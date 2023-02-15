«Мерседес» представил болид 2023 года – команда вернулась к полностью черной ливрее
«Мерседес» провел презентацию машины для выступлений в «Формуле-1» в 2023 году.
Болид получил индекс W14.
Выступать за «Мерседес» в новом сезоне продолжат Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
Фото: соцсети «Мерседеса»
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Чёрной ночью чёрный кот
Прыгнул в чёрный дымоход.
В дымоходе чернота́
Не отыщешь там кота.