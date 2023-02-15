Мбаппе о «Баварии»: «ПСЖ» должен показать яйца и завоевать проход дальше. Выездного гола больше нет – забьем один, и это уже ничья»
Килиан Мбаппе уверен, что у «ПСЖ» есть шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Вчера «ПСЖ» дома уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала турнира.
– Каковы причины для надежд?
– Мы проиграли только 0:1, правила выездного гола больше нет. Если мы покажем наш атакующий футбол, создадим им сложности и забьем один мяч, то это уже будет ничья. Мы должны показать яйца и завоевать право на проход в следующий раунд. Все вместе мы сможем добиться хорошего результата, если хорошо поработаем. Нас не разнесли. Шансы пройти дальше все еще есть.
Вообще не я не должен был выходить на поле. Я постарался сделать все, чтобы потом не было сожалений. Я хотел сыграть. Ради таких матчей мы и работаем. Было очень сложно смотреть первый час игры со скамейки. В этом матче у меня было всего полчаса. Теперь я займусь восстановлением, чтобы потом сыграть как можно эффективнее, – сказал нападающий «ПСЖ».
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Он свои голы забивает не после соло-проходов через всю команду.
Надежда на тройку нападения в полном составе и в хорошей форме
Так что Мбаппе ступил.
3+2 (забил Венгрия 2+1
Уэльс 1+1)
ЧМ 2022 Месси 3+3 без пенальти ( и все они были решающими)
П.С. Хотя с выходом Мбаппе ПСЖ явно заиграл лучше, помножил на 0 статистику звездных напарников.
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Важно еще не пропустить 5 пока свой гол забиваете.