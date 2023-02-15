«Мерседес» представил болид 2023 года – команда вернулась к полностью черной ливрее

« » провел презентацию машины для выступлений в «Формуле-1» в 2023 году.

Болид получил индекс W14.

Выступать за «Мерседес» в новом сезоне продолжат и .

Фото: соцсети «Мерседеса»

Мастер-класс «Феррари» по презентациям машин «Ф-1»: полная фанов спецтрибуна, моментальная обкатка, шутки и пафос с гимном