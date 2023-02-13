Хукер – Махачеву: «Тупая ##### думает, что может приехать в Австралию и прокапаться?»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев натив Дэн Хукер контент UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дэн Хукер обвинил чемпиона дивизиона Ислама Махачева в возможном нарушении антидопинговых правил.

Хукер предположил, что Махачев после взвешивания на UFC 284 использовал капельницу, которая запрещена USADA.

«Тупая ##### [женский половой орган] думает, что может прилететь в Австралию, нанять медсестру, которая поставит ему капельницу, и мы об этом не узнаем.

Лживый пес. Докажи, что я не прав. Держу пари, что не сможешь. Когда он не обманывает, он не выигрывает. Ислам – читер», – написал Хукер в соцсетях.

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32 комментария

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Zhenek
Ответ wav
Прокапался и чуть не убили в конце 5 раунда, а выиграл вообще на тоненького, скорее ничья. и это все против полулегковеса в два раза меньше. даже страшно предсавть, что с Махачевым Конор сделал.
победил бы в твиттере?
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Zhenek
чето я не понял, а Хукер уже доказал, что Махачев читер? че за тупые наезды
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АланСмити
Интересно, что Хукер думает о Михалкове? Он тоже считает, что это другим надо доказывать, что он не прав, а не ему доказать правоту.
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Forza
Ответ Oleg Where
Хм, точно такие же сравнения видел на реддите) плюсы собираешь?)
Я последний раз на реддит года три назад заходил. Обматерил функционал и вышел. Но судя по популярности версий, я бы загран паспорт Махачева за 2018 всё таки проверил.
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Дмитрий Романов
Ответ wav
Прокапался и чуть не убили в конце 5 раунда, а выиграл вообще на тоненького, скорее ничья. и это все против полулегковеса в два раза меньше. даже страшно предсавть, что с Махачевым Конор сделал.
Зачем представлять, пересмотри бой Конор Хабиб. Вот примерно так.
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paradose
Что за дичь внезапная? Ислам нормальный парень, почему он на него загнал так? 😳
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Oleg Where
Ответ Forza
Лживый пес. Докажи, что я не прав. Держу пари, что не сможешь.(c) Лол. Вот это я понимаю пари. Но не стоит останавливаться Дэн. Пусть этот лживый пес ещё докажет, что не убивал Кэнедди, и не жрал летучих мышей в 2018 году. А то ишь чё!
Хм, точно такие же сравнения видел на реддите) плюсы собираешь?)
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Troy_nsk
Уже и слово «матка» надо ребусить?)
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Brigande
Вот ведь черт этот Дэн Проститут
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wav
Прокапался и чуть не убили в конце 5 раунда, а выиграл вообще на тоненького, скорее ничья.
и это все против полулегковеса в два раза меньше.
даже страшно предсавть, что с Махачевым Конор сделал.
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барБИлона в сегунде
Обнимашки в сауне? Да все в курсе !
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Emil Alakbarov
Понесло ...
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Висита Эльмурзаев
Ответ Назар Игорь
Интересная позиция - до боя снимал шляпу, после боя обосрал.
ты врешь. теперь докаже, что я не прав. (с)
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Ovsyankin
Мамой клянус, он капельницу ставил! Докажи обратное!1!
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WESTERN-
А что капельницы запрещены ? Какие то допустимую химию думаю все проф спортсмены применяют
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Vladlen Mironov
Ну Махачев реально вес плохо сгонял на этот бой, может че и было, но только при чем тут Юсада
Но зря конечно Хабиб просил Ислама аккуратнее с рукой Хукера быть
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dmitrii7856@icloud.com
На оборот видно , что Ислам плохо перенёс акклиматизацию, а такие как Хукер битые всеми кому не лень считают , что если поработать ртом можно и титульный бой отхватить ☝️но это работает только в случае если тебя звать Конор Магрегор
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Forza
Лживый пес. Докажи, что я не прав. Держу пари, что не сможешь.(c)
Лол. Вот это я понимаю пари. Но не стоит останавливаться Дэн. Пусть этот лживый пес ещё докажет, что не убивал Кэнедди, и не жрал летучих мышей в 2018 году. А то ишь чё!
+2
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DenizKios
Для чего это Хукеру не понятно...
Просто показал себя, как очень нехороший человек...
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Wrister-Killer
На месте Хукера после того позора в бою с Исламом, где он как тряпка визжал спустя минуту сначала боя, я бы даже лица своего не показывал больше на людях, а этот еще и тявкает как шавка.
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Павел Светлов
Ответ не базарь на Тарасенко
Докажи, что не виноват😂 Отличная позиция, прекрасный средневековый юридический принцип.
успешно применяющийся во многих странах, презумпция виновности
+1
-5
-4
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не базарь на Тарасенко
Докажи, что не виноват😂
Отличная позиция, прекрасный средневековый юридический принцип.
+26
-1
+25
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armageddon123456
И поэтому Ислам не восстановился до конца и сдох в конце боя... Вот тупой же Хукер
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Axmat Cecenov
Дэн Хукер #ондон . Держу пари , что он несможет доказать обратную
+15
-2
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Назар Игорь
Интересная позиция - до боя снимал шляпу, после боя обосрал.
+4
-1
+3
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