Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина, Галлямов и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии

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Валиева, Туктамышева, Кондратюк и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии.

Об этом сообщила пресс-служба ледовой арены «Степпе Арена», где пройдет мероприятие.

В список участников входят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Шоу пройдет 6 и 7 мая в Улан-Баторе.

Наша фигурка собралась в Монголию 😱 Там ждут Валиеву, а первый крытый каток построили два года назад

19 комментариев

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Loliloo
Это какой-то сюр, звать Петросян и Акатьеву, и не звать Алину. Сразу становится понятно, что это очередная сходка имени Тутберидзе, те же имена, что и в ее шоу, кроме Алиева.
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Happy_Kleo
Ответ Пользователь Гугла
помню как все тут смеялись, когда появилась инфа что Алина была в посольстве монголии и что они хотят ее пригласить, все острили и издевались, куда, куда? в монголию ха, ха, а оно вон как вышло
Ну в итоге организаторы Загитову не пригласили. Значит не захотели. Пригласили действующих фигуристов.
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Светлана Менова
Составчик классный. Ну и ребятам, я думаю, будет очень интересно побывать в Монголии надеюсь, им организуют познавательный досуг.
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Loliloo
Странно, писали что Алина будет
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Sat397
Слышал что Камила и Алина поедут выступать в Китай, и будут выступать под живую музыку, в исполнении Димаша. Не знаю на сколько можно этому верить.
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Happy_Kleo
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Алина съездила, договорилась, а выступать будут другие. Наша Федра такая федра...
Да вообще без Загитовой наше МинСпорта и ФФКР работать не могут. Да что они-Лавров не может)) Ведь обо всем договаривается Загитова)
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Дудабот Уно
Покемонов решили не везти.
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Маргарита В Сафронова
Алина навела мосты. После еӗ дипломатического визита в Монголии вполне может начать процветать фигурное катание.
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Happy_Kleo
Классный состав. Так здорово,что Аделина и Софью позвали!
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Самая цитируемая и вообще недура
Алина съездила, договорилась, а выступать будут другие. Наша Федра такая федра...
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Katerina Sunny
Ответ Maecenas
этих уже можно называть призерами по шоу. Они хоть одно вообще пропустили?
Не знаю, они были то в ЛП, то в шоу Навки весь сезон.
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Пользователь Гугла
помню как все тут смеялись, когда появилась инфа что Алина была в посольстве монголии и что они хотят ее пригласить, все острили и издевались, куда, куда? в монголию ха, ха, а оно вон как вышло
+13
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Maecenas
Ответ Katerina Sunny
А Кацалапов призёр какого года? Наверняка, ещё кого-то добавят.
этих уже можно называть призерами по шоу. Они хоть одно вообще пропустили?
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Katerina Sunny
Ответ Maecenas
Ну монголы долго не думали. Посмотрели на призеров ЧР и ФГП и всех (кроме Самарина) позвали.
А Кацалапов призёр какого года? Наверняка, ещё кого-то добавят.
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Maecenas
Ну монголы долго не думали. Посмотрели на призеров ЧР и ФГП и всех (кроме Самарина) позвали.
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SEVEN_
На конях в коньках😂
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закрыт по беспределу
Мощная компашка
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Алексей Токарев
Атомный состав.
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Ян Константинопольский
"Улан-Батор!! Как настроение?"
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