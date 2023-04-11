«Зенит» может подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Малком Клаудиньо Чемпионат.com Сергей Пиняев Константин Тюкавин Футбол

«Зенит» может подписать Константина Тюкавина и Сергея Пинева.

По информации «Чемпионата», петербуржский клуб рассмотрит вариант с подписанием нападающего «Динамо» и полузащитника «Локомотива», если Малком и Клаудиньо уйдут в летнее трансферное окно.

«Тюкавин не очень доволен своим положением в «Динамо», так как не является стабильным игроком стартового состава. Пиняева же «Зенит» может забрать за фиксированную сумму отступных», – сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

С подробной статистикой Тюкавина можно ознакомиться здесь, показатели Пиняева – здесь

136 комментариев

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rus_dor_
кажется, переход паспортиста в Зенит чем-то напоминает переход любого игрока в Ахмат: человек сперва мелькает, а потом растворяется. если парни туда пойдут, перейти в Европу из Зенита будет еще сложнее
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chelovalm
Ответ Валерий Охотин
Молодец.
Обращайся
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Валерий Охотин
Ответ justbored
Охохо. В синдроме Туретта нет ничего постыдного, не отказывайте себе ни в чём.
Ку ку Гриня.
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sled
Ответ Дмитрий9779
Назови хоть одного футболиста РПЛ,который мобилизован или пошел добровольцем...прежде чем писать свой бред.И да,они о России отзываются позитивно в отличии от Галкиных,с чего бы их смешивать с грязью"?
И ВСУ не спонсируют, как газпрём, да?
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justbored
Ответ Валерий Охотин
Комментарий удален модератором
Охохо. В синдроме Туретта нет ничего постыдного, не отказывайте себе ни в чём.
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dem
Гениальное развитие клуба!!!
А чему удивляться, у нас и развитие страны такое же.
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igor.igorev
Да как же новоиспечённые граждане России могут покинуть клуб, за который они с детства болелли?
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Дмитрий Родионов
Ответ Сибирский литовец
Да ладно . У вас зато Дзюба есть )
И дзюба не помешает.
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Валерий Охотин
Ответ justbored
Господи, нахватались слэнга молодёжного. Дед, отдыхай.
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Yo Yo
Ответ Дмитрий9779
Пока всех паспортистов скупил Спартак.Хлусевич,Соболев,ПруцевЧернов,Селихов,Зобнин...Умяров и Игнатов воспитанники других клубов...А кого купил Зенит(перспективных и не очень) из паспортистов за последние годы?Бакаев бесплатно пришел...
Перечислил 8 футболистов, начиная с 2016, с прихода Зобнина. Я вообще не понимаю камень в огород Спартака в данном случае, но допустим. Стало быть Зенит не купил 8 паспортистов начиная с 2016. Ясно
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Данил Колпиков
Ответ Дмитрий9779
Пока всех паспортистов скупил Спартак.Хлусевич,Соболев,ПруцевЧернов,Селихов,Зобнин...Умяров и Игнатов воспитанники других клубов...А кого купил Зенит(перспективных и не очень) из паспортистов за последние годы?Бакаев бесплатно пришел...
Чистяков, Караваев, Мостовой, Адамов, Сутормин. И даже если кого-то и бесплатно взяли, то явно не обошлось без административного рычага или серых схем с фарм клубами (привет Сочи)
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reteka
Про Тюкавина точно утка. Сабж по мячу через раз попадает.
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Oleg Kolesnikov
Ответ Дмитрий9779
У каждого спортсмена есть цель стать лучшим,чтобы потом не было: -Пап,а ты в футбол играл? -Да. -А кубки и медали где? -Ну я в чемпионский Зенит отказался переходить...
Не думаю, что у Пиняева в приоритете какие-то кубки в России. Думаю, он в первую очередь подводится к топовому чемпионату, а переходить в Зенит, который может не отпустить его даже за 30 лямов, и в итоге остаться тухнуть тут в изоляции годами, вряд ли входит в его планы. Уже через год Пиняева в России быть не должно, если всё пойдёт КАК НАДО.
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SMART789
Ответ ApocalypsePlease
Когда нужно выдумать новость про то, как "Зенит" нагло ослабит конкурентов за баснословные деньги, всегда ссылайся на "источник, знакомый с ситуацией". 12 лет на сайте, ничего не меняется)
А каких конкурентов ФК Зенит даже согласно этой писанине ослабляет? Где эти конкуренты?
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justbored
Ответ Валерий Охотин
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Господи, нахватались слэнга молодёжного. Дед, отдыхай.
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Oleg Kolesnikov
Ответ Варлампий Варлампий
Где у него голова? Зачем он крылья на локо сменил?
В Локо он стал сильнее, это заметно. Рядом с более сильными партнёрами.
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Валерий Охотин
Ответ justbored
Ну в качестве вентилятора - или субстанции - тут выступаете вы.
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Railway/
«так как не является стабильным игроком стартового состава» - что за бред? Он сейчас как раз железный игрок основы.
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Колбаскер тут
Следующая новость: Зенит может подписать Мбаппе, Холланда и Беллингема.

А может и не подписать
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Самоделкин
Ответ Дмитрий9779
Пока всех паспортистов скупил Спартак.Хлусевич,Соболев,ПруцевЧернов,Селихов,Зобнин...Умяров и Игнатов воспитанники других клубов...А кого купил Зенит(перспективных и не очень) из паспортистов за последние годы?Бакаев бесплатно пришел...
За 50 тысяч же
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Джононбек Тоиров
Мир вашему дому!
Прямо замена, так скажем окуенное 🤣
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Валерий Охотин
Ответ justbored
Ну я почитал историю ваших комментариев, совершенно однотипных. Плевки в пустоту. Неинтересно.
Извини , твои не читал , ну скорее всего что то интеллектуальное ? Читай дальше , Я тебе не мешаю , наслаждайся .
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justbored
Ответ Валерий Охотин
А хорошо набросили на вентилятор , как у динамовских и не только ....Гори, Гори моя .....Больше , больше , не жалейте , надо чтобы все разорвало.
Ну в качестве вентилятора - или субстанции - тут выступаете вы.
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schwein
Ответ sashinho
Круговой, Чистяков, Караваев, Сергеев, Мостовой, Адамов, Ерохин, а также небезызвестные трансферы по схемам, которые сложнее схем Гвардиолы в матчах плей-офф ЛЧ, трансферы Сутормина, Заболотного, Полоза и т. д.
Классно, вы просто перечислили все трансферы Зенита и плевать, что двое из них воспитанники Зенита, еще двоих (Мост и Караваев) покупали в статусе ноунеймов и дорастили до уровня сборной.
И даже Сергеев с большой натяжкой считается, потому что он на уровне РПЛ сыграл пол года.
Это конечно же то же самое, что Зобнин или Соболев или Селихов.
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BaltikaSPb
Ответ Jacek Suomilinen
Источник Андрей Панков. 24 года. Работает в Чемпионате. Подписан на три паблика Коней, Монако, Головнина, Вдудя и Красаву.
Вообщем Андрей Панков здоровье с утра поправил
Рад за него)
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