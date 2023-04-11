Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком
Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Усиком.
Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
Бой Тайсона Фьюри против Энди Руиса может пройти летом в Великобритании. Поединок за абсолютное чемпионство против Александра Усика – в конце 2023 года в Саудовской Аравии.
Последний раз Фьюри дрался в декабре-2022, когда победил Дерека Чисору техническим нокаутом.
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