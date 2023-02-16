«Ман Сити» догнал «Арсенал» по очкам в АПЛ, у лондонцев матч в запасе

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» догнал «Арсенал» по очкам в АПЛ.

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).

У команд Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты теперь по 51 очку, но «Сити» выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов: «+36» против «+26».

При этом у «Арсенала» еще одна игра в запасе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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89 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ boriss_81
Какие 3 состава? Назовите, пожалуйста, хотя бы 1,5. Арсенал заберет, готовьтесь к чуду)
третье место арсенал заберёт. мю из обойдет тоже.
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llolishe
Ответ XavIniesta2008-2015
Некорректное сравнение Лестер не играл в ЕК+у них было мало сборников Ливерпуль просто команда выше уровнем, чем нынешний Арсенал
У Лестера полсостава игроки из команды второго дивизиона Франции(Канте ,Марез)
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Артур Мкртычян
Ответ El Fenomeno 9️⃣
У сити -15 очков за махинации будет
суд будет лет 5 идти. ничего с них не снимут пока суд не закончится.
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Пуп Ппп
У Лестера не было огромной скамейки но там зубами взяли АПЛ. Арсеноль как был средняком так им и останемся. это в крови просто . Венгер выжимал максимум из этого дна .
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Narir Shah
Календарь у Арсенала очень тяжёлый, золото скорее всего не будет. Второе место уже успех будет если займут что очень трудно
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Водяра
Доминатор финиширует 4-ом месте, по традициям Венгера.
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Уэмбли Стедиум
У 4 рсенала есть шанс закрепится в зоне ЛЧ
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boriss_81
Ответ MU4evainmyheart!!!
Сити есть Сити. Другого вряд ли стоит ожидать: один из лучших тренеров своего поколения у руля + 3 состава = стабильность на дистанции. Артета и Ко все равно молодцы: можно считать, что одним составом играют на протяжении сезона + игра в центре поля зависит от наличия Парти. Если Арсенал всё-таки заберёт чемпионство, можно будет считать чудом.
Какие 3 состава? Назовите, пожалуйста, хотя бы 1,5. Арсенал заберет, готовьтесь к чуду)
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Aleksey Yashin
Похоже что это был чемпионский матч Сити, очень уверенно. Команды как будто из разных весовых категорий были. Думаю Арсенал они больше не отпустят
У сити -15 очков за махинации будет
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Syndycate
Вот и сказочке конец
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Токсик
Ответ DavidRobertJosephBeckham
МЮ будет вторым)
МЮ на расслабоне заберёт чашку, пока эти двое бодаются между собой 😎
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Aleksey Yashin
Ответ FilFil
Ты серьезно? Ты матч смотрел или только счет?)
Смотрел минуты с 30й. Не увидел в чем Арсенал был заметно сильнее Сити. Казалось Арсенал иногда не понимал что нужно делать. Сити же играл уверенно и спокойно, по ходу матча (пока счёт был ничейный) не сомневался что они доведут матч до победы
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Farhat Sabitov
...эх, ДВА очка, ДВА очка (это про игру Арсенала с Бредфордом)
😢😢😢
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Ashot Kafka
Ответ KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разницы голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю. По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения. Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сезонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
Отличная избирательность в статистике. По факту в АПЛ с Сити сыгран один матч, с Каслом тоже, с МЮ два. 4 очка из 12, не гениально, но и не сказать что совсем плохо. При этом Ттх и Челси это не большие клубы и их мы учитывать не будем, потому что гениальная мысль тогда не будет выглядеть так гениально. Ну и про то, что сам Сити так же в ничью с Каслом сыграл и проиграл один матч МЮ мы тоже умолчим.
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Yas 13
