«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги
«Барселона» платила чиновнику испанского судейского комитета.
Как сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya, клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Эту сумму «Барса» перечислила тремя платежами в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.
Дело расследует прокуратура Каталонии. Энрикес Негрейра уже дал показания, заявив, что выплаты касались его консультационной работы, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам.
Однако Энрикес Негрейра не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».
Специалист занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Возможно, УЕФА топит создателей суперлиги, дабы они отказались от этой идеи .
Или же, кто-то "случайно" слил инфу( почему специально, потому что это давно должны были скрыть), теперь, когда Барса давно завязала дела с этим и опережает Реал в ЛаЛиге чтобы на 11 очков, решили немного навести суеты.
Здесь надо ожидать реакции Реала и самого президента Реала, если они будут явно топить против Барсы, то понятно, что это сделали не случайно
Надеюсь за все судейские скандалы их наконец отправят в сегунду 3)
иронично 😂
https://youtu.be/OZm1Xj36wMI
Я не считаю что здесь подсуживание идёт, но ошибки были явно не в пользу Барсы в той чемпионской гонке
https://www.youtube.com/watch?v=8i-vzba3bYU