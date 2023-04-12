Капризов забил «Виннипегу», став 3-й звездой матча. У него 40+35 в 67 играх

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забил гол в матче с «Виннипегом» (1:3) и был признан третьей звездой.

Форвард «Миннесоты» набрал 75-е (40+35) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 67 игр.

Сегодня за 22:13 – лучший показатель среди полевых игроков «Уайлд» (6:20 – в большинстве, 0:04 – в меньшинстве) – у россиянина 8 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».

Это был второй матч Капризова после травмы, из-за которой он пропустил один месяц.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1319pro
Хорошо, что все таки круглую цифру в 40 шайб успел таки выбить 💪🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий