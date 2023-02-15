СКА выиграл Кубок Континента в 3-й раз в истории КХЛ

СКА стал обладателем Кубка Континента.

Приз вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

После победы «Локомотива» над ЦСКА петербургский клуб стал недосягаем для конкурентов.

Команда тренера Романа Ротенберга набрала 97 очков в 64 играх Фонбет Чемпионата КХЛ.

Для СКА это третий Кубок Континента в истории КХЛ. Рекордсменом является ЦСКА, который выигрывал регулярный чемпионат 6 раз.