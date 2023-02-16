Холанд забил 26-й гол в 22 матчах в АПЛ за «Ман Сити» – он прервал серию из 3 матчей без голов

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил очередной гол в Премьер-лиге.

Холанд забил «Арсеналу» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (3:1, второй тайм).

22-летний норвежец прервал серию из 3 матчей без голов за клуб.

Теперь на его счету 26 голов в 22 матчах чемпионата Англии и 32 в 30 играх во всех турнирах. Его статистика – здесь.

У ближайшего преследователя Холанда в АПЛ, Харри Кейна из «Тоттенхэм», – 17 голов 23 матчах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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23 комментария

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danik 258808
Ответ Денис Капитонов
Лично я видел только фанов черепашки утверждающих что Мбаппе лучше только из-за того что он дошел до финала ЧМ. То, что Эрлинг играет за Норвегию, а Мбаппе за самую дорогую национальную сборную - они, естественно, не упомянули
ну на условное евро 2021 обязаны были попадать, состав более чем сильный чтоб попасть сейчас с 24 командами, так что это действительно провал. ладно ЧМ, где 13 мест, но ЧЕ не имеют право пропускать
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Vladlen Mironov
Ответ Отец Абду
на днях фаны и кое какие легенды мю ликовали, что рэшфорд лучше чем Холанд ребят, вот что скажу: Холанд за полсезона забил больше чем ваш рэшфорд за 3 сезона в АПЛ)))
Решфорд правда напа не играет, ну да ладно
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Ситинемешок
Огромная армия болельщиков поздравляет Эрлинга с забитым голом, он сегодня очень много борьбы навязывал прессинг хороший от него, парни просто красавцы, поздравляю всех болельщиков с победой, болеем любим верим вы наши красавчики
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Оригинальный Ник
Ответ bel01
Быстры на расправу. Это лучший Арсенал со времён Венгера.
Венгер сам закончился в 2011, и его явно не стоит отмечать как какое-то мерило. Артета не для топ клубов, это очевидно, вот в Эвертоне он будет мегахорош
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bel01
Ответ Оригинальный Ник
Артета аут. Увы, он не тренер
Быстры на расправу.
Это лучший Арсенал со времён Венгера.
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bel01
Днём написал,, что Сити выиграет на классе, без вариантов. Пост заминусовали. А зря...
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Falsegoalkeeper
Ответ Ман Сити
Читал тут что топам не забивает
Тут уже некотрые персонажи Сити в чемпионшип отправляют) О чем речь тогда?)
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Оригинальный Ник
Артета аут. Увы, он не тренер
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Фанат Лионеля Месси
ну и где там хейтеры Гвардиолы
особенно должун ,пропускает матч своего мешка:)
Может уже пора начинать давать Пепу минус 15 вначале сезона ,чтобы хотя бы какая-та интрига была?
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Денис Капитонов
Ответ Отец Абду
на днях фаны и кое какие легенды мю ликовали, что рэшфорд лучше чем Холанд ребят, вот что скажу: Холанд за полсезона забил больше чем ваш рэшфорд за 3 сезона в АПЛ)))
Лично я видел только фанов черепашки утверждающих что Мбаппе лучше только из-за того что он дошел до финала ЧМ.
То, что Эрлинг играет за Норвегию, а Мбаппе за самую дорогую национальную сборную - они, естественно, не упомянули
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Ебздрогыч
8 из 20 команд забили меньше, чем Холанд, и одна столько же
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Экспертное мнение
Пеп мгновенно решил проблему с Холандом, очень бросалось в глаза, что команда теперь не играет на стату Холанда, а сам Эрлинг играет на команду, может и не будет каждый матч по три класть, но игра Сити вернулась
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Ман Сити
Читал тут что топам не забивает
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Человек1991
Холлан зверюга ) скорее всего выиграет Золотую Бутсу , а Мбаппе кстати пока не брал) когда был чистый пенальти, но его украли , надо было видеть как Холлан бежал вперёд , мимику и движения я имею ввиду)
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vova123456
Ответ Zidan GOAT
Не левые пенки на ЧМ забивать, но тоже неплохо
Ну забил Роналду на ЧМ только 1 мяч и тот с пенки, ну и что? Вот такой его уровень сейчас, хватит издеваться, без него твой Зидан бы не одной ЛЧ не взял.
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Отец Абду
на днях фаны и кое какие легенды мю ликовали, что рэшфорд лучше чем Холанд
ребят, вот что скажу: Холанд за полсезона забил больше чем ваш рэшфорд за 3 сезона в АПЛ)))
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Андрей Хенто
Человек имел две серии по три матча без голов, а голов все равно больше, чем сыгранных матчей - фантастика.
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ALMANAC
За весь прошлый сезон лучший бомбардир забил меньше
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igls54
Контрольный в голову доминаторам от викинга
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Ебздрогыч
Вот и перестал Арсенал доминировать...
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Football poet
Все таки Сити на другом уровне! Думаю Гварилиола возьмет очередной АПЛ
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Zidan GOAT
Комментарий скрыт
+3
-12
-9
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evil
Ман Сити чемпик
+9
0
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