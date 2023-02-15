Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей. Впереди только Роналду – 311 голов
Карим Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге.
35-летний форвард оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв). Оба мяча Бензема забил с пенальти.
Таким образом, на счету Карима 230 голов в чемпионате Испании. Француз обошел экс-нападающего «Мадрида» Рауля (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» в Ла Лиге.
Впереди только Криштиану Роналду, на счету которого 311 голов в Ла Лиге за «Реал».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
https://twitter.com/iqaw4/status/1625959032153423872?t=n9uwqC8emUFvVepjdLHqaw&s=19