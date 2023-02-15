USADA сделало заявление по поводу ситуации с Махачевым: «Внутривенные вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушением»

Теги USADA MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Антидопинговое агентство США (USADA) опубликовало заявление по ситуации вокруг чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.

После победы над Алексом Волкановски на UFC 284 россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления от весогонки. Внимание на это обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.

«USADA всерьез принимает все случаи допинговых нарушений и активно следит за поступающей информацией.

Согласно запрещенному списку UFC, все внутривенные вливания более 100 миллилитров за 12 часов до боя считаются нарушением. Кроме случаев так называемых терапевтических исключений», – говорится в сообщении USADA.

По правилам агентства, боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть подвергнут дисквалификации сроком до двух лет.

Махачев ответил на обвинения в жульничестве: «В Австралии была своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя»

Волкановски доказал: Махачев – уязвимый. Но даже у Хабиба не было такой оппозиции

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56 комментариев

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дамир дугаров
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Не смеши. Сначала накажут, а потом "докажут"! Вспомни Пауэлла и его пробиркус "хим. оружием" Хусейна! Или "отравление" "новичком" Лёшка овального, который выжил после "применения" боевого бактериалогического оружия, несколько грамм которого может уничтожить целый город.
Ахаха, а про боевых Гусей и Комаров не забыл ??
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Дима Кей
Ответ nick1
Чтобы что? :D
что-бы дрались +- в своём весе, и гоняли разумные цифры - например весишь в жизни 85, дерешься в категории до 80. скинул 5 и нормально себя чувствуешь. а не так, что все эти легковесы кто дерется 70, в жизни по 85 и выше
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Syndycate
Ответ LaffyTaffy
“Терапевтические исключения» - вот она, лазейка для мошейников
Для таких как Серена Уильямс и Байлз
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Илья Савчук
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Не смеши. Сначала накажут, а потом "докажут"! Вспомни Пауэлла и его пробиркус "хим. оружием" Хусейна! Или "отравление" "новичком" Лёшка овального, который выжил после "применения" боевого бактериалогического оружия, несколько грамм которого может уничтожить целый город.
а чего не написали про голубей из лабораторий или грязную бомбу? или про свои фейки не патриотично ?
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Виктор Войнов
Ответ nick1
Чтобы что? :D
Что бы вес не гоняли
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Sergey
Ответ RusLoko
Каких шейников?)
О-шейников))))
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Судоплатов
Ответ Тим-сиб
Россияне никак не научатся честно заниматься спортом без нарушения антидопинговых правил. Если жульничал, то и правильно накажут.
Твоё мнение очень всем важно знать. Молодец парень, получи свою печеньку!
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mantruck
Всё в традициях UFC, главное провести турнир, а потом пусть что хотят антидопингисты делают. Ну а Хукер вряд ли конечно что-то видел и слышал, просто приплели его как самого послушного, значит скоро мы узнаем имя его нового, удобного для него соперника
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Виктор Войнов
Ответ LaffyTaffy
“Терапевтические исключения» - вот она, лазейка для мошейников
Более 100 мл за 12 часов до боя . Вот вторая лазейка))
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nick1
Ответ гель кристины
Почему бы взвешивание не сделать перед боем?
Чтобы что? :D
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Вася Енотов
Ответ Scrumhalf
Не вещество, а просто физраствор, для восстановления водносолевого баланса после весогонки.
А физраствор разрешено принимать менее чем за 12 часов и он не является веществом (совокупностью атомов и молекул)? Двоечник, прочти ещё раз обдуманно и повтори, что не так мною написано? Ну и заодно попробуй уразуметь основную мысль.
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Pikachu Pikachu
Ответ ДМ-1чемпион
Верить янки себя не уважать. Помним как Пауэлл пробиркой с "хим. оружием" Хусейна тряс в ООН! Просто не могут выиграть честно в бою, начинают гнать всякую шнягу.
Если бы они хотели что-то намудрить, клоун, они просто бы отдали победу австралийцу, которую ему вполне за этот бой можно было и дать.
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Николай Горнаков
Достойно не умеют проигрывать. Поганая нация
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гилберт
Ответ RusLoko
Каких шейников?)
Собачих.
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113k
Ответ Lionel Hutz
Кстати поймала та самая USADA и тот самый Трэвис Тайгарт
Я бы в проф в овсяких борьбах сократил бы дивизионы, и увеличил бы разницу в весах.
Если ктото попытается с 80 кг слезть в 60 кг, то пару раз слазит, потом на 3 раз на ринге от бессилия ляжет. А то веса сделали так, что можно гонять.
А в противном случае тебе придется всю карьеру держаться в 65-68 кг, чтоб как то можно было сгоняться до 60.
В итоге те, кто весит 75 кг придется в своем весе биться, в итоге весогонки вымрут как класс.
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Красно - Синий КОНЬ
Дэн Хукер лично капельницу ставил что ли?
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ДМ-1чемпион
Ответ Dmitry Shaolin
Ну тут все объективно, если докажут - надо давать поражение и дисквал. Но сначала пусть докажут.
А ХА ХА. Не смеши. Сначала накажут, а потом "докажут"! Вспомни Пауэлла и его пробиркус "хим. оружием" Хусейна! Или "отравление" "новичком" Лёшка овального, который выжил после "применения" боевого бактериалогического оружия, несколько грамм которого может уничтожить целый город.
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Гусейн Магомедрасулов
терапевтические исключения будем делать только норвежским лыжникам и биатлонистам, американским теннисистам и гимнасткам. Ну и Джону пиккограмм Джонсу
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-9
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Бобынин
Всех этих "горных богатырей" надо банить. Ни чести, ни достоинства.
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Мама Живанилда
Ответ LaffyTaffy
“Терапевтические исключения» - вот она, лазейка для мошейников
Ну а как по-другому своих фелпсов и сирен ульямс защищать
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WESTERN-
А если прокапать 99 мл
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ДМ-1чемпион
Ответ Melnikov1968
Удивительно,конечно. Бой проходил в Австралии, выступали австралиец (македонец) и россиянин,возмутился новозеландец,а больше всех надо USADA. Фантастика.
У них эта провокация была уже заготовлена до боя, на случай победы Махачева! США империя лжи! Ничего нового.
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Каддафи
Ответ dnch9
Так они же сдают на допинг анализы после боя, к чему шумиха? Проверят и будут потом обсуждать 🤔
Вопрос не в допинге, а в восстановлении после весогонки при помощи капельницы. Оно вполне себе помогает в восстановлении, поэтому данная процедура запрещена, как и переливание заранее подготовленной крови.
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Бобынин
Узнаю "братьев". Всё по-честному слющай...)))
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Dmitry Shaolin
Ответ adimsonekat
Вчера сын дрался на области, по боксу. Взвешивание - утром, днем бои. Итак каждый день соревнований. И никаких вопросов, проблем по поводу весогонки, восстановления.
Да так и должно быть, просто юфс это не спорт, а шоу. Отсюда все выкрутасы.
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