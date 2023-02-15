Гол Головина «Бресту» – лучший в Лиге 1 в январе

забил лучший гол января в Лиге 1.

Гол российского полузащитника « » в ворота «Бреста» в 17-м туре Лиги 1 победил в голосовании на лучший гол месяца по итогам января.

Всего в текущем сезоне на счету Головина 5 голов и 6 голевых передач в 22 матчах Лиги 1. Подробную статистику можно найти здесь.

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