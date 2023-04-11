Абаскаль расписался в Москве с невестой Алехандрой. Тренер «Спартака» и его жена посетили Красную площадь

Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника соцсети Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его невеста стали мужем и женой.

«Гильермо и его избранница Алехандра расписались ❤️🤍.

Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодоженам любви, взаимопонимания и семейного счастья! ✨» – говорится в сообщении красно-белых.

«Нет случайностей или совпадений. Мы идем к местам и людям, которые всегда ждали нас.

Между нами было только время, никогда не было расстояния. Я бы сделал это еще тысячу раз, и это всегда была бы ты, мой проводник, мой свет. 

Настоящая любовь❤️. Я люблю тебя, моя жена», – написал 33-летний испанец в инстаграме.

Фото: instagram.com/guille_abascal/

85 комментариев

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sergei_saenko77@mail.ru
От всей души поздравляю, в семье кб прибавление)
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RWMen
Ответ Anatolii
За что уважать аленя, который вляпался в современный брак?
Какой же ты похоже несчастный человек
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Александр Сырчин
Ответ Francesc Fàbregas
Угадай лишнее слово для красной площади
Совет. Ведь это уже не СОВЕТский Союз.
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Мансур Абдрахимов
Фоткал Карпин!
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RWMen
Столько желчи от залетных провинциалов, приятно читать!)
А Гильерме поздравления от души!
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RAMIK
Ответ Anatolii
За что уважать аленя, который вляпался в современный брак?
А ты как я понял из однополых?!
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Мансур Абдрахимов
Алехандра...Алехандра!Этот город наш с тобоюююю...
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dimitrii36
Новиков везде поспевает, и чтец, и жнец, и на дуде игрец
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OldRedWhite
Ответ Вова Паскаянц
Крутой чудак ,кто бы что не говорил .Счастья молодым 🙏🏼
Счастья и любви !
Вопрос только один :
Где фото из Кутузовского загса ?
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Anatolii
Ответ Дмитрий Фролков
Женился это молодец, а теперь пора и клуб вытаскивать из болота. А так счастья молодожёнам))))
Жениться при матриархате - это глупость высшего порядка
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Anatolii
Ответ Alex mahoun
Семья это хорошо.Мои поздравления.
Семья при матриархате - это баба и ее дети. Мужчина - сменный картридж, который баба отправляет в расход при первом же удобном случае
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Лурц
Ответ Валерий Ковальчук
Судья Иванов приглашён, наверняка !!!!???
Или Лапочкин
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-1
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DVS1
Ответ Дмитрий
Кладбище посещать на свадьбу, так себе идея. Наверное, Гилермо не очень знаком с этим местом. Россияне подсказали
Душнила) Вы, так скажем, люди либеральных взглядов, в этом от совков же ничем не отличаетесь. Приятное событие, счастливые люди, красивое место, замечательное событие - но надо конечно же нагадить своим г.
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Anatolii
Ответ Дмитрий
Кладбище посещать на свадьбу, так себе идея. Наверное, Гилермо не очень знаком с этим местом. Россияне подсказали
Свадьба - так себе идея
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Кирилл.С-Пб
То, что происходит в Лас Вегасе, остаётся в Лас Вегасе... Подружкой невесты была Зарема?
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Anatolii
Ответ Дмитрий Агалаков
Счастья молодым!
Ну, молодая наверное счастлива: через пару лет отпилит половину совместно нажитого, заберет ребенка и перепрыгнет на новую ветку.
0
-4
-4
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Міш Міш
По зальоту.....
+1
-1
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Валерий Ковальчук
Судья Иванов приглашён, наверняка !!!!???
+3
-3
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Сергей Орлов
Счастья рыжему!)
+2
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Anatolii
Ответ Verhovn
... да детишек побольше)
Да развод поскорее
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Anatolii
Ответ Олимпионик
Ей не до выбора было: ещё не жена, но уже с пузом. Теперь может и права качать.
Взяла на пузо
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Alexandr Skomorovsky
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Просто плотную тарелочку борща навернула, а люди уже про беременность подумали😎
Тарасовского!11
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Ильдар Фарукшин
Мальчик родится назовите Спартак, девочка Зарема. Шутка 😊😊😊😊. Счастья ❤️❤️❤️❤️
+1
-1
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volens-docens
Алехандра, Алехандра, этот город наш с тобою,
Стали мы его судьбою - ты вглядись в его лицо.
Чтобы ни было вначале, утолит он все печали.
Вот и стало обручальным нам Садовое кольцо!
+4
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a-fon
Настоящая жена декабриста)
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