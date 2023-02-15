Загитова о пении с Zivert: «Я знаю и чувствую, как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свой дебют в качестве певицы. 

«Сегодня я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется😅 Я пела и думала, а это я? А рядом пела Zivert. И почему-то со мной? Или мне кажется? На сцене!!!

Мне так много раз в жизни, разные люди говорят, что мне делать. Что мне хотеть. Что мне лучше. Что нужно, а что – совсем вот ни в коем случае. Сегодня всем этим людям конечно стало немножечко хуже 😅😅😅

Я человек дисциплинированный, послушный, осторожный. На льду мне легко… Ну может не так уж легко😅, но естественно как дышать. А вот танцевать, петь, вести блог. Я так много попробовала за последний год. И каждый раз мне говорили – этого не делать. Или – что это не мое. Или: ужас-ужас и кошмар)

Но я знаю и чувствую как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождем, то – принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей.

Не страшно идти за тем, что нравится. Не страшно ошибаться. Не страшно даже иногда выглядеть смешной😇

Не бойтесь ПРОЯВЛЯТЬ СЕБЯ. Ведь если слушать окружающих, то вы никогда не научитесь слышать самого главного человека в своей жизни – СЕБЯ!

Что бы вы хотели попробовать, но боитесь, потому что не получится? (орфография и пунктуация сохранены – Sports.ru)» – написала Загитова. 

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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175 комментариев

