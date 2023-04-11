«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Бразилии. Покажут 200 игр
«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Бразилии в России.
Об этом рассказал генеральный продюсер холдинга Александр Тащин.
«Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А!
Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.
Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов «Матч!». Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите», – написал Тащин.
Да даже по меркам ДВ много кто смотрит футбол в 10 утра? Нет, поэтому никто и никогда не ставит матчи на 10 утра.
ю
То есть 0 матчей, но очень интересно? ))
https://wink.ru/brazil
сходи по ссылке, например, интересующийся.
транслирует Wink, more.tv, СЭ с 2020 года.
Я бы с удовольствием глянул и матчи, но не в 3 утра.
А насчёт "заполненных трибун" матч типа шутканул так?