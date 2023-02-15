Загитова о пении с Zivert: «Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇»

Олимпийская чемпионка прокомментировала свой дебют в качестве певицы.

«Сегодня я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется😅 Я пела и думала, а это я? А рядом пела Zivert. И почему-то со мной? Или мне кажется? На сцене!!!

Мне так много раз в жизни, разные люди говорят, что мне делать. Что мне хотеть. Что мне лучше. Что нужно, а что – совсем вот ни в коем случае. Сегодня всем этим людям конечно стало немножечко хуже 😅😅😅

Я человек дисциплинированный, послушный, осторожный. На льду мне легко… Ну может не так уж легко😅, но естественно как дышать. А вот танцевать, петь, вести блог. Я так много попробовала за последний год. И каждый раз мне говорили – этого не делать. Или – что это не мое. Или: ужас-ужас и кошмар)

Но я знаю и чувствую как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождем, то – принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей.

Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇

Не бойтесь ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни – СЕБЯ!

Что бы вы хотели попробовать, но боитесь, потому что не получится? (орфография и пунктуация сохранены – Sports.ru)» – написала Загитова.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму