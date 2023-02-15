«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги

Теги Барселона Ла Лига судьи деньги Футбол

«Барселона» платила чиновнику испанского судейского комитета.

Как сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya, клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Эту сумму «Барса» перечислила тремя платежами в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

Дело расследует прокуратура Каталонии. Энрикес Негрейра уже дал показания, заявив, что выплаты касались его консультационной работы, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам.

Однако Энрикес Негрейра не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».

Специалист занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

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110 комментариев

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Barca
Ответ Бускетс это позиция
Хейтеров то понабежало) А вспомнить что у Барсы гол против Бетиса отняли, который мог стать решающим в битве за чемпионство не хотите? Хотя о чем это я, тут добрая половина даже Ла Лигу в этот период не смотрела
Два предложения.
Возможно, УЕФА топит создателей суперлиги, дабы они отказались от этой идеи .
Или же, кто-то "случайно" слил инфу( почему специально, потому что это давно должны были скрыть), теперь, когда Барса давно завязала дела с этим и опережает Реал в ЛаЛиге чтобы на 11 очков, решили немного навести суеты.
Здесь надо ожидать реакции Реала и самого президента Реала, если они будут явно топить против Барсы, то понятно, что это сделали не случайно
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белошип
Теперь понятно почему в ворота полосатого кабинета 2 года не ставили пенки
Надеюсь за все судейские скандалы их наконец отправят в сегунду 3)
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Butrymovich Mikalai
ой , вовремя и случайно всплыла новость )))), а то у мадридской флейты кроме челси в 2009м не было аргументов)))
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Усы Годзиллы
то о чем мечтают глоры Барсы, чтобы произошло с Реалом, по-сути возвращается в реальной жизни нехилым бумерангом, в адрес самой Барсы.

иронично 😂
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molot p
во дураки, надо было как реал примерно в то же время - платить чиновнику из уефа, благодаря которому 4 сезона подряд реаловские фолы и офсайды не замечали в упор. как в матче с шахтёром, пенка за попадание в спину
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Никита Дунаец
Ответ gPk
Ну по этому пункту консультацию давать должен Роналду.Как никак главный симулянт 21 века
Не Рон был главным симулянтом 21 века. Объективно. Ней почаще падал, да тот же Суарес не без греха.
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Бускетс это позиция
Ответ Cevin Cigan
С таким ником,нужно валяться и корчится от боли и подглядывать на судью.Какие тут примеры?
Сильно конечно вас задел эпизод, уже даже не десятилетней давности)
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Бускетс это позиция
Ответ nurikkkk
Да полно ровно в этот же период... https://www.youtube.com/watch?v=w9-Ry7fRngM&ab_channel=SportsOcean Вот пожалуйста...начиная с 2:30 смотри. И это только класико....
Но вот, недолго поискав смог найти вот это
https://youtu.be/OZm1Xj36wMI
Я не считаю что здесь подсуживание идёт, но ошибки были явно не в пользу Барсы в той чемпионской гонке
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kupezz
Ответ Leon4ik
Не, ну это реально зашквар. В ЛЧ судей покупать надо было, а то второй год подряд вылетаем ! )))
Какой зашквар? Идёт расследование, по окончанию уже можно будет что-то говорить, а сейчас это всё обыкновенные наезды и вбросы, чтобы забыли про Суперлигу.
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Федот Евграфович
Ну что, пора Барсе задействовать очередной "рычаг" для решения данной проблемы. Какой это уже будет по счёту? :)))))
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ivica_sprut
рычаги бывают разные ;)
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Raul14
Ответ DolJun
"консультационные", ну вы понимаете)
Я вот вообще не удивлен! Каталонский обанкротившийся клуб на судей только тратит и все.
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Усы Годзиллы
Душат нашу честную Барсу.
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Alex_msk
Просто семейный подарок
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Растиньяк
Интересно, теперь этот политпроект выкинут в сегунду, или они опять кому то заплатят?
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kupezz
Ответ KMR
Суперлига все ближе и ближе. Осталось ещё Реал на чём - то поймать. А так Барса и Юве уже ждут
Не знай чему здесь сливочные радуются, сейчас и до Реала дойдут, Юве уже огребает по-полной, видно же, что устраивают показательную порку и вставляют палки в колёса. Федерации идиоты, добьются лишь, что Барса, Реал и Юве реально проект Суперлиги запустят. Если федерации захотят, то могут на любой клуб найти что угодно.
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David Avagyan
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Тебе с 10 места виднее, кто кому платил, фан самой продажной лиги мира)))
Самая продажная лига?
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Kyancey
Ответ Arslan Hojatow
Шах и мат это когда судьи с сумками с эмблемой реала уходят со стадиона после матча где не поставили реалу 2 пенальти и где засчитали реалу километровый оффсайд.
Ты про матч с «Вильярреалом»? Где здесь, в каком из 3 голов был километровый оффсайд?
https://www.youtube.com/watch?v=8i-vzba3bYU
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Cevin Cigan
Ответ Бускетс это позиция
А я могу вспомнить, как Бейла не удалили, за подкат прямой ногой в этом же матче А ещё примеры будут, когда судьи помогали Барсе в этот же период?
С таким ником,нужно валяться и корчится от боли и подглядывать на судью.Какие тут примеры?
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Бускетс это позиция
Ответ nurikkkk
Да полно ровно в этот же период... https://www.youtube.com/watch?v=w9-Ry7fRngM&ab_channel=SportsOcean Вот пожалуйста...начиная с 2:30 смотри. И это только класико....
В моменте с Роналду я считаю был нырок, но в остальном притензии по делу, признаю
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Абу Огого
Ответ KMR
Суперлига все ближе и ближе. Осталось ещё Реал на чём - то поймать. А так Барса и Юве уже ждут
Тоже думаю, что работают прекрасные «ищейки» для УЕФА. Но если реально всё докажут, связи, все дела — надо наказывать. Ну а Реал... Не думаю, что Перес попадется на чем-нибудь, уж слишком он умен, хитрый лис
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fellx
Они вот реально д....?))) Как можно в открытую перечислять такие суммы даже по реальным законным причинам действующим лицам судейской верхушки?))) Перес походу подкупил Барселону, что бы они делали всё плохо)
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nurikkkk
Ответ WESTERN-
Интересно. Ровно так же как и то что Сантьяго Бернабео судья покидают с сумками Реала которые никто не досматривает
Ну Реал подкупает судей своими брелками, шарфиками, ручками и сумками с эмблемой клуба.... а Барса вон, конкретно, полторя ляма вливает.
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deadjoker
Ой, какая неожиданность :))
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Ronixs
Такие выплаты идут с 2003г.Так же абсолютно законно, по испански,заплатить сопернику своего конкурента на титул,перед его матчем с конкурентом.Судьи в Испании вообще чёрный ящик,где не поймёшь уже ,просто некомпетентность или коррупция.Пенальти в сезоне у Реала-8,у Барсы 1,у Атлетико 0.Вот ,чем бы Тебасу заняться.Но ему не до этого,он клубы нагибает.
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