Адебайор об Аршавине и порно во время матча «Арсенала»: «Он не мастурбировал, а просто смотрел, я видел»

Теги Андрей Аршавин Эммануэль Адебайор премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал ахахаха Футбол

Эммануэль Адебайор настаивает, что Андрей Аршавин смотрел порно в «Арсенале».

Ранее бывший нападающий лондонского клуба рассказал, что россиянин смотрел контент для взрослых прямо во время матча: «Cлышим звуки секса из соседнего кабинета в перерыве. Андрей порно смотрел, оказывается». Экс-игрок «Зенита» назвал эти слова глупостью.

«Аршавин сказал, что он не смотрел порно в раздевалке «Арсенала»? Ха-ха-ха, я никогда не вру.

Я видел, как он это делал – он не мастурбировал, а просто смотрел видео», – заявил Адебайор.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДМ-1чемпион
Адебайор:-"Аршавин не мастурбировал, а просто смотрел, как мастурбировал я!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Voyager
Ответ StarsAndArrows
Уверен что минимум 50% что говорит Адебайор-враньё,выдумывает всякие истории что бы его не забыли.
Трочил но порно не смотрел :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Оригинальный Ник
Ответ Doha
А я и смотрю и маструбтрую😁 Иначе для чего его смотреть?)))
Не знаю, как Вы, а я смотрю ради сюжета и качественной актёрской игры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Он не мастурбировал, а просто смотрел...
Андрей всегда был немного ленив...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Chuchval
Ответ Doha
А я и смотрю и маструбтрую😁 Иначе для чего его смотреть?)))
Всем пофиг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
StarsAndArrows
Уверен что минимум 50% что говорит Адебайор-враньё,выдумывает всякие истории что бы его не забыли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Chuchval
Ответ evil
Типа никто не смотрит порно на работе?
Не видел такого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Марюс Каулинис
Он смотрел матч-тв с Орзул)
Не исключено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Уэмбли Стедиум
Школа Зенита
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марюс Каулинис
Ответ Добрый Ретроград
Кто-то о Дзюбе и порно во время матча «Зенита»: «Он не не смотрел порно, а просто мастурбировал»
Он смотрел матч-тв с Орзул)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
вроде бы уже когда то новость была эта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
Типа никто не смотрит порно на работе?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
На днях кстати депутата в какой-то вроде восточноевропейской стране поймали.. На заседании парламента сидел на порносайте, скроллил ролики пожестче 🤣🤣

По-моему он даже сложил полномочия..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr@k
ахахахаха, Рукаку зашёл в чат))
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GODBALL
Ответ savik-A.M.
Джейсон Стэтхэм же
Не в его стиле. Он бы сказал : "лучше п0дрочить и опоздать, чем прийти вовремя и ***********"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Заяцволк
Ответ Doha
А я и смотрю и маструбтрую😁 Иначе для чего его смотреть?)))
Как для чего, для сюжета ! Поженятся все в конце, или нет )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Дзюба: "Все смотрят, а я делаю!"
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Кто-то о Дзюбе и порно во время матча «Зенита»: «Он не не смотрел порно, а просто мастурбировал»
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Ответ Doha
А я и смотрю и маструбтрую😁 Иначе для чего его смотреть?)))
Иди тренируйся, у Локомотива игра на носу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Максаков
Меня в детстве удивляло, что двоюродный брат, на 6 лет старше, может просто сидеть и смотреть порно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Если это не гей-порно, то полезно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
Ответ GODBALL
Это цитата Адебайора?
Джейсон Стэтхэм же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Господъ
Он не мастурбировал, я мастурбировал
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
savik-A.M.
И после этого Адебайор понял ,что ничего не смыслит в жизни и карьера его ушла закат ( Грустная история
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
Рукаку понял, что кайф не в этом!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий