Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге, у него 230 мячей. Впереди только Роналду – 311 голов

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Рауль Ла Лига рейтинги Эльче Футбол

Карим Бензема обошел Рауля по голам за «Реал» в Ла Лиге.

35-летний форвард оформил дубль в ворота «Эльче» в 21-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв). Оба мяча Бензема забил с пенальти.

Таким образом, на счету Карима 230 голов в чемпионате Испании. Француз обошел экс-нападающего «Мадрида» Рауля (228 голов) и теперь занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Реала» в Ла Лиге.

Впереди только Криштиану Роналду, на счету которого 311 голов в Ла Лиге за «Реал».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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41 комментарий

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Мурад Мурадов
Ответ Berekella 999
В разы больше уважаю Рауля!!!!!
он был хорош
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Иван Вахов
Ответ Кую коней
Кринж это кто? Часто встречаю, но не могу понять кто это. И вроде Бензема с Месси не играли вместе чтоб тому липовую стату делать
Если бы Бензема играл с Месси долгое время,, то у первого скорее всего уже было бы 300+ голов)
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Пацанчик реальный
Ответ N1ghtwolf
Пензема)
г3йвольф)
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AERN
Ответ Птюч
ахахахаха, оближи его тогда.
)
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поколение пепси
Ответ Dr. J 24
да, и Карим тоже во времена Криша играл в подыгрыше на Роналду.
оба форварда выполняли похожие функции, сначала второй скрипки потом первой, но как видим бензема уже выходит вперёд, но игроки всё-равно как по мне одного класса
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ДЖИН
У Рауля больше, он забивал не с пенальти. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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Кую коней
Ответ Holy Diver
Было бы больше, если бы ему не приходилось отдавать свои верные моменты Кринжу, ради его липовой статы.
Кринж это кто? Часто встречаю, но не могу понять кто это. И вроде Бензема с Месси не играли вместе чтоб тому липовую стату делать
+7
-2
+5
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Oleg
Ответ TheItalian204
Стабильность-признак мастерства.
тоесть кроме Бензема ЗМ брали нестабильные игроки?)))
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Птюч
Ответ AERN
Все равно Рауль лучше.
ахахахаха, оближи его тогда.
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AERN
Ответ Птюч
он забил больше Рауля. Смирись и ложись спать.
Все равно Рауль лучше.
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Dr. J 24
Ответ The world champion 1998
Не стоит забывать, что Рауль зачастую играл второго, оттянутого форварда, позади наконечников, таких как - Морьентос, Роналдо (бразилец), Ван Нистелрой.
да, и Карим тоже во времена Криша играл в подыгрыше на Роналду.
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Андрей Хенто
Легенды Мадрида:
https://twitter.com/iqaw4/status/1625959032153423872?t=n9uwqC8emUFvVepjdLHqaw&s=19
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Андрей Хенто
Ответ The world champion 1998
Не стоит забывать, что Рауль зачастую играл второго, оттянутого форварда, позади наконечников, таких как - Морьентос, Роналдо (бразилец), Ван Нистелрой.
Так это же никак не принижает Рауля, как форварда - великий игрок, не даром команду называли Рауль Мадрид. И не отменяет легендарность Карима, который только в последние сезоны стал играть наконечника, а до этого выполнял несколько иные задачи.
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Куй Покагорячев
Бенземальти
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TheItalian204
Ответ 2vdhrvmmzf
Не совсем понятно как количество голов в Ла лиге за десяток лет подтверждает заслуженность зм за прошлый сезон
Стабильность-признак мастерства.
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The world champion 1998
Не стоит забывать, что Рауль зачастую играл второго, оттянутого форварда, позади наконечников, таких как - Морьентос, Роналдо (бразилец), Ван Нистелрой.
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Leon4ik
Карим 250 забьёт ещё, а может даже и 280.
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TheItalian204
Ответ Berekella 999
В разы больше уважаю Рауля!!!!!
вместе водку пили видимо
+2
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Leon4ik
Ответ Berekella 999
В разы больше уважаю Рауля!!!!!
Да пофиг. Карим не меньше заслужил уважения своей преданностью и игрой !
+3
-1
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2vdhrvmmzf
Ответ TheItalian204
Реально заслуженный ЗМ
Не совсем понятно как количество голов в Ла лиге за десяток лет подтверждает заслуженность зм за прошлый сезон
+7
-1
+6
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U. M. A. Muhammad
Игра Роналду в Реале >игра всех игроков в мире (кроме Месси)
+1
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Птюч
Ответ AERN
Если бы Бенз играл во времена Рауля он бы и половины своих голов не забил.
он забил больше Рауля. Смирись и ложись спать.
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N1ghtwolf
Пензема)
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Buharoid
Еще сотня пенальти и Роналду обойдет))
+2
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AERN
Если бы Бенз играл во времена Рауля он бы и половины своих голов не забил.
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