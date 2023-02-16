«Челси» не выигрывает 4 матча подряд. У команды Поттера 1 победа в 9 последних играх

« » выиграл 1 из 9 последних матчей.

Сегодня команда тренера на выезде уступила « » Дортмунд (0:1) в первом матче 1/8 финала .

Лондонцы не побеждают в четырех играх подряд – три ничьих и поражение.

В 9 последних матчах у «синих» одна победа, а в последних 13 (без учета товарищеского) – две.

Дальше «Челси» сыграет с «Саутгемптоном» дома – это случится 18 февраля.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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