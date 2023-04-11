«Зенит» может подписать Константина Тюкавина и Сергея Пинева.

По информации «Чемпионата», петербуржский клуб рассмотрит вариант с подписанием нападающего «Динамо» и полузащитника « », если и уйдут в летнее трансферное окно.

«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же « » может забрать за фиксированную сумму отступных», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

С подробной статистикой можно ознакомиться здесь, показатели Пиняева – здесь.