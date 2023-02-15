СКА выиграл Кубок Континента в 3-й раз в истории КХЛ

Теги СКА КХЛ Кубок Континента Роман Ротенберг Хоккей

СКА стал обладателем Кубка Континента.

Приз вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

После победы «Локомотива» над ЦСКА петербургский клуб стал недосягаем для конкурентов.

Команда тренера Романа Ротенберга набрала 97 очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Для СКА это третий Кубок Континента в истории КХЛ. Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат 6 раз.

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7 комментариев

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sokolspb
Ответ Satvaldino
Роман, Позитивный Интеллектуальный Думающий Ответственный Рациональный Аналитический Специалист
Глупая пародия на тонкую шутку, школьник!
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Кеша
Этот кубок континента ни о чем вообще . Чего раскудахтались ? Жду от благодарных почитателей моих комментариев обилие минусов . Я понимаю , Ротенберг выиграл бы гипотетический чемпионат СССР . Или гладкий чемпионат КХЛ. Без плей офф рубка была бы другая .
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Dimonty
Интрига, конечно, на высоте - с 2015-го этот кубок берет ЦСКА/СКА... В НХЛ только Кэпиталс побеждал чаще остальных за тот же период - 2 раза аж
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de_puta_madre
Молодчики! Спокойно с самого начала регулярки всех укатали и досрочно закрыли этот вопрос. Впереди самые важные игры!
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Satvaldino
Роман,
Позитивный
Интеллектуальный
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Ответственный
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Специалист
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-2
+5
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Кеша
Ну все ! Надеюсь Роман Борисович не будет скупирдяйничать с премиями игрокам и тренерскому штабу . А то говорить много ты умеешь , а как на деле ? Я думаю Ротенберг неделю спать не будет . Будет кубок с собой возить по всем офисам ))))
+1
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Дмитрий9779
Молодцы!
+7
-7
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