Капризов забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 40+35 в 67 играх

Кирилл Капризов забил гол в матче с «Виннипегом» (1:3) и был признан третьей звездой.

Форвард «Миннесоты» набрал 75-е (40+35) очко в текущем чемпионате , всего он провел 67 игр.

Сегодня за 22:13 – лучший показатель среди полевых игроков «Уайлд» (6:20 – в большинстве, 0:04 – в меньшинстве) – у россиянина 8 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».

Это был второй матч после травмы, из-за которой он пропустил один месяц.