МОК: «История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию»
Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
«История покажет, кто больше делает для мира – тот, кто старается поддерживать связи, или те, кто выступает за изоляцию и разделение.
МОК и олимпийское движение с большим успехом продемонстрировали это в прошлом. Лишь некоторые недавние примеры – наша работа с КНДР и Южной Кореей, Израилем и Палестиной, Косово и многими другими», – говорится в заявлении МОК.
Мы за новый спорт.
P.S.
Это обращение к тем, кто требует не допускать Россию и Белоруссию к соревнованиям! Всяким польшам, украинам, эстонцам и т.п.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
- время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное;
- время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить;
- время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
- время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий;
- время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать;
- время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить;
- время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.
Неужели поняли, что англосаксы вместе с восточнонедоевропейцами могут похоронить олимпийское движение как таковое ?
Ну и феерично наглые, агрессивные и вечно лгущие небратья этому способствуют, конечно.
Пожелаем МОК выстоять под давлением.