НХЛ. «Тампа» сыграет с «Аризоной», «Миннесота» примет «Колорадо», «Эдмонтон» – «Детройт», «Рейнджерс» против «Ванкувера»
«Тампа» сыграет с «Аризоной» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Эдмонтон» примет «Детройт», «Миннесота» – «Колорадо», «Ванкувер» будет противостоять «Рейнджерс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 февраля, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 16 февраля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 16 февраля, 05.30, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 16 февраля, 05.30, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 16 февраля, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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