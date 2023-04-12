«Бостон» установил новый рекорд НХЛ по очкам за сезон – 133 против 132 у «Монреаля»-1976/77

Теги Монреаль Бостон Вашингтон НХЛ рекорды Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» установил новый рекорд НХЛ по очкам за сезон – 133 против 132 у «Монреаля»-1977.

«Брюинс» обыграли «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 133 очка в 81 игре сезона и установила новый рекорд лиги. 

Прошлое достижение принадлежало «Монреалю» – 132 очка в 80 играх в сезоне-1976/77. «Канадиенс» завершили его победой в розыгрыше Кубка Стэнли. 

Также «мишки» продолжили улучшать рекорд лиги по числу побед за сезон (64). В текущем чемпионате «Бостону» осталось провести один матч – с «Монреалем» (в гостях).

6 комментариев

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Mephi027
Осталось Монреаль прибить, не вижу в этом проблем, честно говоря.
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sk0208827
Тем громче будет вылет из Кубка
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PEGEON
Ответ t0ni12
Будет интересно, если Хабы устроят Бостону какое-то подобие чемпионского коридора в последней игре. Очень уж удачно сложилось: и матч сразу после установления нового рекорда, и принципиальное противостояние.
В хоккее такую дичь не устраивают
+6
-2
+4
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slow focus
Ответ Габорик
Вылет в первом раунде будет красивым завершением всех этих рекордов :)
красивее, чем у рекордсмена Вашингтона не получится, он то вообще в ПО не вышел
+7
-8
-1
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t0ni12
Будет интересно, если Хабы устроят Бостону какое-то подобие чемпионского коридора в последней игре. Очень уж удачно сложилось: и матч сразу после установления нового рекорда, и принципиальное противостояние.
+6
-1
+5
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Габорик
Вылет в первом раунде будет красивым завершением всех этих рекордов :)
+18
-6
+12
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