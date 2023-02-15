Отношения Азара и Анчелотти испорчены – они почти не разговаривают. Игрок считает, что тренер не выполнил обещания

Отношения Эдена Азара и Карло Анчелотти испорчены.

Как пишет The Athletic со ссылкой на источник, близкий к футболисту, сейчас отношений между Азаром и Анчелотти практически не существует. Они почти не разговаривают.

Эден считает, что тренер «Реала» подвел его, и полагает, что итальянец не выполнил свои обещания. Азар чувствует, что Анчелотти его игнорирует, и разочарован сложившейся ситуацией.

В конце декабря Анчелотти сказал, что Азар «станет одним из тех, кто будет чаще выходить на поле во второй части сезона». С тех пор бельгиец получил два небольших повреждения и отыграл всего 68 минут – в матче Кубка Испании против «Касереньо» из 3-го дивизиона. В остальных играх 2023 года Азар на поле не выходил. В Ла Лиге в прошлый раз он играл 11 сентября.

Источники в тренерском штабе «Реала» сообщили The Athletic, что они считают разочарование Азара нормой, поскольку такие эмоции свойственны игрокам, которые редко выходят на поле. Их мнение схоже с тем, что думает о ситуации Азара вся команда, – они полагают, что Эдену не повезло. Несмотря на это, хавбек ведет себя профессионально и не создает проблем внутри команды.

Статистику 32-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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