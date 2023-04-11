Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком

Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Усиком.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Бой Тайсона Фьюри против может пройти летом в Великобритании. Поединок за абсолютное чемпионство против – в конце 2023 года в Саудовской Аравии.

Последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору техническим нокаутом.

Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»