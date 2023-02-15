Джо Коул: «Месси – величайший игрок всех времен, только у Пеле есть аргументы против. Лео выше Роналду и Марадоны»
Джо Коул считает Лионеля Месси величайшим игроком всех времен.
«Этот спор всегда будет существовать. Но Месси закрыл все вопросы по поводу нынешнего поколения, потому что он выиграл все.
Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, появлялись вопросы. Но он не остановился. Я никогда не видел такого игрока. Считаю, Месси – величайший игрок всех времен. Только у Пеле есть аргументы против него.
Думаю, Месси с Пеле стоят рядом. Не Роналду и не Марадона – Месси выше их», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.
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Тяжело без липовых пенальти фанатам пешехода )
Мне хорошо от этого)
видимо я веду диалог с типичным глором Месси который никак не отличается от тех же глоров из аль насры.
Вот беда то, ЧЕМПИОН МИРА , Коронованный месяц назад выдал 0+0, негодник, должен был выдать 15 + 15.
Я поверю экспертам, а не фанату аль насры)
МЮ - крах
ЧМ - провал
Европа - не нужен ни одному топ клубу
Аль Насра - где это, что это
А тут еще Месси Чемпион Мира, Коронован.
Я бы не хотел оказаться на их месте, это больно😁, поэтому они мстят)
0 трофеев
0 медалей
0 наград
0+0в плей офф
0 мвп
ухх, там он от души потроллил.
Мдааа, смешно конечно. Мы забудем про Рамоса, мы забудем про Веррати. Окей.
А подскажи мне, кто должен созидать на поле, когда в прессинге участвуют все кроме тебя? Да и что он создал? 2 заблокированных удара за матч? 8 ЗМ срочно!!!
К слову о перфомансе Марадоны, Месси и десятой части не показал того что сделал Марадона в 86.
Марадона? Он же забивал рукой и отбивал руками мячи)) Не получится жаловаться на пенальти Лео и оправдывать такое.
Роналду? Камоооон, с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ, никто не будет рассматривать всерьез)) У Месси даже без пенальти в плей-офф за все ЧМ набрано около 10 очков по г+п.
Пеле? Тут сложнее, Коул верно заметил. Их сложно сравнивать из-за слишком разного времени, но в целом ясно, что Пеле играл в составе с величайшими игроками своего времени, а те бразильцы сумели брать ЧМ-62 без Пеле.
в итоге хейтите Месси, а предложить нечего.
Похоже на : Я гнался за вами два квартала, что бы сказать что вы мне безразличны.