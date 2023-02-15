Отношения Азара и Анчелотти испорчены – они почти не разговаривают. Игрок считает, что тренер не выполнил обещания

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Отношения Эдена Азара и Карло Анчелотти испорчены.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к футболисту, сейчас отношений между Азаром и Анчелотти практически не существует. Они почти не разговаривают.

Эден считает, что тренер «Реала» подвел его, и полагает, что итальянец не выполнил свои обещания. Азар чувствует, что Анчелотти его игнорирует, и разочарован сложившейся ситуацией.

В конце декабря Анчелотти сказал, что Азар «станет одним из тех, кто будет чаще выходить на поле во второй части сезона». С тех пор бельгиец получил два небольших повреждения и отыграл всего 68 минут – в матче Кубка Испании против «Касереньо» из 3-го дивизиона. В остальных играх 2023 года Азар на поле не выходил. В Ла Лиге в прошлый раз он играл 11 сентября.

Источники в тренерском штабе «Реала» сообщили The Athletic, что они считают разочарование Азара нормой, поскольку такие эмоции свойственны игрокам, которые редко выходят на поле. Их мнение схоже с тем, что думает о ситуации Азара вся команда, – они полагают, что Эдену не повезло. Несмотря на это, хавбек ведет себя профессионально и не создает проблем внутри команды.

Статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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48 комментариев

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QueenAmidala
Ну дал ему Анчелотти проявить себя против команды из третьей лиги, и даже против них Азар ужасно смотрелся. О чем речь вообще, там здоровый молодой Асенсио выходит со скамейки, тащер ЛЧ Родриго в старт попадает через раз. А тут Азар недоволен, понимаешь ли. Карло, мб тоже недоволен - Азар сам третий год обещает показать прежнего себя, и где он?
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Alexander Zubkov
Это Азар нарушил обещание не есть больше бургеры.
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Иван Шуткин
Азар ещё играет?) Уже лет 5 ничего не слышал о его голах)
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Marcus-light
Ответ Мохнатый55
Это худший трансфер в истории футбола.
Да ладно, в сравнении с трансфером, например, Муту, это просто невезение.
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Растиньяк
Азару надо было идти к Пересу, физрук его не будет выпускать, пока тому не настучат по голову сверху
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enzoshev
Ответ Мохнатый55
Это худший трансфер в истории футбола.
Вермален худщий трансфер
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Bal Lb
Печальная конечно судьба у Элена. Но свое профессиональное отношение к футболу надо было давно пересмотреть самому. А теперь у него обиды на тренера оказываются проснулись.
На месте Флорентино нужно расторгать контракт с таким нахлебником.
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NottinghamForest79
ЖИРОБАС
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wshnmn
Эдену пора заканчивать в Европе и ехать на заработки в США или к Арабам.
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Фрэнк Канистра
Блин, как он из тащера в Челси скатился до такого положения в Реале? Что то такое же было с Алексисом Санчесом, которого МЮ взял у Арсенала на пике формы, когда он тащил и потом он просто по мячу через раз попадал))
+2
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Arman008
Главное бабки капают...
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GuruFutbola
Ответ Денис Александрович
Ты там режим тюлень то уже отключил что ли? Тебе за французский мешок переживать надо, которому ты удачи желал, но и это ему не помогло, а не на ветках Реала сидеть🤣
Делаю, что хочу)
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окечуква
А ведь всего лишь нужно было остаться в Челси. Причём это было очевидное решение для всех кроме Азара.
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Михаил Шаповалов
Ответ kaka10
Все давным давно забыли об этом футболисте Когда вижу состав команды вообще не думаю о его существовании даже. Думаю, не я один такой
аналогично)
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Betting Star
Такое ощущение, что Азар закончил карьеру несколько лет назад и приходит на тренировки Реала, чтобы окончательно не растолстеть от фастфуда...🤔
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Los Galácticos
У Анчелотти нет времени постоянно навещать Азара в больнице.
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Ilia Maksiokov
Ведь был лютый топ.
Что это ? Выход из зоны комфорта ? Как можно так резко сдать...?
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Numunu
А все потому, что у кое-кого рот всегда набит едой )
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kaka10
Ответ Михаил Шаповалов
ну хватает же наглости у чувака)
Все давным давно забыли об этом футболисте
Когда вижу состав команды вообще не думаю о его существовании даже. Думаю, не я один такой
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mrJerico
обещания : 2 гамбургера в день
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Андрей Хенто
Эден в первую очередь должен во всех своих бедах винить себя, что не может набрать форму и быть первым выбором тренера для выхода на замену, про основной состав я даже не зарекаюсь.
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Reece24
Нужно было оставаться в Англии.
Возможно тренировки не подошли и пошла череда травм. Плюс не повезло получить тяжелую травму прямо в 1 сезоне в Реале.

Шутки про фастфуд утомили. Очевидно проблема не в этом. Один раз набрал кг 5 и сразу скинул. Для проф футболистов это обычная практика.

Жалко Азара. Он и человек крутой, всегда на улыбке был. Никогда не был скандалистом. А его уже 5 лет подряд травят.
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arspurs9
Профессиональное поведение - это после трансфера в клуб мечты начать пахать и бороться за место. А в том, что бы забросить футбол профессионального нет ничего. Даже не пытайтесь рассказывать о «невезении с травмами», даже здоровый Азар выходил полностью растренированным и слабым.
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Денис Александрович
Ответ GuruFutbola
Выгнать позорного физрука ака «минус 11» и продлить контракт с легендой)
Ты там режим тюлень то уже отключил что ли? Тебе за французский мешок переживать надо, которому ты удачи желал, но и это ему не помогло, а не на ветках Реала сидеть🤣
+5
-1
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Мохнатый55
Ответ инок
Азар пожалуй худший трансфер Реала за последние годы.
Это худший трансфер в истории футбола.
+28
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