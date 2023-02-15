Овечкин сообщил о смерти отца: «Прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время»

Теги происшествия Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Хоккей

Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила.

«Сегодня не стало моего отца…

Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», – написал нападающий «Вашингтона».

Ранее стало известно, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

Сообщалось, что он прилетит в Россию 15 февраля во второй половине дня в связи со срочной госпитализацией отца.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом

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100 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Искреннее соболезнование семье Овечкиных.
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Виталий Желтоусов
Мужайся Ови! Журналисты прочь!
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Hi-Tech
Ответ GLW
у тебя тяжелое время? а в стране легкое время?
Причем тут страна? У человека умер отец, а ты ахинею пишешь.
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Варлампий Варлампий
ну и с хоккеем пора завязывать, хватит гулять по заокеанам, нагулялся, надо страну с колен поднимать
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Дина Мусина
Мои соболезнование к семье Овечкина .Крепись Александр
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Pont ham pilat
Ответ Рустам Калиев
Все там будем. Главное, что надо жить так, чтобы родители тобой гордились. И без разницы: Саша Овечкин ты или кто-либо ещё. Лучшая награда для родителей - это видеть успехи детей.
да наверное просто видеть детей, знать что они живы.
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sfrrrR
Ответ Garikus89
Вы бы комменты закрыли, а то у Саши много «доброжелателей».
Самый беспроигрышный способ надзюбить себе ещё больше плюсиков, потребовав от сайта закрыть комменты в подобных темах. Прекрасно зная, что их никто и никогда не закроет.
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zaurarhestov07@icloud.com
Мой соболезнования. Очень жаль
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Ivan Konstantinov
Сожелею тебе Овечкин
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Демидов
Ответ Verhovn
Интересно, кто эти люди, которые ставят минусы под соболезнованиями? Надо быть редкостным кретином чтобы так делать. Александру мужества в этот горький момент.
Секта Шмурнова
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Mi4eL
держись великий...
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ДМ-1чемпион
Спасибо отцу и матери Овечкина, за то, что воспитали такого сына! Александр держись. Царствие небесное отцу!
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Arty K.
Саня, мы с тобой!!!
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Andreir888
Сане и родным мужества и стойкости! Самые искренние слова соболезнования...
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Fenek
Александру и его семье - сил справиться с утратой.
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Hilo Gir
Крепись Саня.
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Verhovn
Интересно, кто эти люди, которые ставят минусы под соболезнованиями? Надо быть редкостным кретином чтобы так делать.
Александру мужества в этот горький момент.
+3
-1
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GLW
у тебя тяжелое время? а в стране легкое время?
0
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Hilo Gir
Саболезную Саня.
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Хасан Акбаев
Покойся с миром.
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Пылесос
Мы не будем. Держись, это очень трудное время, по себе знаю.
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Denis Koltchin-Garin
Главное, успел попрощаться
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Нога Абелардо
Жаль.Жить и жить
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penturicckio
царство небесное, он гордился с таким сыном! желаю всем папам долгих лет жизни!🙏
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kokakoka
Соболезнования(
+1
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+1
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