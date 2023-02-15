Овечкин сообщил о смерти отца: «Прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время»

Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила.

«Сегодня не стало моего отца…

Я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», – написал нападающий «Вашингтона».

Ранее стало известно, что Овечкин покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

Сообщалось, что он прилетит в Россию 15 февраля во второй половине дня в связи со срочной госпитализацией отца.

Умер папа Овечкина. Александр называл его самым близким другом