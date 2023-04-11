«##### полная. Если на заборе ### напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### пишет». Агент Тюкавина об интересе «Зенита»

Агент Константина Тюкавина эмоционально отреагировал на слухи об интересе «Зенита».

Ранее сообщалось, что « » рассматривает вариант с подписанием и Сергея Пиняева в случае ухода Малкома и Клаудиньо.

«Он никак не считает, он играет, тренируется, готовится к игре с «Пари НН». Если завтра на заборе ### [хрен] напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### [ерунду] пишет.

ЦСКА хочет Месси, все нормально, но есть два момента – у них нет денег на Месси и нет согласия Месси, а так все ####### [прекрасно]. Так и здесь. Не хочу эту тему обсуждать, потому что это ##### [чушь] полная. У нас есть контракт», – сказал .