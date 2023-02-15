USADA сделало заявление по поводу ситуации с Махачевым: «Внутривенные вливания более 100 мл за 12 часов до боя считаются нарушением»
Антидопинговое агентство США (USADA) опубликовало заявление по ситуации вокруг чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева.
После победы над Алексом Волкановски на UFC 284 россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления от весогонки. Внимание на это обратил боец из Новой Зеландии Дэн Хукер.
«USADA всерьез принимает все случаи допинговых нарушений и активно следит за поступающей информацией.
Согласно запрещенному списку UFC, все внутривенные вливания более 100 миллилитров за 12 часов до боя считаются нарушением. Кроме случаев так называемых терапевтических исключений», – говорится в сообщении USADA.
По правилам агентства, боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть подвергнут дисквалификации сроком до двух лет.
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Если ктото попытается с 80 кг слезть в 60 кг, то пару раз слазит, потом на 3 раз на ринге от бессилия ляжет. А то веса сделали так, что можно гонять.
А в противном случае тебе придется всю карьеру держаться в 65-68 кг, чтоб как то можно было сгоняться до 60.
В итоге те, кто весит 75 кг придется в своем весе биться, в итоге весогонки вымрут как класс.