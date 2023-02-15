Чалов о переходе в Азию: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК»
Федор Чалов против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?
– Очень надеюсь, что это не так.
– Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».
– Нет такого, конечно. Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.
Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.
– Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?
– Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная, – заявил форвард ЦСКА и сборной России.
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Федя, Федя...
Ничего, ничего, следующий в створ пойдёт. Челси - чемпион!
На группах мрак конечно
А ПО неплох
Надеюсь, среди них нет одного, «активно привлекающего мировых звёзд»? Того, где бегают защитники с пузом, как у меня у мужиков во дворе.
Не нужно играть в демократию, спрашивать у игроков, изучать общественное мнение, нужно, как говорил один умный человек, лучше действовать, чем созерцать.
А например на игры против клубов с Мальдивов все с удовольствием пробивали бы выезды 🤪