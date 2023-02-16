«Ман Сити» догнал «Арсенал» по очкам в АПЛ, у лондонцев матч в запасе

« » догнал «Арсенал» по очкам в .

В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).

У команд и теперь по 51 очку, но «Сити» выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов: «+36» против «+26».

При этом у « » еще одна игра в запасе.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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