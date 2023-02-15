«Барса» заплатила вице-президенту испанского судейского комитета 1,4 млн евро с 2016 по 2018 год. Он заявил, что оказывал консультационные услуги

« » платила чиновнику испанского судейского комитета.

Как сообщили в программе Qué t’hi jugues на SER Catalunya, клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Эту сумму «Барса» перечислила тремя платежами в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра занимал пост вице-президента Технического судейского комитета RFEF.

Дело расследует прокуратура Каталонии. Энрикес Негрейра уже дал показания, заявив, что выплаты касались его консультационной работы, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам.

Однако Энрикес Негрейра не предоставил налоговой службе никаких документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне».

Специалист занимал пост вице-президента Технического судейского комитета с 1994 по 2018 год.

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