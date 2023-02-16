«Арсенал» с 2015-го не побеждает «Сити» в АПЛ, проиграв 11 раз подряд

«Арсенал» не побеждает « » в с 2015 года.

Сегодня команда Микеля Артеты проиграла «Сити» в перенесенном матче 12-го тура АПЛ (1:3).

В последний раз «Арсенал» обыгрывал «горожан» в рамках чемпионата Англии в 2015 году (2:1). С тех пор «канониры» один раз сыграли с «Сити» вничью и потерпели 11 поражений подряд.

Последняя победа во всех турнирах была в 2020-м: « » обыграл «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии (2:0).

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