Игрок «Миная» о драке с «Шинником»: «Как можно заставить петь гимн Украины, если человек даже слов не знает? Схватка была в равных составах»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия происшествия Первая лига Шинник Дмитрий Немчанинов Политика Минай контент Футбол

Футболист украинского клуба рассказал о драке с футболистами «Шинника».

Между футболистами российской команды и «Миная» из Закарпатской области произошел конфликт в турецком отеле, где проживали представители обеих команд, в итоге случилась массовая драка.

«Сказали, что будем ######### [драться], да и все. Что делать? Жизнь такова сейчас.

Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт. Организаторы за этим не проследили. Считаю, что это большая проблема.

Завязалась схватка, она происходила в равных составах, стена на стену в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе. То, что они пишут – полный бред.

Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить [человека] петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте – тоже не было.

Из нашей команды однозначно никто не пострадал. Дали ли мы им ##### [побили ли]? Дали», – сказал защитник «Миная» Дмитрий Немчанинов Sport.ua.

Игроки «Шинника» и украинского «Миная» подрались в Турции. Что известно?

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50 комментариев

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Али Себиев
Ответ Циник Петербургский
"Как ты можешь заставить [человека] петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. " Смешной аргумент. Из разряда "как можно в темном переулке просить впятером у кого-то одного закурить - видно же, что он не курит" ;)
Да, именно из этого разряда. Гениальная аналогия, продолжай
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Ярославец75
У вас везде перемога🤣🤣🤣.
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ДМ-1чемпион
Дмитрий Немчанинов:-" Как я мог заставлять петь гимн украины, если я сам его не знаю!"
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LLiriKK
Забавно, что в отсутствие каких бы то ни было успехов на фронте, щэнэвмэрлые устроили из бытовой потасовки очередную перемогу, которую вот уже сутки обсуждают на всех площадках.
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Vitya KB
всю жизнь с протянутой рукой)
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ЕгориЙ
Только видосы из коридоров отеля покажут правду про то что они не докапывались и что в равных составах дрались. Чую кто-то обратку даст сразу же и начнет с темы съезжать

P.S. а у кого такой контент с дракой есть, могут вообще кучу денег зарабатывать, продавая ее новостным агентствам и сайтам.
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Олег Ивакин
Ответ Jhon Jhon
Ставлю сотку что piздят все)
Кроме Пескова!
он всегда только правду говорит!
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Олег Ивакин
Ответ Akmor
Две версии: 1) В Турции случилась трагедия. Туркам фиолетово на проблемы других стран, когда такое горя у них дома. Множество отелей заселено пострадавшими. И идет "уплотнение". А когда у тебя дома горе, проблемы гостей по барабану. 2) Турки делают бизнес: две команды лучше одной. В два раза больше денег. И что там где-то идет, их не заботит. И всегда можно прикрыться версией 1). Каждый выбирает ту, которая больше нравится.
ну и ещё всё-таки надеялись на разум менеджеров команд.
Они должны были встретиться, всё обговорить и пойти объяснить всё футболистам.
Футбольных полей хватило бы на обе команды, алкоголя в местном баре тоже.
Зачем друг другу ноги-руки ломать?
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Александр Сачков
А в интернете слова гимна найти и показать другому Немчанинов не в состоянии?
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Виктор Ш.
Без русского мата речь западных селюков от мала до велика уже просто невозможна. Бабушки матерятся при внуках, дети при родителях. Европа ждет такую публику в свои многогендерные объятья)
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Игореха Веселов
Потом скажут, что это все Евсеев виноват! Хотели ему одному только ряшку начистить, но Вадик всех послал, ушел спать и поэтому пришлось биться стенка на стенку)
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Felp
Ответ Edward XVII
видео давно есть. там не так много понятно - но видны итоги. укры все с утра тренировались в нормальном режиме, россияне пошли в травмпункт и на следующий день сьехали. в общем и в турции нашим пока не везет)
>нашим

>Местоположение Казахстан, Астана
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KoChegara
Ответ Edward XVII
видео давно есть. там не так много понятно - но видны итоги. укры все с утра тренировались в нормальном режиме, россияне пошли в травмпункт и на следующий день сьехали. в общем и в турции нашим пока не везет)
Я про повод начала конфликта (гимн/уборщица/ретроградный Меркурий), а не про суммарные подсчёты потерь.
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Олег Ивакин
Да уж, с гимном рос. пропаганда села в лужу.
Да и остальные российские версии не лучше были.
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Sla Slo
А причина драки тогда какая ? Шли по 10 человек с каждой стороны и не разошлись в коридоре ?
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Sla Slo
Петь не заставляли, но, якобы, отму...ли. да вы просто джентльмены ))))
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zenitprotivspama
Ответ Akmor
Гостиница их не отдаст на всеобщее обозрение. Дело замнут. Турции в целом и отелю это не нужно. Им надо деньги зарабатывать, а не разнимать народы.
для этого нужны спец обученные люди, типо хаккеры)))
видео бы сразу прекратило все домыслы и препирательства обеих сторон.
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Микель Венгер
Ответ Akmor
Две версии: 1) В Турции случилась трагедия. Туркам фиолетово на проблемы других стран, когда такое горя у них дома. Множество отелей заселено пострадавшими. И идет "уплотнение". А когда у тебя дома горе, проблемы гостей по барабану. 2) Турки делают бизнес: две команды лучше одной. В два раза больше денег. И что там где-то идет, их не заботит. И всегда можно прикрыться версией 1). Каждый выбирает ту, которая больше нравится.
не думал об этом с такой стороны. спасибо! думаю, что правда где-то по середине.
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B_Boris
Ответ pulyalke
а как же официальная версия?? подставил свой клуб получается защитник женщин
А да кстати, получается подтвердил версию Шинника 😂
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B_Boris
Интересно были ли команды на сборах в полных составах? Если посмотреть то у команд составы 30 (2 легионера) и 25 соответственно.
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ДМ-1чемпион
Корреспондент:-" А почему вы в Турции?"
Дмитрий Немчанинов:-" Жизнь такова сейчас. Приходится скрываться от мобилизации. А то на украине нигде не спрячешься. Людей на улице и из квартир воруют военкомы. Мы лучше тут "повоюем". А то отправят в Артёмовск и "Вагнера" заставят петь гимн России!"
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Chernoy
Ответ Микель Венгер
во всей этой ситуации меня удивляет руководство отеля. неужели они не заметили, что как бы уже почти год идет СВО, и размещать в одном отеле команды из враждебных стран это плохая идея? ладно, это уже случилось, этого не отменить, но где записи с камер?
Ну есть ещё такое понятие как обязательства. Вот компания взяла их на себя и должна выполнить. Они вот знают, что сво уже год идёт и страны враждебные и не надо их в один отель селить, а потом бах! И у тебя в стране землетрясение и второй гостиницы к примеру уже и нет, а расселять надо, обязательства стебля никто не снимал…
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Edward XVII
Ответ KoChegara
Нет смысла ничего обсуждать до тех пор, пока не будут предоставлены видео из гостиницы. До тех пор можно рассматривать и версии, что инопланетяне с Нибиру прилетели и всех отмудохали.
видео давно есть. там не так много понятно - но видны итоги. укры все с утра тренировались в нормальном режиме, россияне пошли в травмпункт и на следующий день сьехали. в общем и в турции нашим пока не везет)
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Ярик01
Ответ savik-A.M.
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Одна строчка не гимн.
Я и российский гимн совсем не знаю текст, советский помню
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Winbreaker
Ответ Микель Венгер
во всей этой ситуации меня удивляет руководство отеля. неужели они не заметили, что как бы уже почти год идет СВО, и размещать в одном отеле команды из враждебных стран это плохая идея? ладно, это уже случилось, этого не отменить, но где записи с камер?
Согласен, странно что во время войны такое допустили в Турции…
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