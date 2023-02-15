Чалов о переходе в Азию: «Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу РФС Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Федор Чалов Футбол

Федор Чалов против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Ты морально готов к тому, что год назад сыграл свои последние матчи в еврокубках?

– Очень надеюсь, что это не так.

– Ищу того, кто скажет: «Ну нет, мне важно играть, Азия так Азия».

– Нет такого, конечно. Никому это неинтересно. Ни один человек не смотрит Лигу чемпионов АФК.

Там много хороших футболистов. Но никогда не поверю, что азиатская ЛЧ станет интереснее, чем европейская.

– Ты относительно недавно забивал на «Бернабеу», а тут перспектива играть с Таджикистаном или Ираном. Это демотивирует?

– Сложно об этом говорить, потому что это не про футбол. Тема для меня сложная, – заявил форвард ЦСКА и сборной России.

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34 комментария

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The world champion 1998
Ответ Мадина Уйгурова
Ни один человек не смотрит Азиатскую ЛЧ, так же как никто не хочет покупать одежду в Эконом маркетах вместо H&M и Adidas, ни один человек не поменяет ИКЕА с её пожизненной гарантией на HOFF с хамским сервисом, ни один человек не порадуется пропаже детского Нурофена, никто не захочет смотреть российский фильм про Богатырей вместо Марвел и фильмов Юнивёрсал, но дедушки в правительстве ведут страну активно к этому всему. Где мы будем смотреть матчи Россия-Беларусь вместо Россия - Канада и проклинать ненавистный запад...
Грустно все это!
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The world champion 1998
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Транслирует одно. Смотрит ли кто, другое.
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Tpy6kaMerlina
А ведь этот парень мог в 20 с хвостиком уехать в АПЛ и начать играть в самой конкурентной и, вероятно, сильнейшей лиге по футболу. А выбрал... остаться в РПЛ, тогда еще со всеми ЕК. Руководствуясь его же логикой "РПЛ никто не смотрит, там есть хорошие футболисты, но никто не смотрит РПЛ, когда есть АПЛ"...
Федя, Федя...
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Александр Витюк
Ответ rodjer22
Как минимум чемпионаты в 5-6 азиатских странах белее конкурентны чем рпл. И они усиленно работают над повышением качества и уровня футбола. Через несколько лет они выйдут на уровень топ пяти европейских стран, в т.ч. и за счёт привлечения мировых звезд. Не нужно играть в демократию, спрашивать у игроков, изучать общественное мнение, нужно, как говорил один умный человек, лучше действовать, чем созерцать.
Откуда такие клоуны берутся?
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Роман Буянов
Ответ Мадина Уйгурова
Ни один человек не смотрит Азиатскую ЛЧ, так же как никто не хочет покупать одежду в Эконом маркетах вместо H&M и Adidas, ни один человек не поменяет ИКЕА с её пожизненной гарантией на HOFF с хамским сервисом, ни один человек не порадуется пропаже детского Нурофена, никто не захочет смотреть российский фильм про Богатырей вместо Марвел и фильмов Юнивёрсал, но дедушки в правительстве ведут страну активно к этому всему. Где мы будем смотреть матчи Россия-Беларусь вместо Россия - Канада и проклинать ненавистный запад...
По поводу Марвел бы поспорил )
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Chernoy
Ответ Мадина Уйгурова
Ни один человек не смотрит Азиатскую ЛЧ, так же как никто не хочет покупать одежду в Эконом маркетах вместо H&M и Adidas, ни один человек не поменяет ИКЕА с её пожизненной гарантией на HOFF с хамским сервисом, ни один человек не порадуется пропаже детского Нурофена, никто не захочет смотреть российский фильм про Богатырей вместо Марвел и фильмов Юнивёрсал, но дедушки в правительстве ведут страну активно к этому всему. Где мы будем смотреть матчи Россия-Беларусь вместо Россия - Канада и проклинать ненавистный запад...
Классика. Молодость не хочет, старость не может.
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Ja BRITER
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
не ругайся
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The world champion 1998
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Докатились.
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Onion
Товарищеский матч с клубом из Индонезии имеет в семь раз больше просмотров, чем против восточноевропейских середняков
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Chernoy
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Транслировать может и матч тв, а смотреть все равно никто не будет
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brace
Эх, штанга....
Ничего, ничего, следующий в створ пойдёт. Челси - чемпион!
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Spaten
Может, ты продюсером будешь?
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Сергей Галынский
Я ее смотрю
На группах мрак конечно
А ПО неплох
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Вечно в бане
Ответ rodjer22
Как минимум чемпионаты в 5-6 азиатских странах белее конкурентны чем рпл. И они усиленно работают над повышением качества и уровня футбола. Через несколько лет они выйдут на уровень топ пяти европейских стран, в т.ч. и за счёт привлечения мировых звезд. Не нужно играть в демократию, спрашивать у игроков, изучать общественное мнение, нужно, как говорил один умный человек, лучше действовать, чем созерцать.
Можно, пожалуйста, список этих 5-6 чемпионатов?
Надеюсь, среди них нет одного, «активно привлекающего мировых звёзд»? Того, где бегают защитники с пузом, как у меня у мужиков во дворе.
+3
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Владимир Молявин
Надоели спашивать про АФК. Дугих тем нет???
+1
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жирный кот
иноагент чалов
+2
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Виктор Войнов
Так если будут играть за кого болеешь, почему не посмотреть?
+3
-3
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Адепт Суперлиги
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Только это не значит, что кто-то будет это смотреть
+2
0
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rodjer22
Как минимум чемпионаты в 5-6 азиатских странах белее конкурентны чем рпл. И они усиленно работают над повышением качества и уровня футбола. Через несколько лет они выйдут на уровень топ пяти европейских стран, в т.ч. и за счёт привлечения мировых звезд.
Не нужно играть в демократию, спрашивать у игроков, изучать общественное мнение, нужно, как говорил один умный человек, лучше действовать, чем созерцать.
+1
-5
-4
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Антон Курьянов
Ответ Антон Фалафель
Заставят, будут смотреть.
Одних заставят играть, а других – смотреть
+6
-1
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Mishutka78
Наша сборная не может Таджикистан обыграть… так что уровень сравнимый… только у Зенита легионеров приличных побольше пока…
А например на игры против клубов с Мальдивов все с удовольствием пробивали бы выезды 🤪
0
-1
-1
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Аталанта расправила плечи
Что этот будущий иноагент себе позволяет? Наверху не дураки сидят!
+12
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Ярик01
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Аж скрепы заболели от названий. Привлекательно, надо переходить
+3
-1
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Игорь Бубльгумов
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Смотрел? Как оно, к чему готовиться, что ожидать от турнира и нашего в нем участия?
0
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waleri
Ответ Иван Новиков
Телеканал Старт её транслирует. В воскресенье покажут два матча 1/8 финала : Аль Духаиль (Катар) — Аль Райан (Катар) и Аль Шабаб (Саудовская Аравия) — Насаф (Узбекистан).
Про Насаф поподробнее, пожалуйста!
+1
0
+1
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