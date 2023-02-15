Гол Головина «Бресту» – лучший в Лиге 1 в январе

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги Александр Головин Футбол

Александр Головин забил лучший гол января в Лиге 1.

Гол российского полузащитника «Монако» в ворота «Бреста» в 17-м туре Лиги 1 победил в голосовании на лучший гол месяца по итогам января.

Всего в текущем сезоне на счету Головина 5 голов и 6 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Подробную статистику можно найти здесь.

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15 комментариев

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Vitya KB
Головин даже до уровня Дзагоева не дорос пустышкой оказался
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Что с рылом?
Ответ savik-A.M.
Гол хорош конечно , но вот пустые трибуны в Монако , всегда удручали , зачем там стоили стадик на 19000 , когда там населения с ноготок и то большенство приезжих "богатеев"
еврокубки. заработок на приезжих болельщиках. 5-6к стадион не много их вместит, а так 19к хватает в лч и ле
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Iamliam
Молодец Саня!
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Roman Araslanov
Молодец Саша. Надеюсь Монако по итогам сезона в ЛЧ попадёт
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Кот Ученый
ого! а где привычные картинки? я не понимаю, как можно гол смотреть по видео (
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Shuller18
Ответ Sevuska
Ожидание : Месси , Мбаппе , Неймар . Реальность : Головин 👍
И это здорово)
+20
-1
+19
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Felp
Как на тренировке
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Зелёный гопник
Я такие в фифе почти в каждом матче забиваю, тоже мне удивил 😁
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-1
-1
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Люблю Марго Робби
Малиновские держитесь, я уже в пути 🚒
+1
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+1
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Нейтральный критик
Лига 1 Головина, однако.
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savik-A.M.
Гол хорош конечно , но вот пустые трибуны в Монако , всегда удручали , зачем там стоили стадик на 19000 , когда там населения с ноготок и то большенство приезжих "богатеев"
+3
-2
+1
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Кирилл
Голешник и правда крутой )
Головин в этом сезоне просто в огне )
+2
-1
+1
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Sevuska
Ожидание : Месси , Мбаппе , Неймар .
Реальность : Головин 👍
+34
-2
+32
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charly_54
Красава👍
+4
-2
+2
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Михо
Пушка страшная©️
+8
-2
+6
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