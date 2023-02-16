«Арсенал» с 2015-го не побеждает «Сити» в АПЛ, проиграв 11 раз подряд

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

«Арсенал» не побеждает «Манчестер Сити» в АПЛ с 2015 года.

Сегодня команда Микеля Артеты проиграла «Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (1:3).

В последний раз «Арсенал» обыгрывал «горожан» в рамках чемпионата Англии в 2015 году (2:1). С тех пор «канониры» один раз сыграли с «Сити» вничью и потерпели 11 поражений подряд.

Последняя победа во всех турнирах была в 2020-м: «Арсенал» обыграл «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии (2:0).

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20 комментариев

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mr kovalsky
Ответ emptinesspetr
Трижды продырявили наш Арсенал как Сити, так и Юнайтед. В общей сумме 8 голов в трёх играх от конкурентов за топ 3.
А мю каким боком приплел? Помнится 3-2 последний матч закончился в пользу Арсенала
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ Bello Jiafra
дырявил? Майрамбеку виднее
Тебя смущают иностранные имена?Вот почему русские сами нацисты,а обвиняют других нацистами.
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Усатая Козляра
Ответ kos.vohrt
У Сити самый сильный состав как в АПЛ, так и в ЛЧ. Причём с большим отрывом. Даже скамейка Пепа может потягаться на равных с европейскими грандами. Казалось бы, Сити и ПСЖ - два нереально богатых арабских мешка. Но между ними просто пропасть. Как по составу, так и (особенно) по игре.
дно на вратаре, нет профильного ЛЗ на банке молодёж
конечно с отрывом самый сильный состав
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statistic5
вот так серия! Для ТОП-клубов такое редкость
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Bello Jiafra
Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Сити дырявил МЮ,МЮ дырявил Арсенал
дырявил? Майрамбеку виднее
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ Диер Ташкент
))) как тебе игра с сити, понравилась, хорошо поиграли?
Ты про тот жалкий разгром 1-6 и побег сэра Ферги после этого из команды?
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Диер Ташкент
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Мю?))) В следующем сезоне болельщики будут умолять отставку физрука, а игроки сливать его. Ведь десятый год крутится эта пластинка
)))
как тебе игра с сити, понравилась, хорошо поиграли?
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razorENEMY
Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
Мю?))) В следующем сезоне болельщики будут умолять отставку физрука, а игроки сливать его. Ведь десятый год крутится эта пластинка
Я уж боюсь прикинуть , какая по счету пластинка вращается вокруг Арсенала) вечно четвертые, вечно перспективные )
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Майрамбек Абдыкадыров
Ответ emptinesspetr
Трижды продырявили наш Арсенал как Сити, так и Юнайтед. В общей сумме 8 голов в трёх играх от конкурентов за топ 3.
Сити дырявил МЮ,МЮ дырявил Арсенал
0
-4
-4
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kos.vohrt
У Сити самый сильный состав как в АПЛ, так и в ЛЧ. Причём с большим отрывом. Даже скамейка Пепа может потягаться на равных с европейскими грандами.
Казалось бы, Сити и ПСЖ - два нереально богатых арабских мешка. Но между ними просто пропасть. Как по составу, так и (особенно) по игре.
+2
-2
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Jurgen Klinsmann
Ответ Криптон2008
пеп хозяин арсенала
пеп хозяин апл
+41
-3
+38
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Aslan Aslan
Ответ Кирилл Голивец
Пеп блестяще перешел на 4 защитника в тот момент, когда Зинченко терзал фланг Мареза и Арсенал был лучше 60 минут. Так и выигрываются ключевые матчи, немейнстримными решениями как усилив оборону раскрепостить команду на атакующие действия. А Артета затянул с заменой на Троссарда.
замена Мартинелли на Троссара не принесла бы такого результата
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Вазген, друг Мхитаряна.
Ответ Rio de Janeiro
Если гуннеры не используют шанс в этом году то следующего могут ждать ещё лет 20.Помимо МС из перестройки выйдут МЮ и Ливер+вложения Челси рано или поздно дадут о себе знать
Мю?))) В следующем сезоне болельщики будут умолять отставку физрука, а игроки сливать его. Ведь десятый год крутится эта пластинка
+1
-6
-5
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gustavo1097
Ученик не превзошел учителя. Да и попробуй шарлатана надуть и обыграть еще)
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Black Phoenix
С - Стабильность, так сказать (с)
+2
0
+2
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KOTOFAN_17
Хвалёный Артета: 1 победа в 5 матчах против команд из топ-4 (Сити, Ньюкасл, мю), 1 ничья, 3 поражения, разницы голов: -4. И по содержанию Арсенал может занести себе в актив только победную игру с мю.

По-моему, сегодня Арсенал показал ментальную незрелость: Артета, провоцировавший де Брюйне; Нкетиа, зачем-то пошедший прямой ногой в соперника в центре поля; Габриэль, зачем-то заваливший Холланда в штрафной (повезло, что был офсайд). Ну и всего 1 удар в створ при 63% владения.

Большие матчи так не выигрываются; а без умения выигрывать большие матчи нельзя успешно решать большие задачи. Так что Арсенал в этом сезоне, думается, повторит сценарий сeзонов 2002-03, 2007-08 и 2013-14
+3
-5
-2
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Rio de Janeiro
Если гуннеры не используют шанс в этом году то следующего могут ждать ещё лет 20.Помимо МС из перестройки выйдут МЮ и Ливер+вложения Челси рано или поздно дадут о себе знать
+1
-2
-1
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Кирилл Голивец
Пеп блестяще перешел на 4 защитника в тот момент, когда Зинченко терзал фланг Мареза и Арсенал был лучше 60 минут.

Так и выигрываются ключевые матчи, немейнстримными решениями как усилив оборону раскрепостить команду на атакующие действия.

А Артета затянул с заменой на Троссарда.
+5
-3
+2
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Криптон2008
пеп хозяин арсенала
+35
-3
+32
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emptinesspetr
Трижды продырявили наш Арсенал как Сити, так и Юнайтед. В общей сумме 8 голов в трёх играх от конкурентов за топ 3.
+12
-7
+5
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