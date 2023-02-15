Джо Коул: «Месси – величайший игрок всех времен, только у Пеле есть аргументы против. Лео выше Роналду и Марадоны»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Джо Коул Сборная Португалии по футболу Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Футбол

Джо Коул считает Лионеля Месси величайшим игроком всех времен.

«Этот спор всегда будет существовать. Но Месси закрыл все вопросы по поводу нынешнего поколения, потому что он выиграл все.

Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, появлялись вопросы. Но он не остановился. Я никогда не видел такого игрока. Считаю, Месси – величайший игрок всех времен. Только у Пеле есть аргументы против него.

Думаю, Месси с Пеле стоят рядом. Не Роналду и не Марадона – Месси выше их», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

5 быстрых мыслей о «ПСЖ» – «Бавария»: как Де Лигт съел Месси, зачем Париж копировал «Лилль»

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

79 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ Davron Tashkenbaev
Когда в последний раз Месси выигрывал Лигу чемпионов? вспомнить не сразу получится. Да, это было 8 лет назад, в сезоне 2014/2015! Конечно он великой футболист, тот кто спорит тот ошибается, но однозначно что он величайший всех времен с этим можно поспорить.
ЛЧ переоценили персофаны Кришти. Безусловно, крутой турнир, но не определяющий. У Рауля 3 ЛЧ, был лушчим бомбардиром в истории турнира, у Зубастика 0 ЛЧ и всего лишь 14 голов. Кто из них более значимый игрок в истории футбола?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Oleg
да ты что?) Вот беда то, ЧЕМПИОН МИРА , Коронованный месяц назад выдал 0+0, негодник, должен был выдать 15 + 15.
какие 15+15, Влажные мечты Олеженька, пусть для начала хоть нормально пас отдаст
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Абсолютно согласен! После ЧМ сравнивать Месси с Марадоной и Роналду - это неуважение к Лео.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cukken
Ответ Oleg
Зачем опять то на больное фанатам аль насры? Они только жить начали после 18 декабря, ПСЖ минимально уступил Баварии, у фанатов роналду смысл жизни появился) А тут опять Месси величайший, Месси Чемпион Мира, Месси, Марадона и Пеле) Нельзя так жестоко, нельзя)
Радоваться неудачам Месси, за его то карьеру, за его доминирование на протяжении 15 лет, это же ваша навсюжизненная учесть. Мне вас искренне жаль…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Davron Tashkenbaev
Когда в последний раз Месси выигрывал Лигу чемпионов? вспомнить не сразу получится. Да, это было 8 лет назад, в сезоне 2014/2015! Конечно он великой футболист, тот кто спорит тот ошибается, но однозначно что он величайший всех времен с этим можно поспорить.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Игорь Климов
Ты лучше беспокойся как там твой кумир - Кринж7 в дворовом чемпионате Саудовской Аравии доигрывает), а не лезь в обсуждение великих действующих футболистов.
Когда сказать больше нечего, остаётся только слиться и стрелки перевести )
Тяжело без липовых пенальти фанатам пешехода )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
umnik3
Для поклонников повелителя верблюдов Месси в 35 лет в одиночку должен тащить всю команду)) Смешные такие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Сэйлор Мун
медицина уже не поможет. ладно живи с эти.
да я живу, мой кумир Чемпион Мира, его признают величайшим.
Мне хорошо от этого)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нурбол Жумаскалиев
величайший вчера опять это доказал. понятно что он выше и марадоны, и пеле, даже выше плачущего каньисареса и джона пенальти, в честь которого назвали 11-метровый
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OneMind
Ответ el ruso guapo
Какая мантра? Есть что сказать по фактам, говори. С венграми затащил, с поляками затащил, с Уэльсом затащил. Финал, да, не получилось, травма, но тут не его вина. Что сделал месси. Голы с пенок Австралии, Саудовской Аравии, Хорватии, Голландии, Франции. Ходьба по полю.
А чего не упомянул про гол Мексике в тяжёлом матче, про голевые пасы с Нидерландами и Хорватами, про гол в доп. время с Францией?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Ответ Oleg
уровень iq как у фанатов аль насры.
медицина уже не поможет. ладно живи с эти.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Сэйлор Мун
с чего ты решил что я фанат аль насры? видимо я веду диалог с типичным глором Месси который никак не отличается от тех же глоров из аль насры.
уровень iq как у фанатов аль насры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Ответ Oleg
ну the time назвала Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1970, они же и величайшие. Я поверю экспертам, а не фанату аль насры)
с чего ты решил что я фанат аль насры?

