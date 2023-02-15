НХЛ. «Тампа» сыграет с «Аризоной», «Миннесота» примет «Колорадо», «Эдмонтон» – «Детройт», «Рейнджерс» против «Ванкувера»

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«Тампа» сыграет с «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Эдмонтон» примет «Детройт», «Миннесота» – «Колорадо», «Ванкувер» будет противостоять «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Чикаго
Дата проведения
16 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Тампа-Бэй
Дата проведения
16 февраля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Детройт
Дата проведения
16 февраля, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Колорадо
Дата проведения
16 февраля, 05.30, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Баффало
Дата проведения
16 февраля, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Рейнджерс
Дата проведения
16 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дима Миронов
Рейнджерс в огне продолжат ли
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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