Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина, Галлямов и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии

Валиева, Туктамышева, Кондратюк и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии.

Об этом сообщила пресс-служба ледовой арены «Степпе Арена», где пройдет мероприятие.

В список участников входят Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Шоу пройдет 6 и 7 мая в Улан-Баторе.

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