Холанд забил 26-й гол в 22 матчах в АПЛ за «Ман Сити» – он прервал серию из 3 матчей без голов
Эрлинг Холанд забил очередной гол в Премьер-лиге.
Холанд забил «Арсеналу» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (3:1, второй тайм).
22-летний норвежец прервал серию из 3 матчей без голов за клуб.
Теперь на его счету 26 голов в 22 матчах чемпионата Англии и 32 в 30 играх во всех турнирах. Его статистика – здесь.
У ближайшего преследователя Холанда в АПЛ, Харри Кейна из «Тоттенхэм», – 17 голов 23 матчах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Это лучший Арсенал со времён Венгера.
особенно должун ,пропускает матч своего мешка:)
Может уже пора начинать давать Пепу минус 15 вначале сезона ,чтобы хотя бы какая-та интрига была?
То, что Эрлинг играет за Норвегию, а Мбаппе за самую дорогую национальную сборную - они, естественно, не упомянули
ребят, вот что скажу: Холанд за полсезона забил больше чем ваш рэшфорд за 3 сезона в АПЛ)))