«Ман Сити» догнал «Арсенал» по очкам в АПЛ, у лондонцев матч в запасе
«Манчестер Сити» догнал «Арсенал» по очкам в АПЛ.
В перенесенном матче 12-го тура Премьер-лиги лондонцы дома уступили клубу из Манчестера (1:3).
У команд Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты теперь по 51 очку, но «Сити» выше благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов: «+36» против «+26».
При этом у «Арсенала» еще одна игра в запасе.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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Вот этот пост
"Сити на классе.
Арсенал очень симпатичный, боевитый и фартовый в этом сезоне.
Но уровень Сити намного выше, и в решающий момент это должно решить."
По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения.
Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сезонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14