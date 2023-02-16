Гвардиола выиграл 6 из 6 матчей против «Арсенала» Артеты в АПЛ

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола выиграл все матчи в АПЛ против «Арсенала» Микеля Артеты.

В перенесенном матче 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» со счетом 3:1.

С 2019 года, когда Артета, ранее входивший в тренерский штаб Гвардиолы в «Сити», возглавил «Арсенал», команды встречались между собой в Премьер-лиге 6 раз. Во всех матчах победу одержал «Манчестер Сити».

Всего «Сити» Гвардиолы и «Арсенал» Артеты встречались между собой 9 раз. В 8 из этих матчей «Манчестер Сити» одержал победу.

«Арсенал» с 2015-го не побеждает «Сити» в АПЛ, проиграв 11 раз подряд

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36 комментариев

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RusDunkelheit
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Например?
карера
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LaffyTaffy
Арсенал потихоньку должен вернуться на свое законное 4 место. Все справедливо
0
-1
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Felp
Ответ Его Величество Златан
не все конспекты показывал артете
У него и состав лучше и дороже
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Промах Мораты
Выиграл 6, но ни в одном не доминировал ...
+1
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Dead88 Poets
очень часто очень помощники намного сильнее основных
Например?
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Dead88 Poets
Ответ Momos
Потому что этот Артета грубая подделка Пепа
то есть он Пеп с АлиЭкспресс?
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-1
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mr kovalsky
Ответ Артем Дорохин
Всех фанатов Манчестер Сити с победой.!!!
Определение «фанат манчестер сити» звучит как анекдот
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-3
-3
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Che Borz
Пеп настолько устал побеждать в АПЛ, что уже дает всем фору, но даже это не помогает 😅
0
-1
-1
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Alexander Yavriantz
Ответ Теннисный абсолют
помню меня минусили когда я писал, что Артетка титул сольет. Тут бы в топ-4 остаться.
Не, ну если вылетят из топ-4, это будет легендарно.
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Фанат Лионеля Месси
Правила номер 1
Никогда не бросай вызовы тому ,кто научил тебя играть :)
0
-2
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Тосканский_Виноградник
Хозяин доминатора ))
0
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Dead88 Poets
Ответ bostonKG
Я вообще не помню , чтобы на таком уровне помощник ушел от главного и за год-два боролся с ним же за лидерство в АПЛ. Круто👍
очень часто очень помощники намного сильнее основных
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ARIGAMI ARIGAMI
Трагедия какай-та. Про чемпионство Арсеналу можно забыть похоже
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-2
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Артем Дорохин
Всех фанатов Манчестер Сити с победой.!!!
+1
-1
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Артем Дорохин
Ответ danik 258808
Первое правило: Не кидай вызов тому кто тебя научил играть
Золотые слова.
0
-3
-3
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Dead88 Poets
Ответ Теннисный абсолют
помню меня минусили когда я писал, что Артетка титул сольет. Тут бы в топ-4 остаться.
не говори гоп пока не перепрыгнул
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Cruel Snake
В этих матчах доминатор не функционировал
+1
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Dead88 Poets
хорошая игра команды молодцы , Сити опытнее , но пенальти не нужно было ставить
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dudufufu
Ответ Его Величество Златан
не все конспекты показывал артете
У Гвардиолы есть секретные конспекты Мостового
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a.sh.s.
Ответ Дмитрий Снегирёв
А теперь вопрос. Как ттх умудряется постоянно выигрывать у Сити.
плюс у себя дома давно не пропускает удивительно просто.
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bostonKG
Я вообще не помню , чтобы на таком уровне помощник ушел от главного и за год-два боролся с ним же за лидерство в АПЛ. Круто👍
+1
0
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Казанский парень
Ответ Дмитрий Снегирёв
А теперь вопрос. Как ттх умудряется постоянно выигрывать у Сити.
Багаж Конте
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Momos
Потому что этот Артета грубая подделка Пепа
0
-1
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Ученик Пепа
Ну тут классический пример учитель>ученик)
Разве не наоборот должно быть?
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Дмитрий Снегирёв
А теперь вопрос.
Как ттх умудряется постоянно выигрывать у Сити.
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