Абаскаль расписался в Москве с невестой Алехандрой. Тренер «Спартака» и его жена посетили Красную площадь

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его невеста стали мужем и женой.

«Гильермо и его избранница Алехандра расписались ❤️🤍.

и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья! ✨» – говорится в сообщении красно-белых.

«Нет случайностей или совпадений. Мы идем к местам и людям, которые всегда ждали нас.

Между нами было только время, никогда не было расстояния. Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет.

Настоящая любовь❤️. Я люблю тебя, моя жена», – написал 33-летний испанец в инстаграме.

Фото: instagram.com/guille_abascal/