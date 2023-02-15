Чалов о переходе в Азию: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК»

против перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?

– Очень надеюсь, что это не так.

– Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так ».

– Нет такого, конечно. Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.

Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.

– Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?

– Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная, – заявил форвард и сборной России.

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