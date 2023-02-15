Адебайор об Аршавине и порно во время матча «Арсенала»: «Он не мастурбировал, а просто смотрел, я видел»
Эммануэль Адебайор настаивает, что Андрей Аршавин смотрел порно в «Арсенале».
Ранее бывший нападающий лондонского клуба рассказал, что россиянин смотрел контент для взрослых прямо во время матча: «Cлышим звуки секса из соседнего кабинета в перерыве. Андрей порно смотрел, оказывается». Экс-игрок «Зенита» назвал эти слова глупостью.
«Аршавин сказал, что он не смотрел порно в раздевалке «Арсенала»? Ха-ха-ха, я никогда не вру.
Я видел, как он это делал – он не мастурбировал, а просто смотрел видео», – заявил Адебайор.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Андрей всегда был немного ленив...
По-моему он даже сложил полномочия..