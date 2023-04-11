Абаскаль расписался в Москве с невестой Алехандрой. Тренер «Спартака» и его жена посетили Красную площадь
Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его невеста стали мужем и женой.
«Гильермо и его избранница Алехандра расписались ❤️🤍.
Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья! ✨» – говорится в сообщении красно-белых.
«Нет случайностей или совпадений. Мы идем к местам и людям, которые всегда ждали нас.
Между нами было только время, никогда не было расстояния. Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет.
Настоящая любовь❤️. Я люблю тебя, моя жена», – написал 33-летний испанец в инстаграме.
А Гильерме поздравления от души!
Вопрос только один :
Где фото из Кутузовского загса ?
Стали мы его судьбою - ты вглядись в его лицо.
Чтобы ни было вначале, утолит он все печали.
Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо!