«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф

Теги Андрей Скабелка КХЛ Барыс Кубок Гагарина Sports.ru - Казахстан Хоккей

«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы «Нефтехимика» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:2).

«Барыс» стал первым клубом Востока, потерявшим шансы на выход в плей-офф.

На данный момент у команды тренера Андрея Скабелки 59 очков в 64 играх чемпионата. 

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3 комментария

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Rio de Janeiro
Ответ Sayat Mukashev
Комментарий удален модератором
Вы шлак в зеркале увидите
А выступление Барыса в этом сезоне-объективный показатель что есть казахстанский хоккей без прежнего рынка легионеров.Так что привыкайте к своему дну
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Медет Артыкбаев
Обосрались позорники...жаль команду. сезон ужасен, слов нет. Болельщики верили...
+1
0
+1
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Sayat Mukashev
Комментарий удален
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Darkhan Darkhan
Спасибо менеджменту за сезон,поздно взяли 2 центра,поздно взяли Гранта,
Все по делу....
Но надо признать что пассажиров на Востоке в этом году не было
+4
0
+4
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