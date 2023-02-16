В Бразилии будут снимать очки за расизм. Меры одобрили 20 клубов высшей лиги
Бразильская конфедерация футбола (CBF) внесет наказания за расизм в регламент соревнований.
CBF теперь будет наказывать лишением очков команды, чьи сотрудники или болельщики позволят себе расистские выходки. Регламент одобрили 20 клубов высшего дивизиона. Новая мера вступит в силу в Кубке Бразилии, который стартует 22 февраля.
CBF – первая федерация в мире, принявшая такое решение.
«Борьба с расизмом не терпит промедления. Меры обсуждались веками и никогда не применялись на практике... Мы решили пойти дальше в плане наказаний и даже можем лишить клуб очков в одном из наших соревнований», – сказал президент CBF Эдналдо Родригес.
Будучи первым темнокожим, возглавившим CBF за более чем 100-летнюю историю организации, Родригес считает борьбу с дискриминацией в футболе одним из своих приоритетов.
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звучит как то неубедительно...
хотя если к этому добавить ну скажем... сюда иди...
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Новая мера вступит в силу в Кубке Бразилии, который стартует 22 февраля.
Какие еще очки в кубке? Или что там за формат кубка?