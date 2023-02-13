Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»
Легковес UFC Дэн Хукер обвинил чемпиона дивизиона Ислама Махачева в возможном нарушении антидопинговых правил.
Хукер предположил, что Махачев после взвешивания на UFC 284 использовал капельницу, которая запрещена USADA.
«Тупая ##### [женский половой орган] думает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, которая поставит ему капельницу, и мы об этом не узнаем.
Лживый пес. Докажи, что я не прав. Держу пари, что не сможешь. Когда он не обманывает, он не выигрывает. Ислам – читер», – написал Хукер в соцсетях.
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Брат Хабиба предложил Махачеву подняться в полусредний вес: «Может, тебе прицелиться на еще один пояс?»
и это все против полулегковеса в два раза меньше.
даже страшно предсавть, что с Махачевым Конор сделал.
Но зря конечно Хабиб просил Ислама аккуратнее с рукой Хукера быть
Лол. Вот это я понимаю пари. Но не стоит останавливаться Дэн. Пусть этот лживый пес ещё докажет, что не убивал Кэнедди, и не жрал летучих мышей в 2018 году. А то ишь чё!
Просто показал себя, как очень нехороший человек...
Отличная позиция, прекрасный средневековый юридический принцип.