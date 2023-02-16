В Бразилии будут снимать очки за расизм. Меры одобрили 20 клубов высшей лиги

Теги высшая лига Бразилия Кубок Бразилии Федерация футбола Бразилии расизм дискриминация Футбол

Бразильская конфедерация футбола (CBF) внесет наказания за расизм в регламент соревнований.

CBF теперь будет наказывать лишением очков команды, чьи сотрудники или болельщики позволят себе расистские выходки. Регламент одобрили 20 клубов высшего дивизиона. Новая мера вступит в силу в Кубке Бразилии, который стартует 22 февраля.

CBF – первая федерация в мире, принявшая такое решение.

«Борьба с расизмом не терпит промедления. Меры обсуждались веками и никогда не применялись на практике... Мы решили пойти дальше в плане наказаний и даже можем лишить клуб очков в одном из наших соревнований», – сказал президент CBF Эдналдо Родригес.

Будучи первым темнокожим, возглавившим CBF за более чем 100-летнюю историю организации, Родригес считает борьбу с дискриминацией в футболе одним из своих приоритетов.

Бразильская конфедерация футбола о кукле Винисиуса, повешенной фанатами «Атлетико»: «Осуждаем расизм. Надеемся, виновных накажут»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Ответ Лужин
Откуда в Бразилии то расизм? Там все давно перемешались, половина населения имеет такой цвет кожи, что и не поймешь какой они расы.
Более темные не любят более светлых и наоборот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Ответ Никита Давыдкин
В Бразилии реально большие проблемы с расизмом? Там же население разноцветное, причём всегда было таковым
Проблемы везде, но тут какой-то невменяемый пришел в федерацию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sievra
Ответ Павел Швецов
Надеваешь футболку соперника, кидаешь банан в своих - твоя команда чемпион! Easy
Это примерно как некоторые гении предлагают штрафовать организации, чьи рекламные листовки на остановках вешают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
Будучи первым темнокожим, возглавившим CBF за более чем 100-летнюю историю организации, Родригес считает борьбу с дискриминацией в футболе одним из своих приоритетов.

Пустили козла в огород
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Моутиньо оформляет 40
1984 все ближе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лужин
Ответ Вячеслав Смирнов
У негров 0 достижения за все свое существование, одно рэпование, банды, наркота, 0 изобрений, вот они и злые такие от этой неполноценности. Им остается только и бегать с этим своим, что мы черные и что нашу черноту надо защищать, больше то гордиться не чем.
Сколько достижений и изобретений числится за Вячеславом Смирновым?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Савчук
Ответ Павел Швецов
Надеваешь футболку соперника, кидаешь банан в своих - твоя команда чемпион! Easy
Представляю эту картину. Решающая игра за чемпионство в последнем туре, играют команды с первой и второй строчки, а в это время на трибунах идет перестрелка бананами!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лужин
Откуда в Бразилии то расизм? Там все давно перемешались, половина населения имеет такой цвет кожи, что и не поймешь какой они расы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vik444
Бред. Надо воспитывать с детского садика, школы. Отстаньте от футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Сними очки, расист...
звучит как то неубедительно...
хотя если к этому добавить ну скажем... сюда иди...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
InsomniaS.R
Ответ Новый Орлеан
Латиносы просто негров на дух не переносят.
Да? Какая разница?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
В Бразилии где процентов 70 населения цветные или просто негры есть расизм в футболе? Ну тогда я снимаю шляпу перед бразильскими белыми-у вас есть яйца мучачос
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Вячеслав Смирнов
как будто где то прям их любят)
Даже негры негров не любят. Вот ржака.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваня Шипитко
Ответ Любезный Коссутий
бред какой-то. всегда найдется какой-нибудь клован, который выкрикнет что-то неподходящее
можно и спецом пойти на фанатскую трибуну и кричать непристойности про нег*ов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Угарно будет, если вообще все фанаты дружно начнут расизничать, и со всех очки будут снимать )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Смирнов
У негров 0 достижения за все свое существование, одно рэпование, банды, наркота, 0 изобрений, вот они и злые такие от этой неполноценности. Им остается только и бегать с этим своим, что мы черные и что нашу черноту надо защищать, больше то гордиться не чем.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
да уж, это уже не смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Смирнов
Ответ Новый Орлеан
Латиносы просто негров на дух не переносят.
как будто где то прям их любят)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wesley
CBF теперь будет наказывать команды лишением очков
...
Новая мера вступит в силу в Кубке Бразилии, который стартует 22 февраля.

Какие еще очки в кубке? Или что там за формат кубка?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Новый Орлеан
Ответ Никита Давыдкин
В Бразилии реально большие проблемы с расизмом? Там же население разноцветное, причём всегда было таковым
Латиносы просто негров на дух не переносят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
обезьяна назвала обезьяну обезьяной - расизм !) шикарный ход
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Morning Glory
Пришел черный руководитель и вместо того, чтобы развивать чемпионат, начал заниматься любимым делом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashafan2
Ха, теперь есть легкий способ снимать очки с соперников. Приходишь на стадион под видом фаната команды-соперника и кричишь что-нибудь расистское.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Давыдкин
В Бразилии реально большие проблемы с расизмом? Там же население разноцветное, причём всегда было таковым
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Начинайте. Снимайте с Атлетико
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий