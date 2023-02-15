Игрок «Миная» о драке с «Шинником»: «Как можно заставить петь гимн Украины, если человек даже слов не знает? Схватка была в равных составах»

Футболист украинского клуба рассказал о драке с футболистами «Шинника».

Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.

«Сказали, что будем ######### [драться], да и все. Что делать? Жизнь такова сейчас.

Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.

Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут – полный бред.

Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить [человека] петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте – тоже не было.

Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им ##### [побили ли]? Дали», – сказал защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов Sport.ua.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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