Гол Головина «Бресту» – лучший в Лиге 1 в январе
Александр Головин забил лучший гол января в Лиге 1.
Гол российского полузащитника «Монако» в ворота «Бреста» в 17-м туре Лиги 1 победил в голосовании на лучший гол месяца по итогам января.
Всего в текущем сезоне на счету Головина 5 голов и 6 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Подробную статистику можно найти здесь.
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Головин в этом сезоне просто в огне )
Реальность : Головин 👍