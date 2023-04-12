«Бостон» установил новый рекорд НХЛ по очкам за сезон – 133 против 132 у «Монреаля»-1976/77
«Бостон» установил новый рекорд НХЛ по очкам за сезон – 133 против 132 у «Монреаля»-1977.
«Брюинс» обыграли «Вашингтон» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 133 очка в 81 игре сезона и установила новый рекорд лиги.
Прошлое достижение принадлежало «Монреалю» – 132 очка в 80 играх в сезоне-1976/77. «Канадиенс» завершили его победой в розыгрыше Кубка Стэнли.
Также «мишки» продолжили улучшать рекорд лиги по числу побед за сезон (64). В текущем чемпионате «Бостону» осталось провести один матч – с «Монреалем» (в гостях).
6 комментариев