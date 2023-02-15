«Торино» хочет выкупить Миранчука у «Аталанты» за 12 млн евро. Это желание Юрича

«Торино» хочет выкупить у «Аталанты».

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб готов выплатить за 27-летнего россиянина 12 млн евро. Sportmediaset добавляет, что тренер «Торино» очень хочет, чтобы Алексей остался в команде.

Сейчас Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» сроком до конца сезона.

В этом сезоне на счету Миранчука 4 гола и 2 результативные передачи в 16 матчах за «Торино» в Серии А. Его статистику можно найти здесь.

Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться

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