ Born is the King
Зачем Челси этот деревянный опорник? Очередной ламасийский неликвид
может Челси стоит тебя купить?
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LevSmith
Переходить в клуб, в котором даже нет постоянного тренера, который заинтересован в тебе и видит, как будет тебя использовать - огромная глупость, а я не думаю, что Гави настолько глуп
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Виктор Кашшаи
Ответ KeriLLo
Ты сможешь додуматься, я в тебя верю)))
Очередной хейтерок через слёзы пытается Барсу из Еврокубков выгнать)
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DolJun
Ответ Кирилл
Это же какой удар будет для ДолЖуна … )
так это утка от ас, что не ясного. у галлахера футбольного интеллекта больше чем китайского чави)
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MADRiD_00
Ответ Raul14
Комментарий удален модератором
Успокойся пожалуйста.
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