Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей. Впереди только Роналду – 311 голов

обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге.

35-летний форвард оформил дубль в ворота « » в 21-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв). Оба мяча Бензема забил с пенальти.

Таким образом, на счету Карима 230 голов в чемпионате . Француз обошел экс-нападающего « » (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» в Ла Лиге.

Впереди только , на счету которого 311 голов в Ла Лиге за «Реал».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!