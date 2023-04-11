«##### полная. Если на заборе ### напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### пишет». Агент Тюкавина об интересе «Зенита»
Агент Константина Тюкавина эмоционально отреагировал на слухи об интересе «Зенита».
Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Константина Тюкавина и Сергея Пиняева в случае ухода Малкома и Клаудиньо.
«Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе ### [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### [ерунду] пишет.
ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все ####### [прекрасно]. Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это ##### [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал Алексей Сафонов.
67 комментариев