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Мария Курникова
Очень жаль, что влияние Татнефти очень испортило Алиначку! Они никогда не слышала конструктивную критику в свой адрес! Хорошо, что для этого у нее есть я!
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Competition Score
Ответ Verysia
Люди так долго готовились излить свой *Д, высказать свои хотелки, что никак успокоиться не могут. Я тоже не увидела ничего, что могло бы вызвать подобную волну хейта.
Видимо, шоу это было такого качества, что больше и поговорить не о чем и не о ком. Столько любимок вроде как выступали, а обсуждают который день одну Загитову.
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mtoo
Ответ Варлампий Варлампий
пения то не было, была фанера и открывание рта (судя по комментам)
Не видел, но осуждаю по комментам?)
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Viacheslav Ivanov
Ответ Jazzy22
Да, все имеют право на собственное мнение. Но увы, далеко не все могут его высказывать адекватно, без оскорблений и без агрессии. Такие почему-то не идут в бан)
Это потому, что любая новость про Загитову собирает столько комментариев, что модераторы просто не справляются
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Бедоносец
Молодец. Над хореографией надо бы поработать, а голос даже лучше чем у Валентины Толкуновой.
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Лора Ладан
Молодец Алина! Ты этим и интересна что пробуешь что то новое и не боишься. Только вперед! Как то прочла высказывания Джима Дармуша и оно мне очень понравилось "Ничего оригинального нет. Крадите все, что вдохновляет вас или дает пищу воображению. Хватайте старые фильмы, новые фильмы, музыку, книги, картины, фотографии, стихи, сны, случайные разговоры, архитектуру, мосты, дорожные знаки, деревья, облака, воду, свет и тени. Для грабежа выбирайте только то, что трогает напрямик вашу душу. Если вы будете делать именно так, ваши работы (и кражи) будут аутентичными. Аутентичность не ценна; оргинальности не существует. Не нужно даже беспокоится сокрытием кражи – празднуйте ее, если она вам удалась. В любом случае, помните что сказал Жан-Люк Годар: «Не важно, откуда вы берете, важно — куда».
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Lana-shu
Ответ Happy_Kleo
А зачем лезть в те сферы,для работы в которых нет навыка или таланта? Грубо говоря-плохо умеешь формулировать мысли и разговаривать,но надо в ведущие на первом канале. Плохо поешь-но сразу (хоть и под фонограмму) надо пытаться изобразить пение перед тысячами зрителей. Это популярная позиция среди бездарностей-пример опять же Бузова,которая считает себя и актрисой, и певицей, и дизайнером. Почему не пытаться совершенствоваться в той области,где действительно есть талант? А если хочется что-то новое пробовать,то сначала нужно хорошо этому научиться,а не так с наскока влезать и ждать похвалы за откровенно плохо проделанную работу.
Конечно конечно. Мечта хейтеров. Алина будет делать, что захочет. А те, кто Вам так мил, будут сидеть в стороне и завидовать.
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Nassta
Ответ Sportsfan
Самое грустное, что Алина - прекрасная фигуристка. На льду смотрится бомбически, не отвести глаз. Но запомнилась она в этом шоу клоунским «пением». Неважно, какая у тебя была карьера до, запомнят тебя по твоим последним делам и по последнему слову.
И что такого ужасного она сделала за полторы минуты на сцене? На этом же шоу они выступала на льду, это менее последнее?
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Ольга Долгова
Ответ PerfectSvendsen
Когда ты получаешь двойку в школе за то, что просто не выполнил работу, это хейт или справедливо?
Двойку она не могла получить за свое выступление, потому что спела хорошо, впервые выйдя на сцену. Просто постарайтесь так сильно не завидовать ей, вам сразу станет легче жить.
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supepper
Ответ Лека-Лека
Действительно - нам стало хуже. У меня лично небольшое разочарование в любимой Алине. Во всем нужно знать меру и трезво оценивать свои возможности.
ну наконец-то и вы прозрели!
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Pema
Ответ Мария Курникова
Кстати, очень хочется послушать пение настоящей олимпийской чемпионки Анечки! У нее очень приятный голосок! Звонкий и чистый! Уверена, что она бы и тут затмила Алиначку!
Так пела же недавно в машине звонким чистым голоском, слова там ещё такие классные были))
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Мария Курникова
Алиначка дисциплинированный и послушный человек??🤣🤣
Зачем тогда заставляла тренеров бегать за собой по полям??
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Scrumhalf
Ответ Iuliia Timofeyeva
Загитова, ты смотрелась, как дерево, со своими танцами. Ты же фигуристка, у тебя есть пластика...что это было на сцене?
Может она выпимши была
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Дмитрий Воронин777
Делай что хочешь Алина, а они пусть говорят о тебе..
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Olgacher
Ответ Sportsfan
Самое грустное, что Алина - прекрасная фигуристка. На льду смотрится бомбически, не отвести глаз. Но запомнилась она в этом шоу клоунским «пением». Неважно, какая у тебя была карьера до, запомнят тебя по твоим последним делам и по последнему слову.
А мне кажется, запомнилась новым показательным номером и отличной физической формой.
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Nassta
Ответ EmperorNazer
Потрясающая позиция у Алины. Пойду-ка я попробую резко стать врачом, запишусь сходу ассистентом к хирургу на операцию, а если потом что-то пойдет не так и мне начнут предъявлять претензии, заявлю: "Да я просто не боюсь ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я просто научился слышать главного человека в своей жизни - СЕБЯ. Что, стало вам немножечко хуже?😅😅😅"
Про врача и хирурга это только ваши абсурдные фантазии
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Amatour
Привлекала Алина своей скормностью и доброжелательностью. Теперь радуется, что кому-то стало хуже. Самооценка растет.
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Olgacher
Ответ EmperorNazer
Потрясающая позиция у Алины. Пойду-ка я попробую резко стать врачом, запишусь сходу ассистентом к хирургу на операцию, а если потом что-то пойдет не так и мне начнут предъявлять претензии, заявлю: "Да я просто не боюсь ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я просто научился слышать главного человека в своей жизни - СЕБЯ. Что, стало вам немножечко хуже?😅😅😅"
Не преувеличивайте и не передергивайте
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-1
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Lana-shu
Ответ Sportsfan
Самое грустное, что Алина - прекрасная фигуристка. На льду смотрится бомбически, не отвести глаз. Но запомнилась она в этом шоу клоунским «пением». Неважно, какая у тебя была карьера до, запомнят тебя по твоим последним делам и по последнему слову.
У Вас склероз. Все прекрасно знают, что у Алины все титулы фк. Она и сейчас в отличной форме для шоу. И что то не помню, чтобы она собиралась быть певицей.
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Максим Медов
Ответ PerfectSvendsen
А зачем эти страдания и напряги?
Комплексы - это страдания. А без труда не выловишь и рыбку из пруда. Хочешь накаченное тело, то нужны напряги, это как пример.
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Дмитрий Воронин777
Ответ Мария Курникова
Кстати, очень хочется послушать пение настоящей олимпийской чемпионки Анечки! У нее очень приятный голосок! Звонкий и чистый! Уверена, что она бы и тут затмила Алиначку!
так послушайте, есть видюха в машине..
+1
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Scrumhalf
Ответ BeastI666I
а роттенберг что взял себе команду из низшей лиги, чтобы набраться опыта?! нет! забрал себе самую сильную команду. они читеры...
Кстати, говорят что она протеже как раз Ромы Ротенберга. Давно уже писали про их отношения.
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Варлампий Варлампий
Ответ mtoo
Правильно писать - мечется, а не метается))
мы, ветераны, применяем устаревшие формы
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Gemma157
Ответ Мария Курникова
Здравствуйте, милая, Геммачка! Как приятно вас тут видеть! Обожаю!
здрасьте. взаимно)
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Las Vegas
тебя нет,ну о чем с тобой говорить,ты же земля или трава.
Ахахах, всё понятно с тобой, все люди NPC, да?) Ор самый настоящий
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