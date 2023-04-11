Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком

Теги Боб Арум Александр Усик Тайсон Фьюри Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Усиком.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Бой Тайсона Фьюри против Энди Руиса может пройти летом в Великобритании. Поединок за абсолютное чемпионство против Александра Усика – в конце 2023 года в Саудовской Аравии.

Последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору техническим нокаутом.

Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»

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8 комментариев

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Serega T
Ответ Джанлука Нальюка
Он уже постарел. Второй бой с Джошуа менее убедителен был в физическом плане
Ну правильно. Джошуа по методичкам Кличко весь бой от него пробегал. Либо играл в обнимашки.
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iden prime
Бокс нынче не тот
+1
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sfilatov13
Ответ Мистер Блин
чо , будет ждать, пока усик постареет?😂😂😂
да, сам же он только молодеет
0
-2
-2
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Джанлука Нальюка
Ответ Мистер Блин
чо , будет ждать, пока усик постареет?😂😂😂
Он уже постарел. Второй бой с Джошуа менее убедителен был в физическом плане
+3
0
+3
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Мистер Блин
чо , будет ждать, пока усик постареет?😂😂😂
+2
-2
0
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Максим Гергард
Ответ D-eisler@yandex.ru
а руис достанет до него?
До Джошуа доставал и до Фьюри достанет
+3
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D-eisler@yandex.ru
а руис достанет до него?
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Мари Хуан
А может и не подраться)
+9
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