«Челси» не выигрывает 4 матча подряд. У команды Поттера 1 победа в 9 последних играх

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Грэм Поттер Футбол

«Челси» выиграл 1 из 9 последних матчей.

Сегодня команда тренера Грэма Поттера на выезде уступила «Боруссии» Дортмунд (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондонцы не побеждают в четырех играх подряд – три ничьих и поражение.

В 9 последних матчах у «синих» одна победа, а в последних 13 (без учета товарищеского) – две.

Дальше «Челси» сыграет с «Саутгемптоном» дома – это случится 18 февраля.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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54 комментария

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Ramil_27
Ответ psixyec
Середняк Германии обыграл середняка Англии, никакой сенсации не случилось. Лучше бы матч великолепной Бенфики показали на федеральном канале. Дайте ещё лярд Поттеру и тогда его команда забьет Боруссии.
Учитывая, что Дортмунд в прошлом сезоне был второй, а сейчас идёт третьим, то вбросы про середняков даже не жирные, а просто тупые
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Футбол_с_Калуцким
Ну ничего, еще пол ярда потратят на трансферы и выпишут кучу 20-летних контрактов куче середняков...

И тогда точно все заработает...
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Assandro Journey
Ответ Al22cm
Сегодня Челси был хорош, давно так хорошо не играли. Одна две победы вернут уверенность, ну и тогда можно будет помечтать о большем!
да Дортмунд Терзича - это бессистемная команда, играющая в героический футбол. с ней хорошо играют даже низшие клубы БЛ.
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Dima91Caps
Ответ The Best
К Поттеру в этом матче вообще нет претензий,тут Челси сам заруинил большинство моментов.Без чистого форварда будет очень сложно,а Челси уже и так слил много денег.Я кстати так и не понял почему Джуду не дали вторую жёлтую карточку,мне кто-нибудь может это объяснить?В меньшинстве (а это было до гола) Боррусия вряд-ли бы смогла забить.
Потому что первую дали абсолютно не за что
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ABarca
Думаю, после эры Абрамовича, Челси будет как МЮ , долго еще в д...ме
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Michael_the_creator
Ответ The Best
К Поттеру в этом матче вообще нет претензий,тут Челси сам заруинил большинство моментов.Без чистого форварда будет очень сложно,а Челси уже и так слил много денег.Я кстати так и не понял почему Джуду не дали вторую жёлтую карточку,мне кто-нибудь может это объяснить?В меньшинстве (а это было до гола) Боррусия вряд-ли бы смогла забить.
Кулибали точно должен был забивать
И да, с жёлтой Джуду абсолютно согласен
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Растиньяк
Челси играл прекрасно. Лютый отскок Дортмунда
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vaniaEee
Ответ The Best
К Поттеру в этом матче вообще нет претензий,тут Челси сам заруинил большинство моментов.Без чистого форварда будет очень сложно,а Челси уже и так слил много денег.Я кстати так и не понял почему Джуду не дали вторую жёлтую карточку,мне кто-нибудь может это объяснить?В меньшинстве (а это было до гола) Боррусия вряд-ли бы смогла забить.
Так Поттер адепт игры без чистого форварда, поэтому в это безумное трансферное окно его не купили, а Обаму даже не заявили на ЛЧ
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Любезный Коссутий
ну а чего вы ожидали? Боели накупил кого угодно, кроме ЦФ 😁
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Universal1000
Пора к Оливандеру.
Палочки не те. Палочки вниз.
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6tspey7tb5
Ответ andr d
Он же самый преданный фанат Барсы
По тому как он бегает от ветки к ветки. Он фанат всех кроме Челси))))
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andr d
Ответ 6tspey7tb5
Надеюсь Должун так же будет активен под постами про Челси как на других ветках
Он же самый преданный фанат Барсы
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Al22cm
Сегодня Челси был хорош, давно так хорошо не играли. Одна две победы вернут уверенность, ну и тогда можно будет помечтать о большем!
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andr d
Ответ 6tspey7tb5
Надеюсь Должун так же будет активен под постами про Челси как на других ветках
Здесь ты его не увидишь
+1
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Сергей Кайзер
Ответ igorrado@yandex.ru
Почему вообще Энцо остался в ситуации 1x1 - это главный вопрос
Я кстати не вполне понимаю, зачем Чилуэлл ходит в штрафную на угловые с левого фланга и подает с правого.
+1
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Андрей
Ответ дон_бомжови
сегодня, к слову, есть о чем сказать команда не играла так никогда еще, мяч ходил, моменты создавались вернулся джеймс, вернулся чили - есть надежды закончить сезон повыше
они хотят лч выиграть, это типо легче чем попать в топ 4
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deimon7.7
Кукурелья парень простой: если пас - то назад, если навес - то на голову защитнику😀
+15
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iegord
Смотря на 600 миллионов, потраченных 2 за трансферных окна, а потом на скамейку запасных Челси в плей-офф ЛЧ, возникает два вопроса: кто эти люди, и куда делись все эти деньги?
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Андрей
Ответ Cruel Snake
Если так пойдёт и дальше, то Поттеру скажут «вингардиум левиоса» и он улетит
еспедиармус
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Нужно еще больше золота
+1
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Акира_1
Ответ igorrado@yandex.ru
Я из команды "Potter out". Но по этой игре особых претензий к Поттеру, на мой взгляд, нет. Команда реально играла хорошо, по xg обыграла Дортмунд, но мяч в ворота соперника предательски не идет.
А я не про эту игру, а про таблицу из новости в общем. Да сегодня действительно было неплохо, но, по-моему, дело тут в плохой игре Боруссии. Откровенно они поймали кураж в защите и использовали один единственный момент, как и Загреб тогда, а затем сели в штрафной. Другой тренер легко бы их разобрал, но при отвратительных результатах Поттера мы уже рады хоть активности Челси в атаке.
+3
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+3
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Андрей
Ответ igorrado@yandex.ru
Челси не Беллингем нужен, а священник
дрессировщик)
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revo
И 4 забитых))
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llolishe
Классно Адейеми убежал от Энцу

Прям как Оршич от Фофаны))))
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дон_бомжови
Ответ Акира_1
Нет, реально просто посмотреть на таблицу. У тренера топ клуба 2 победы за месяца. О чем тут вообще говорит кто-то про позитивные моменты в игре Челси. 🤦
сегодня, к слову, есть о чем сказать
команда не играла так никогда еще, мяч ходил, моменты создавались
вернулся джеймс, вернулся чили - есть надежды закончить сезон повыше
+6
0
+6
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