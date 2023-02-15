МОК: «История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. 

«История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию и разделение. 

МОК и олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры – наша работа с КНДР и Южной Кореей, Израилем и Палестиной, Косово и многими другими», – говорится в заявлении МОК

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29 комментариев

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sintenced
Комментарии Баха, переобувание пропагондош и вот это "история покажет" нормально так намекает намекает, что занесли.
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Павел Мельников
Ответ ДМ-1чемпион
В Лужниках проходят рок концерты и что? При чём тут "лужники"?
Да, проводят, с Газмановым. Вполне нормальные себе такие концерты, без символики, никому на куртки ничего не цепляют.
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ДМ-1чемпион
Ответ Павел Мельников
Ну конечно я по жизни тупой. И вижу, что спорт политизируют исключительно со стороны запада. А митингов в Лужниках я не вижу. Поэтому и тупой.
В Лужниках проходят рок концерты и что? При чём тут "лужники"?
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expertmer2020
Как инженер, считаю ОИ перегруженной структурой, которая опасна для спортсменов.

Мы за новый спорт.
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Павел Мельников
Ответ ДМ-1чемпион
Не надо тупить! Или это ты по жизни такой!? P.S. Это обращение к тем, кто требует не допускать Россию и Белоруссию к соревнованиям! Всяким польшам, украинам, эстонцам и т.п.
Ну конечно я по жизни тупой. И вижу, что спорт политизируют исключительно со стороны запада. А митингов в Лужниках я не вижу. Поэтому и тупой.
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ДМ-1чемпион
Ответ Павел Мельников
Это к Журовой и компании обращение. И вполне справедливое.
Не надо тупить! Или это ты по жизни такой!?
P.S.
Это обращение к тем, кто требует не допускать Россию и Белоруссию к соревнованиям! Всяким польшам, украинам, эстонцам и т.п.
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Alestern
Ответ Yaroslav Mudritsky
Будем надеется, что Россию допустят. Такой экшн нельзя упускать, стенка на стенку в олимпийской деревне побьет все рекорды по просмотрам
смотря как допустят. в нейтральном статусе Россия не поедет на этот раз.
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Павел Мельников
Ответ Arty Novikoff
Неожиданно, конечно, что у МОК вдруг внезапно проснулось подобие совести. Неужели поняли, что англосаксы вместе с восточнонедоевропейцами могут похоронить олимпийское движение как таковое ? Ну и феерично наглые, агрессивные и вечно лгущие небратья этому способствуют, конечно. Пожелаем МОК выстоять под давлением.
Неужели Журова и команда будут за то, чтобы отправить бОльшую часть российских спортсменов, не оказывая на них политического давления?
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Люба Люба
Ответ BeastI666I
надеюсь эти игры будут самыми малочисленными. Если нас допустят, то Западные страны не должны в них участвовать! Вера в человечество держится сейчас на США, Канаде, Великобритании... Пожалуйста, покажите, что ваши принципы еще сильны, что вы любите демократия и свободу больше денег!
Шутить изволишь?))))
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Павел Мельников
Это к Журовой и компании обращение. И вполне справедливое.
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expertmer2020
Екклесиаст:

Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
- время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
- время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
- время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
- время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;
- время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
- время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
- время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
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MaxBridge
Чувствую через пару лет и у Баха найдется российский паспорт и контрольный пакет какого нибудь комбината. Ну ничего! Русский тягловый народ щедрый- ни для кого не жалко
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sdzrghx
Ответ Andrey Bokov
Комментарий удален модератором
они (сша) за выступление России в нейтральном статусе.. А на каком основании российские спортсмены должны выступать в таком унизительном статусе? в сложившейся ситуации главное условие, с которым россияне будут выступать - наличие своих флага и гимна!!! Если же это запрещается (а запрещается это по беспределу, по национальному признаку!), то любые другие "обсуждения и решения" по допуску российских спортсменов значения НИКАКОГО уже не имеют!
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Arty Novikoff
Неожиданно, конечно, что у МОК вдруг внезапно проснулось подобие совести.
Неужели поняли, что англосаксы вместе с восточнонедоевропейцами могут похоронить олимпийское движение как таковое ?
Ну и феерично наглые, агрессивные и вечно лгущие небратья этому способствуют, конечно.
Пожелаем МОК выстоять под давлением.
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Фёдор Кузнецов
Бах напрашивается на консультацию от светочей демократии
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-1
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Yaroslav Mudritsky
Будем надеется, что Россию допустят. Такой экшн нельзя упускать, стенка на стенку в олимпийской деревне побьет все рекорды по просмотрам
+3
-1
+2
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Andrey Bokov
Ответ BeastI666I
надеюсь эти игры будут самыми малочисленными. Если нас допустят, то Западные страны не должны в них участвовать! Вера в человечество держится сейчас на США, Канаде, Великобритании... Пожалуйста, покажите, что ваши принципы еще сильны, что вы любите демократия и свободу больше денег!
Комментарий удален
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Melnikov1968
А в чем достижения МОК в отношениях между КНДР и Кореей, Израилем и Палестиной, Косово? Если кто знает, проясните ситуацию?
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Aleksey Yashin
"Лучше наводить мосты, чем их сжигать", "Ломать не строить" и другие простые истины МОК
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BeastI666I
надеюсь эти игры будут самыми малочисленными. Если нас допустят, то Западные страны не должны в них участвовать! Вера в человечество держится сейчас на США, Канаде, Великобритании... Пожалуйста, покажите, что ваши принципы еще сильны, что вы любите демократия и свободу больше денег!
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Fallesk
Ответ MironSM84
Но польские кур#ы и прибалтийские ш###и конечно не поедут))Ну и всё равно
Вот коммент для МОК
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Maturmalai
ОИ 1936го года в Берлине много сделали для мира?
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Виктор Войнов
МОК чего то разошёлся....
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БляхаджинсКарпина
история покажет прогнулись ли вы под мнение США и ЕС, или будете свою позицию до конца отстаивать
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-3
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Виктор Ш.
Опять ни о чем. К кому хоть обращаетесь? Эстонцев с литовцами усмирить не выходит?
+4
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