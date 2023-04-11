«Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Бразилии. Покажут 200 игр

«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Бразилии в России.

Об этом рассказал генеральный продюсер холдинга .

«Очередная хорошая новость для любителей футбола: на наших каналах мы покажем новый сезон чемпионата Бразилии – Серии А!

Канал заключил сублицензионное соглашение с компанией «Медиа-Телеком» о показе 200 игр главной лиги Бразилии: значительная часть из них будет в эфире федерального канала, а остальные на наших футбольных каналах.

Переполненные стадионы, бразильская техника, молодые таланты и настоящие звезды – все это теперь будет доступно зрителям каналов « !». Халк, Марио Фернандес, Луис Адриано, Мурило и многие другие бывшие игроки клубов РПЛ начнут сезон уже 15 апреля, не пропустите», – написал Тащин.