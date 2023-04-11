«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Бразилии. Покажут 200 игр

Теги высшая лига Бразилия телевидение Александр Тащин Матч ТВ Футбол

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Бразилии в России.

Об этом рассказал генеральный продюсер холдинга Александр Тащин

«Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А!

Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.

Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов «Матч!». Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите», – написал Тащин. 

82 комментария

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jxmazefan
Это кстати прикольно
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Axmat Cecenov
Ответ Айвенго
Вместо АПЛ и Ла-Лиги трансляции из страны диких обезьян. Но все лучше, чем РПЛ... Какая жизнь, такой и футбол.
Лиж бы что то высрать. Ла лига есть на ОККО, можно смотреть через любой БК любой чемпионат. АПЛ можно смотреть на SPORT3TV . И ещё если бы даже АПЛ и ЛА ЛИГА показывали на МАТЧ тв , чемпионат Бразилии ничем не мешает, потому что в то время которые Бразилия будут играть, европейские чемпионаты не играют
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tumas
Ответ Ronny92
Сибирякам самое оно с утра в понедельник
ага с похмелья
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encaro_one
Ответ Поцелуй Оздоева
Где он транслировался?
https://wink.ru/brazil
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Евгений Соболев
Матч решил окончательно "ушатать" своих комментаторов ночными трансляциями?
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Поцелуй Оздоева
Ответ encaro_one
Ты просто сказочный персонаж, в России и так транслировался чемпионат Бразилии, но ты ни одного матча не посмотрел, так как "очень интересное" не на МатчТВ? ))
Где он транслировался?
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Егор Егор
Ответ Kemlo
Бедненькие москвичи и питерцы,потерпите, а нам сибирякам отлично с утреца посмотреть
У нас на европейской части только москвичи и питерцы?
Да даже по меркам ДВ много кто смотрит футбол в 10 утра? Нет, поэтому никто и никогда не ставит матчи на 10 утра.
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baran7710771077
Ответ Саша Пушкин
Только все перечисленные уже давно едут с ярмарки и не сегодня, так завтра закончат карьеру и откровенно доигрывают.
Доигрывают-да, но порой именно большие имена привлекают людей на трибуны, если бы в РПЛ заехал Халк, Суарес или Видаль, очевидно, что интерес, наблюдать за большими звездами будет. И стадионы в среднем бы заполнялись больше, плюс делились бы опытом с молодыми игроками, так, что от ветеранов тоже есть существенная польза, даже при том, что лучшие годы карьеры у них позади.
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salogiannis
Ну и правильно: зачем скаутам "Зенита" летать за полсвета за свой счет, когда можно поручить оплату налогоплательщику!
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encaro_one
Ответ Поцелуй Оздоева
Ты логически-то рассуждать способен? Чемпионат Бразилии будет интересен для зрителя Матча, учитывая, что он сейчас может смотреть только Серию А и РПЛ.
Ты просто сказочный персонаж, в России и так транслировался чемпионат Бразилии, но ты ни одного матча не посмотрел, так как "очень интересное" не на МатчТВ? ))
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Balt
Для тех кто не спит по ночам. Да всё равно с чемпом Беларуси не сравнится. )) Верните чемп Беларуси в эфир!
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Антон Третьяков
Ответ mr_simpson
В Москве 1 )) а на перефирию плевать))
периферии плевать на вашу Москву
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Поцелуй Оздоева
Ответ encaro_one
Это проблема найти в 2023 году в интернете трансляции "очень интересного"? То есть 0 матчей, но очень интересно? )) https://wink.ru/brazil сходи по ссылке, например, интересующийся. транслирует Wink, more.tv, СЭ с 2020 года.
Ты логически-то рассуждать способен? Чемпионат Бразилии будет интересен для зрителя Матча, учитывая, что он сейчас может смотреть только Серию А и РПЛ.
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Вадим flanec
Ответ Voltaren
на ДВ не люди что ли?
Я что-то написал про то, что не люди на Дальнем востоке проживают? На Дальнем востоке проживают люди, и только они будут смотреть чемпионат Бразилии. Остальная часть страны будет в это время спать.
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kostanostra
в принципе по барабану, вряд-ли буду смотреть...на англосаксов бы лучше глазеть.
ю
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Ronny92
Ответ tumas
бразилия 21-00 москва 03-00 екатеринбург 05-00 новосибирск 07-00 владивосток 10-00
Сибирякам самое оно с утра в понедельник
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Laidinen
Кто не хочет, кому не удобно могут не смотреть, никто же не заставляет. Любители НХЛ по ночам хоккей смотрят и ничего вроде, на пояса не жалуются...
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baran7710771077
Ответ Злобный Конь
Этого добра навалом в Турции и Китае. Молодые же и перспективные бразильцы в европах.
В Китае кроме Феллайни и Оскара никого из звезд не осталось толком, Турцию уже показывают. В Бразилии помимо возрастных, полно молодых талантов, которые только начинают, а через 3-5 лет нету сомнений будут в европейских топах, так, что за началом их пути тоже интересно наблюдать…
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Anime Power
Ответ Sergio19882007
Унылое зрелище чемпионат Бразилии, весь матч игроки валяются на поле,ругаются, спорят с судьями) игры как таковой нет,типо испанской Сегунды по зрелищности)
Так ты описал ла лигу)
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Hunter Hunter
Ухахаха))) позор
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encaro_one
Ответ Поцелуй Оздоева
А где смотреть должен был?
Это проблема найти в 2023 году в интернете трансляции "очень интересного"?
То есть 0 матчей, но очень интересно? ))
https://wink.ru/brazil
сходи по ссылке, например, интересующийся.
транслирует Wink, more.tv, СЭ с 2020 года.
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шампион
Тут на спорце есть шикарный блог про бразильский футбол, joga bonito называется.
Я бы с удовольствием глянул и матчи, но не в 3 утра.
А насчёт "заполненных трибун" матч типа шутканул так?
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Александр Сачков
Ответ Гриша
В 3 утра?)
Почему нет? Поклонники НХЛ и НБА же смотрят своих.
+8
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Поцелуй Оздоева
Ответ encaro_one
Если оно действительно "очень интересно", то сколько матчей за этот год ты посмотрел? ))
А где смотреть должен был?
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encaro_one
Ответ Поцелуй Оздоева
Очень даже интересно, учитывая количество молодых талантов, которые дает Бразилия.
Если оно действительно "очень интересно", то сколько матчей за этот год ты посмотрел? ))
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