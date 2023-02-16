Гвардиола выиграл 6 из 6 матчей против «Арсенала» Артеты в АПЛ

выиграл все матчи в АПЛ против «Арсенала» .

В перенесенном матче 12-го тура «Манчестер Сити» обыграл « » со счетом 3:1.

С 2019 года, когда Артета, ранее входивший в тренерский штаб Гвардиолы в «Сити», возглавил «Арсенал», команды встречались между собой в Премьер-лиге 6 раз. Во всех матчах победу одержал « ».

Всего «Сити» Гвардиолы и «Арсенал» Артеты встречались между собой 9 раз. В 8 из этих матчей «Манчестер Сити» одержал победу.

«Арсенал» с 2015-го не побеждает «Сити» в АПЛ, проиграв 11 раз подряд

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