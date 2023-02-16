Холанд забил 26-й гол в 22 матчах в АПЛ за «Ман Сити» – он прервал серию из 3 матчей без голов

забил очередной гол в Премьер-лиге.

Холанд забил « » в перенесенном матче 12-го тура (3:1, второй тайм).

22-летний норвежец прервал серию из 3 матчей без голов за клуб.

Теперь на его счету 26 голов в 22 матчах чемпионата Англии и 32 в 30 играх во всех турнирах. Его статистика – здесь.

У ближайшего преследователя Холанда в АПЛ, Харри Кейна из «Тоттенхэм», – 17 голов 23 матчах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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