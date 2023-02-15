«Мерседес» представил болид 2023 года – команда вернулась к полностью черной ливрее

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

«Мерседес» провел презентацию машины для выступлений в «Формуле-1» в 2023 году.

Болид получил индекс W14.

Выступать за «Мерседес» в новом сезоне продолжат Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Фото: соцсети «Мерседеса»

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32 комментария

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Александр Смирнов
Ответ team spirit
Нет,только не чёрный!
Вы ожидали какой-то другой цвет в основе? Я скорее удивлен что красный не добавили , чтобы слиться в пелотоном😀
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Совесть Черданцева
У Альфа Ромео появился ООООЧЕНЬ серьёзный конкурент
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Кирилл Конопельченко
Мне понравилась, очень дерзкая, смотрится не хуже фур.
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TravenS
Ответ Artak Hunanyan
было предсказуемо,после показа чёрных комбинезонов. это такая форма облегчения, чтобы краску не наносит и не утяжелять машину. тенденция практически во всех командах просматривается.
В прошлом году были чёрные комбезы и серебряная ливрея, так что не так предсказуемо
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Lestyv
Понятно, кого в этом сезоне снова будут делать лидером команды)))
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Trappy_Mane
Какие хитрецы с чёрным цветом, понтоны ещё меньше и пол болида некрашено, а в карбоне
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гилберт
Надеются проскочить незамеченными.
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Merzus21
Ответ Artak Hunanyan
было предсказуемо,после показа чёрных комбинезонов. это такая форма облегчения, чтобы краску не наносит и не утяжелять машину. тенденция практически во всех командах просматривается.
это всё равно краска, а не голый карбон
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うちはイタチ
красиво, но скучно. ливрея на w13 была в разы красивее, хоть я и обожаю чёрный цвет
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Typizza
Вот бы на дачу на таком ездить
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Merzus21
жесть гигантские воздухозаборники
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Artak Hunanyan
было предсказуемо,после показа чёрных комбинезонов. это такая форма облегчения, чтобы краску не наносит и не утяжелять машину. тенденция практически во всех командах просматривается.
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Alexander Shishanov
Весь пелотон в тёмных цветах, раньше хоть все разные были.
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Дмитрий Дудников
Ответ WINWOLF
Полный отстой, просто чёрное пятно, наверное в угоду сэру, он видать обиделся за прошлый год и попросил все взад вернуть. BLM👎
Может и так, но раньше, когда действительно по просьбе Хэма цвет изменили, было лучше. Сейчас как будто текстур не хватает на 3D-модели.
+1
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SIH
Вспомнилась скороговорка:
Чёрной ночью чёрный кот
Прыгнул в чёрный дымоход.
В дымоходе чернота́
Не отыщешь там кота.
+4
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team spirit
Нет,только не чёрный!
+3
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rb_10
Шикарно
+2
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Антон
Чёрный властелин?
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Luca di Montezemolo
Говорили же серебристая будет...
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Мария Голденштерн
Чёрные стрелы --->
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Bergkamp007
на Кавказе заценили бы такой чёрный заниженный мерс)
+2
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Какао Боб
Черный цвет на болидах надо запретить или сделать правило, что все внешние детали должны быть окрашены/обклеены, а то весогонка уже до смешного доходит
+5
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WINWOLF
Полный отстой, просто чёрное пятно, наверное в угоду сэру, он видать обиделся за прошлый год и попросил все взад вернуть. BLM👎
+5
-5
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Дионисий Океанов
Больше чёрного богу чёрного!
+4
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Куприн
Гонки теперь нужно в негативном фильтре смотреть, может тогда болиды рассмотреть сумеем.
+5
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