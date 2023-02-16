«Арсенал» с 2015-го не побеждает «Сити» в АПЛ, проиграв 11 раз подряд
«Арсенал» не побеждает «Манчестер Сити» в АПЛ с 2015 года.
Сегодня команда Микеля Артеты проиграла «Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (1:3).
В последний раз «Арсенал» обыгрывал «горожан» в рамках чемпионата Англии в 2015 году (2:1). С тех пор «канониры» один раз сыграли с «Сити» вничью и потерпели 11 поражений подряд.
Последняя победа во всех турнирах была в 2020-м: «Арсенал» обыграл «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии (2:0).
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конечно с отрывом самый сильный состав
как тебе игра с сити, понравилась, хорошо поиграли?
Казалось бы, Сити и ПСЖ - два нереально богатых арабских мешка. Но между ними просто пропасть. Как по составу, так и (особенно) по игре.
По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения.
Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
Так и выигрываются ключевые матчи, немейнстримными решениями как усилив оборону раскрепостить команду на атакующие действия.
А Артета затянул с заменой на Троссарда.