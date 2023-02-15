«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф
«Барыс» потерял шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина.
Это стало известно после победы «Нефтехимика» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:2).
«Барыс» стал первым клубом Востока, потерявшим шансы на выход в плей-офф.
На данный момент у команды тренера Андрея Скабелки 59 очков в 64 играх чемпионата.
А выступление Барыса в этом сезоне-объективный показатель что есть казахстанский хоккей без прежнего рынка легионеров.Так что привыкайте к своему дну
Все по делу....
Но надо признать что пассажиров на Востоке в этом году не было