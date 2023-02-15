МОК: «История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию»

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию и разделение.

МОК и олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры – наша работа с КНДР и Южной Кореей, Израилем и Палестиной, Косово и многими другими», – говорится в заявлении .