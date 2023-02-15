USADA сделало заявление по поводу ситуации с Махачевым: «Внутривенные вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушением»

Антидопинговое агентство США (USADA) опубликовало заявление по ситуации вокруг чемпиона UFC в легком весе .

После победы над на UFC 284 россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления от весогонки. Внимание на это обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.

«USADA всерьез принимает все случаи допинговых нарушений и активно следит за поступающей информацией.

Согласно запрещенному списку UFC, все внутривенные вливания более 100 миллилитров за 12 часов до боя считаются нарушением. Кроме случаев так называемых терапевтических исключений», – говорится в сообщении USADA.

По правилам агентства, боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть подвергнут дисквалификации сроком до двух лет.

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