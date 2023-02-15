«Торино» хочет выкупить Миранчука у «Аталанты» за 12 млн евро. Это желание Юрича

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Иван Юрич Алексей Миранчук Футбол

«Торино» хочет выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты».

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб готов выплатить за 27-летнего россиянина 12 млн евро. Sportmediaset добавляет, что тренер «Торино» Иван Юрич очень хочет, чтобы Алексей остался в команде.

Сейчас Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты» сроком до конца сезона.

В этом сезоне на счету Миранчука 4 гола и 2 результативные передачи в 16 матчах за «Торино» в Серии А. Его статистику можно найти здесь.

Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться

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17 комментариев

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damondiamond
Юрич это Юрий Палыч сокращено?
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Андрей Федоров
Ответ Slavnov
дорого,7-8 нормально,даже если железно присядет на скамейку,за 5-7 смогут скинуть
Дорого это Мудрик в Челси )
+3
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+3
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Герман Ткаченко
Оказывается, ещё есть ценники, не по 100 мультов
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Иван Шуткин
Правильно, лучше пускай играет в середнике крепком, чем сидеть в Аталанте
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nick-basil
В Аталанте после ЛОКО в конце 20 начале 2021 стоил 18 млн евро.
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SVD44
Прекрасная новость. Лёхе надо не раздумывая соглашаться и надеяться, что клубы смогут договориться между собой.
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Rhett Butler
с одной стороны хорошая новость, с другой, очень хочется, что бы Леха играл в еврокубках, а Торино пока до них не дотягивает...
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Slavnov
дорого,7-8 нормально,даже если железно присядет на скамейку,за 5-7 смогут скинуть
0
-2
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АРТУР АЛИЕВ
Юрич Палыч красавыч
+1
0
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ASH11
Ответ Екн Лор
В Аталанте даже праймовый Хамес был бы на лавке. Потому что Гасперини лучше поставит дерево вроде Пессины, чем технаря, играющего на чистых мячах
Так и Пессины уже нет. Гасперини почти от всего прошлого костяка отказался.
+6
0
+6
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sersan
Отличное развитие карьеры для Алексея!
+2
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инок
Лёша наконец-то попал в команду, в которой его действительно ценят. Стать ключевым игроком Торино вполне решаемая задача.
+2
-2
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Екн Лор
Ответ Максим Горький
Торино его уровень, в Аталанте он будет сидеть на лавке
В Аталанте даже праймовый Хамес был бы на лавке. Потому что Гасперини лучше поставит дерево вроде Пессины, чем технаря, играющего на чистых мячах
+33
0
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Maxim Dmitrievskiy
Уже опровергли и в Торино и агент Миранчука
+2
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Максим Горький
Торино его уровень, в Аталанте он будет сидеть на лавке
+10
-5
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arspurs9
Пока кажется, что Леша нашел свою команду. Главное продолжать цепляться за Европу, а не рваться сразу назад в Россию. Павлюченко уже неоднократно говорил, что это была его самая большая ошибка.
+46
-3
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Enotaz24
Отлично!
+13
-2
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