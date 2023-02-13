Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»

Легковес UFC Дэн Хукер обвинил чемпиона дивизиона в возможном нарушении антидопинговых правил.

Хукер предположил, что Махачев после взвешивания на UFC 284 использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Тупая ##### [женский половой орган] думает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, которая поставит ему капельницу, и мы об этом не узнаем.

Лживый пес. Докажи, что я не прав. Держу пари, что не сможешь. Когда он не обманывает, он не выигрывает. Ислам – читер», – написал Хукер в соцсетях.

Аспинэлл – о бое Махачева и Волкановски: «Радуйтесь, что вы увидели такую битву, неблагодарные задницы»

Брат Хабиба предложил Махачеву подняться в полусредний вес: «Может, тебе прицелиться на еще один пояс?»