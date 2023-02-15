«Барсе» грозит исключение из Ла Лиги, снятие очков и штрафы, если выплаты вице-президенту судейского комитета сочтут коррупцией

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Д2 Испания деньги Футбол

Стали известны возможные санкции для «Барселоны» по делу о коррупции.

«Барселона» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год, он заявил, что оказывал консультационные услуги. Клуб уточнил, что чиновнику Королевской испанской футбольной федерации платили за отчеты о молодых игроках и судействе.

Как сообщает Bolavip со ссылкой на Cadena SER, в настоящее время прокуратурой Испании ведется расследование по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и Негрейры.

Пока «Барсу» ни в чем не обвиняют, однако если будет доказано, что речь идет о коррупции, клубу грозит очень серьезное наказание – от снятия очков до исключения из Ла Лиги. Также речь может идти о многомиллионных штрафах.

«Барселона» три года платила боссу судей! Тут все о подозрениях в коррупции

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260 комментариев

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Ansu Fati
Ответ Viktor Sinyavskiy
"Реал", "Барселона", "Ювентус" - верят в Суперлигу "Ювентус" - минус 15 очков, "Барселона" - возможно минус 15 очков, "Реал" - .....
Ну тут если и с Барсы и с Реала снимут, то Барселона отстанет от Сосьедада всего лишь на 1 очко, а впереди еще 17 туров😃
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Алексей Куликов
Ответ fidelio
Серии А выгодно было -15 Ювентусу?
Рассматривать одно абсурдное наказание как прецедент?
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Shoxruh Abdunazarov
Они хотят чтобы реал стал чемпионом
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Дим Димыч
Ответ Barca
Отлично. Ещё новость ❗📰 AS (⭐⭐): «Барселона» не столкнётся ни с какими санкциями или дисциплинарными разбирательствами после недавней информации о сотрудничестве с главой судейского комитета.
а че так можно было😳🤣🤣🤣
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Nacho13
Заголовок громкий, но можете успокоиться. Ничем это не закончится. Нет фактов действий за вознаграждение.
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Flylink
Сначала Юве, теперь Барса.... Похоже следующий будет Реал?!...
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Дим Димыч
Ответ Нефанатик
Дорого Барсе обошлись «чемпионские” достижения Месси
а где его поклонники??чет такая тишина тут от них
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Алексей Куликов
Ну допустим, докажут если нарушение, но это будет уголовное преступление. Почему за это надо наказывать клуб, болельщиков, игроков, нынешнее руководство? Вместо того, чтобы наказать конкретных людей, например того же Бартомео, если он имел отношение.
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Алексей Куликов
Ответ Aleksandr Dubovik
Наконец-то бчк отправят туда, где им самое место с того матча с Челси
и будет Ла Лига ущербным дном.
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Валера, уходи!!!
состав на суперлигу мало по малу комплектуется
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ubber
Ответ ak83
исключение из Ла лиги? Сейчас Ла лига и держится кое как за счёт Реала и Барселоны, остальные испанские топы и середняки на грани банкротства. исключить Барселону это как выстрел в голову.
Жить надо не по лжи.
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Direct free kick
Ответ Buharoid
Сегундочку!
Поменять рычажников и Депортиво местами
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Дим Димыч
Ответ Франческо Тортик
Тоесть месян даже с судьями в те годы облажался по всем фронтам. Скоро еще немного приоткроют ящик пандоры и выяснится, что куча левых пенок на ЧМ в пользу Аргов - это далеко не случайность.
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Франческо Тортик
Тоесть месян даже с судьями в те годы облажался по всем фронтам. Скоро еще немного приоткроют ящик пандоры и выяснится, что куча левых пенок на ЧМ в пользу Аргов - это далеко не случайность.
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Дим Димыч
Ответ Эркинбек Апаканов
стопудов Перес виноват!!!
🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏👏👏
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ak83
исключение из Ла лиги? Сейчас Ла лига и держится кое как за счёт Реала и Барселоны, остальные испанские топы и середняки на грани банкротства. исключить Барселону это как выстрел в голову.
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Alexander Sragovich
Ответ Алексей Родин
если докажут никакие рычаги не помогут .
А что тут можно доказать? В чем тут коррупция? Какое преимущество получила от этого Барса?
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kondr222
Ответ kondr222
Как я понял УЕФА и ФИФА разобрались с первыми противниками: Ман Сити и Юве, дальше Барса и возможно остальные члены Суперлиги кто изначально был в ней пока не вышли и главный босс Реал, а именно создатель Суперлиги - Флорентино Перес.
Как думаете кто следующий, потому что Реал я думаю самым последним будут атаковать, т.к. Перес опасный противник.
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Седесим Куиндесимов
Ответ Андрей Хенто
Не будет такого, очевидно. Примере это абсолютно не выгодно, максимум дадут штраф. Но я даже не сомневаюсь, что во всем будут обвинять Флорентино.
Штраф - это смешно, на моей памяти самый большой штраф был 20-25 млн евро. Исключение - слишком суровое наказание и по сути выстрел себе в ногу; зачем терять деньги от Эль Классико? Лучше снять несколько очков, но при этом не слишком много, чтобы Барселона точно квалифицировалась в еврокубки, т.к. кому представлять Испанию в след. сезоне вместо БЧК? Севилье?
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Алексей Родин
Ответ Иракли Лория
Надеюсь ничего серьёзного. Вроде Барселона заявила что они невиновны
а что они должны были заявить ?
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Alexander Sragovich
Ответ Семён Жуйло
Обязательно надо доказать. А то, если не докажут, все подряд начнут платить за устные консультации 1,4 миллиона евро.
А чем такая консультация незаконна? Какое превосходство получил клуб над другими клубами? И именно в эти года Реал брал чемпионство исключительно за счет судейства
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kondr222
Как я понял УЕФА и ФИФА разобрались с первыми противниками: Ман Сити и Юве, дальше Барса и возможно остальные члены Суперлиги кто изначально был в ней пока не вышли и главный босс Реал, а именно создатель Суперлиги - Флорентино Перес.
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Viktor Sinyavskiy
"Реал", "Барселона", "Ювентус" - верят в Суперлигу

"Ювентус" - минус 15 очков,
"Барселона" - возможно минус 15 очков,
"Реал" - .....
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Алексей Родин
если докажут никакие рычаги не помогут .
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Ansu Fati
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чемпионство могут Реалу и Атлетико отдать в те годы. А насчёт судей, их много
Ну там в 16/17 и так Реал чемпион, а в 17/18 Барселона чемпион с отрывом в 14!! очков)) а по поводу Атлетико отдать, это как? С 1 места отнять и сразу 3ьему отдать?)) насчет судей «их много» можно поподробней?)) настаиваю на том, что ты не балабол и подкрепишь свои слова фактами?))
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