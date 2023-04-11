«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом
«Зенит» может подписать Константина Тюкавина и Сергея Пинева.
По информации «Чемпионата», петербуржский клуб рассмотрит вариант с подписанием нападающего «Динамо» и полузащитника «Локомотива», если Малком и Клаудиньо уйдут в летнее трансферное окно.
«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
С подробной статистикой Тюкавина можно ознакомиться здесь, показатели Пиняева – здесь.
А чему удивляться, у нас и развитие страны такое же.
А может и не подписать
Прямо замена, так скажем окуенное 🤣
И даже Сергеев с большой натяжкой считается, потому что он на уровне РПЛ сыграл пол года.
Это конечно же то же самое, что Зобнин или Соболев или Селихов.
Рад за него)