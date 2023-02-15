«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.

Это стало известно после победы «Нефтехимика» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:2).

«Барыс» стал первым клубом Востока, потерявшим шансы на выход в плей-офф.

На данный момент у команды тренера Андрея Скабелки 59 очков в 64 играх чемпионата.