«Челси» не выигрывает 4 матча подряд. У команды Поттера 1 победа в 9 последних играх
«Челси» выиграл 1 из 9 последних матчей.
Сегодня команда тренера Грэма Поттера на выезде уступила «Боруссии» Дортмунд (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондонцы не побеждают в четырех играх подряд – три ничьих и поражение.
В 9 последних матчах у «синих» одна победа, а в последних 13 (без учета товарищеского) – две.
Дальше «Челси» сыграет с «Саутгемптоном» дома – это случится 18 февраля.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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И да, с жёлтой Джуду абсолютно согласен
Палочки не те. Палочки вниз.
Прям как Оршич от Фофаны))))
команда не играла так никогда еще, мяч ходил, моменты создавались
вернулся джеймс, вернулся чили - есть надежды закончить сезон повыше