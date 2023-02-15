Мбаппе о «Баварии»: «ПСЖ» должен показать яйца и завоевать проход дальше. Выездного гола больше нет – забьем один, и это уже ничья»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе уверен, что у «ПСЖ» есть шансы на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вчера «ПСЖ» дома уступил «Баварии» (0:1) в первом матче 1/8 финала турнира.

– Каковы причины для надежд?

– Мы проиграли только 0:1, правила выездного гола больше нет. Если мы покажем наш атакующий футбол, создадим им сложности и забьем один мяч, то это уже будет ничья. Мы должны показать яйца и завоевать право на проход в следующий раунд. Все вместе мы сможем добиться хорошего результата, если хорошо поработаем. Нас не разнесли. Шансы пройти дальше все еще есть.

Вообще не я не должен был выходить на поле. Я постарался сделать все, чтобы потом не было сожалений. Я хотел сыграть. Ради таких матчей мы и работаем. Было очень сложно смотреть первый час игры со скамейки. В этом матче у меня было всего полчаса. Теперь я займусь восстановлением, чтобы потом сыграть как можно эффективнее, – сказал нападающий «ПСЖ».

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38 комментариев

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MstAndreev
Ну есть же онлайн! Показывай сколько и кому хочешь. Не обязательно для этого стадион собирать)
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ДЖИН
А ведь я написал про яйца, мой коммент удалили)))В заголовке значит можно так выражаться. Ну вы даёте ребята. АХ-аха)
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nikitaplotnikov@mail.ru
Ребята, редакторы, это называется «проявить характер», а не «показать яйца». Ну что за перевод.
+3
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+3
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ДЖИН
Ответ Dowlet Gandymow
Комментарий удален пользователем
Месси пенальти бьет хуже, тут Роналду вне конкуренции.
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Антон
Ответ Roman
У ПСЖ одна надежда - на суперперформанс Мбаппе. Больше надежды ни на кого нет в атаке
Мбаппе вообще-то мячами должны кормить как раз остальные двое в атаке, чтобы он мог устроить перформанс.
Он свои голы забивает не после соло-проходов через всю команду.
Надежда на тройку нападения в полном составе и в хорошей форме
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trav
"Мы должны показать яйца" - кто ввёл этот ужасный оборот в нашу речь? Если они говорят на инглише про balls - это не значит что надо переводить БУКВАЛЬНО!
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Dowlet Gandymow
Ответ ДЖИН
Кто может сомневаться, Месси во всех играх забил включая финал. ЧМ взят просто на ура. Тем более роналду в финале 2016 не играл даже, и забил победный за портков совсем другой игрок.
Комментарий удален
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ДЖИН
Ответ Dowlet Gandymow
Роналду евро 2016 3+2 (забил Венгрия 2+1 Уэльс 1+1) ЧМ 2022 Месси 3+3 без пенальти ( и все они были решающими)
Кто может сомневаться, Месси во всех играх забил включая финал. ЧМ взят просто на ура. Тем более роналду в финале 2016 не играл даже, и забил победный за портков совсем другой игрок.
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Vinnipukh Vinni
Ответ TheFrosty
Да, с выездным уефашные вам здорово подсуетили. В 2021 пмж только за счет выездного отскочило.
Как раз с выездным голом ПСЖ было бы лучше. Если забить, то каждый следующий гол ставил бы Баварию в проигрышное положение. А сейчас это будет доп время.
Так что Мбаппе ступил.
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svft
Валера Климов: "Что ты там мне показываешь?!? Зелёнкой прижги горох свой!"
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Dowlet Gandymow
Роналду евро 2016
3+2 (забил Венгрия 2+1
Уэльс 1+1)
ЧМ 2022 Месси 3+3 без пенальти ( и все они были решающими)
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TheFrosty
Да, с выездным уефашные вам здорово подсуетили. В 2021 пмж только за счет выездного отскочило.
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stradiVary
В топовых турнирах в "тяжелых матчах" команда показывает характер, а ПСЖ - яйца.

П.С. Хотя с выходом Мбаппе ПСЖ явно заиграл лучше, помножил на 0 статистику звездных напарников.
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Никому_никабельный
На ответный без трусов?
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Kanonir152
"забьем один мяч, то это уже будет ничья"
--
Важно еще не пропустить 5 пока свой гол забиваете.
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Бродяга-симпатяга
Это сексизм Киллиан. Ведь не у всех игроков ПСЖ есть яйца, таким образом ты оскорбляешь их меньшинство
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RealJericho
Ответ Бухгалтер2021
с латинцами в составе парижан,бавария из вас сделает яичницу с колбасками
А из Долларумы сделают фрэнч круасан
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RealJericho
Ответ Е.Р.
Яйца тебе Инесса Рау показывает
😅👍🏻👏🏻
+3
-2
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RealJericho
Вчера уже все показали...вам мало?)
+1
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Мукунку хороший
Ответ Marcus-light
Чуйка, что Нагельсманн намудрит и будет интрига
А она сейчас есть.. но Бавария пройдёт дальше.
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T80cobra
"Забьем один и уже ничья". В смысле? А если Бавария 5 забьёт? Или он саму возможность того что ПСЖ пропустит отрицает? Тогда у меня для него плохие новости. За последние 7 игр им только любители не смогли забить. А тут Бавария дома.
+4
-1
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Sergey Parashchenko
пропустим один и уже -2
+3
-1
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Е.Р.
Яйца тебе Инесса Рау показывает
+14
-4
+10
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Homelender_666
Наличие характера - это не про ПСЖ. Они же кексики.
+1
-1
0
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Блуждающий странник
У него с логикой явно проблемы. Правило гостевого гола наоборот работало бы на Париж
+8
-2
+6
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