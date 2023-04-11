«##### полная. Если на заборе ### напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### пишет». Агент Тюкавина об интересе «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты брань Константин Тюкавин контент Футбол

Агент Константина Тюкавина эмоционально отреагировал на слухи об интересе «Зенита».

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает вариант с подписанием Константина Тюкавина и Сергея Пиняева в случае ухода Малкома и Клаудиньо.

«Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе ### [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### [ерунду] пишет.

ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все ####### [прекрасно]. Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это ##### [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал Алексей Сафонов.

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67 комментариев

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White Bone
Откройте букву Х )))
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dimitrii36
Ответ Verhovn
По полкам разложил, и главное доступным языком🤣
так не может спать у стенки, упираются коленки, вот и разложил
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dimitrii36
на полиграф,к шарикову его
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vdm23
ФК Быдлонамо
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Орыс-орыс онбаган
Бо#жи подзаборные)
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Verhovn
По полкам разложил, и главное доступным языком🤣
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BeastI666I
####, братан, вам с таким базаром, ### не в зенит нужно, а сразу ### в госдуму )))))
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Spaten
А мата и правда в жизни становится больше чем раньше. Какой-то тренд зловещий
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pan_admiral
Его агент случайно не Глушаков?
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Петр Дьяконов
спасибо спортс за расшифровку, хотя и без неё было понятно.
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владислав сидельников
Ответ вкус крабовых чипсов
Становится грустно за общество, в котором публичное лицо после таких речей остается на своем посту
Какой он пост занимает? Это всего лишь агент.
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HoratioH
Ответ gustavo1097
Официальное лицо, представляющее игрока, на секундочку. Я бы на месте Тюкавина задумался, стоит ли с таким быдлом работать
А может тюкавин такого же полёта?
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tolobas
Представляю, как звонивший Сафонову ***** (офигел)
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teddy10
За такие эскапады хорошо бы агентской лицензии если не лишать, то хотя бы выносить предупреждение
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savik-A.M.
Ответ Severfan
денег заплатят - так ещё и ### сосать будешь)
Там не будешь , а буду , опечатка )))
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prus_3
Да что вы завелись? Может, Сафонов поймал этого журналиста за воротник и жарко дыша ему в ухо нашептал все, что думает об этой ситуации. А у журналиста хороший слух и отличная память оказались, вот и получился текст для небольшой новости.
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justbored
Ответ Severfan
денег заплатят - так ещё и ### сосать будешь)
богатый личный опыт?
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dakur845
Хорошо сказал.
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помню джанашия
Ответ pogbadrogba
Первый Б??? Там тоже Х, а заканчивается на йня)
Может быть и хрень. Здесь разобраться надо)
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justbored
Достойный ответ ))
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Николай Викторо
Узбагойся уже, агент тюкавина.
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ТимТалер
Какой хороший агент у Тюкавина )
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Ninjah
Ответ Bartez1986
и главный приз - ###########!
автомобиль?
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Sergey Man
Н#х, П#х. Вот и поговорили
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слесарь Гавриленко
Судя по мату, дело решенное
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