Бодрая, быстрая команда у Артеты. Высоко прессингуют, накрывают, стараются в один пас сыграть. Смело. Но где тонко, там и рвётся. Плюс энергия рано или поздно заканчивается. Поэтому во втором тайме Арсенала почти не было. Даже после гола Грилиша не встрепенулись. КДБ-гений. Ни добавить, ни отнять. Берни, наверное, первый в лиге, кто с ЛЗ переходит на правого вингера в одном матче. Поэтому Гвардиола его и ценит. По ходу второго тайма было похоже, что это один из будничных матчей Сити. И они рано или поздно додавят. Класс решает. Арсенал-все равно молодцы. Такой открытой игры давно никто не ставил. Парни реально играют в футбол, а не в болото какое-нибудь с надеждами на контратаки
+4
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Rustam Abdullayev
Как Сити перешёл сваю любимой формат 4/3/3 и игра пошла
+2
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Усатая Козляра
Ответ Zlatan Ibra
Мне жаль фанатов Арсенала, реально казалось, что чемпионство возможно. Ностальгирую по временам Арсена и САФа, сильных МЮ и Арсенала. Но, видимо, в следующем сезоне уже, после летнего трансферного окна. Но то, что Арсенал показывает в последние игры выглядит так, что им не хватает какого-то сверх опытного лидера в раздевалке и на поле, который знает, что и такие матчи, как сегодня, можно вытянуть. Ибрагимович, когда пришел в МЮ Моуриньо, так в одно лицо вытаскивал некоторые матчи, не сдавался, когда казалось, что МЮ уже проиграл, и просто пёр вперёд, а глядя на него, начинали играть и молодые, в Арсенале нет того, кто повёл бы за собой команду. А Сити со своими тремя составами и миллиардами, с мошенничеством, покупкой всего и всех - фальшивая картонная команда, у которой один болельщик - Лиам Галлахер, и домашний стадион они свой до сих пор не могут заполнить.
скулишь?
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Rowsen Tekayew
Ответ tackle by Moore
Спасибо нашим голубым эмиратским братьям от красных катарских братьев. Теперь решим судьбу чемпионства по братски, без всяких случайных залетных
Хех смешно
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Великолепный Пеп
Ответ llolishe
Какая скамейка была у Лестера и Ливерпуля когда они были чемпионами?
А какая скамейка была у Ливерпуля когда они НЕ выиграли сезон два раза с разницей в одно очко? Может они не проиграли прошлый сезон потому что не было кого выпускать вместо Салаха когда он выпал из формы или вместо кого-то из оптимальной тройки полузащиты когда один из вылетал?
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Кожоев Даниель
Ответ Zlatan Ibra
Мне жаль фанатов Арсенала, реально казалось, что чемпионство возможно. Ностальгирую по временам Арсена и САФа, сильных МЮ и Арсенала. Но, видимо, в следующем сезоне уже, после летнего трансферного окна. Но то, что Арсенал показывает в последние игры выглядит так, что им не хватает какого-то сверх опытного лидера в раздевалке и на поле, который знает, что и такие матчи, как сегодня, можно вытянуть. Ибрагимович, когда пришел в МЮ Моуриньо, так в одно лицо вытаскивал некоторые матчи, не сдавался, когда казалось, что МЮ уже проиграл, и просто пёр вперёд, а глядя на него, начинали играть и молодые, в Арсенале нет того, кто повёл бы за собой команду. А Сити со своими тремя составами и миллиардами, с мошенничеством, покупкой всего и всех - фальшивая картонная команда, у которой один болельщик - Лиам Галлахер, и домашний стадион они свой до сих пор не могут заполнить.
Тебе таблетки БОМБАНЕТКИ дать????😀😀😀😀
+1
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bel01
Ответ Rad0
Зачем сочинять ради плюсиков? Открыл твои комменты за сегодня, и ничего подобного ты днём не писал.
в 17.22.
Вот этот пост

"Сити на классе.
Арсенал очень симпатичный, боевитый и фартовый в этом сезоне.
Но уровень Сити намного выше, и в решающий момент это должно решить."
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DavidRobertJosephBeckham
МЮ будет вторым)
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KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разницы голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю.

По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения.

Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сезонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
+1
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Zidan GOAT
2й и 3й гол Сити забил после мастер класса по прессингу на чужой половине, в этом компоненте им нет равных в мире.
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MU4evainmyheart!!!
Сити есть Сити. Другого вряд ли стоит ожидать: один из лучших тренеров своего поколения у руля + 3 состава = стабильность на дистанции. Артета и Ко все равно молодцы: можно считать, что одним составом играют на протяжении сезона + игра в центре поля зависит от наличия Парти. Если Арсенал всё-таки заберёт чемпионство, можно будет считать чудом.
+1
0
+1
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