видимо я веду диалог с типичным глором Месси который никак не отличается от тех же глоров из аль насры.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Олег, вчера твой кумир в важном матче выдал 0+0+0, в прошлом году в ЛЧ в двух важных матчах с Реалом у него было 0+0+0, к чему вообще твоя написанная ахиnея?
да ты что?)
Вот беда то, ЧЕМПИОН МИРА , Коронованный месяц назад выдал 0+0, негодник, должен был выдать 15 + 15.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Zidan GOAT
Ты серьезно это сейчас?))) Мдааа, смешно конечно. Мы забудем про Рамоса, мы забудем про Веррати. Окей. А подскажи мне, кто должен созидать на поле, когда в прессинге участвуют все кроме тебя? Да и что он создал? 2 заблокированных удара за матч? 8 ЗМ срочно!!!
Ты лучше беспокойся как там твой кумир - Кринж7 в дворовом чемпионате Саудовской Аравии доигрывает), а не лезь в обсуждение великих действующих футболистов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Сэйлор Мун
ах да... с количеством ЧМ у тебя несостыковочка вышла, и уже появился критерий "перфоманс". все с тобой ясно. забивать большую часть голов с пенальти как это сделал Месси это такой себе перфоманс для нейтрального болельщика. К слову о перфомансе Марадоны, Месси и десятой части не показал того что сделал Марадона в 86.
ну the time назвала Месси 2022, Диего 1986, Пеле 1970, они же и величайшие.
Я поверю экспертам, а не фанату аль насры)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Экспертное мнение
Хейтеры Месси смешно смотрятся после 18 декабря. Вы понимаете, что весь ваш хейт теперь абсолютно бессмысленный? Раньше вы хотя бы могли предложить альтернативу лазейками про "он не ЧМ", а вот эти вот ЧМ брали. А сейчас кто ваша альтернатива?)) Вот реально, кто? Никто же не подходит под конкурента для Месси в этих спорах, хейт ради хейта и пустота, получается?) Марадона? Он же забивал рукой и отбивал руками мячи)) Не получится жаловаться на пенальти Лео и оправдывать такое. Роналду? Камоооон, с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ, никто не будет рассматривать всерьез)) У Месси даже без пенальти в плей-офф за все ЧМ набрано около 10 очков по г+п. Пеле? Тут сложнее, Коул верно заметил. Их сложно сравнивать из-за слишком разного времени, но в целом ясно, что Пеле играл в составе с величайшими игроками своего времени, а те бразильцы сумели брать ЧМ-62 без Пеле. в итоге хейтите Месси, а предложить нечего.
а как бы ты себя вел, если бы твой кумир:
МЮ - крах
ЧМ - провал
Европа - не нужен ни одному топ клубу
Аль Насра - где это, что это

А тут еще Месси Чемпион Мира, Коронован.

Я бы не хотел оказаться на их месте, это больно😁, поэтому они мстят)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Экспертное мнение
Хейтеры Месси смешно смотрятся после 18 декабря. Вы понимаете, что весь ваш хейт теперь абсолютно бессмысленный? Раньше вы хотя бы могли предложить альтернативу лазейками про "он не ЧМ", а вот эти вот ЧМ брали. А сейчас кто ваша альтернатива?)) Вот реально, кто? Никто же не подходит под конкурента для Месси в этих спорах, хейт ради хейта и пустота, получается?) Марадона? Он же забивал рукой и отбивал руками мячи)) Не получится жаловаться на пенальти Лео и оправдывать такое. Роналду? Камоооон, с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ, никто не будет рассматривать всерьез)) У Месси даже без пенальти в плей-офф за все ЧМ набрано около 10 очков по г+п. Пеле? Тут сложнее, Коул верно заметил. Их сложно сравнивать из-за слишком разного времени, но в целом ясно, что Пеле играл в составе с величайшими игроками своего времени, а те бразильцы сумели брать ЧМ-62 без Пеле. в итоге хейтите Месси, а предложить нечего.
Это точно, Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум.
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ MajestySport
Тонкий троллинг от Джо
ты еще не видел его троллинг бездаря, у которого на главном турнире в истории ЧМ:
0 трофеев
0 медалей
0 наград
0+0в плей офф
0 мвп

ухх, там он от души потроллил.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Игорь Климов
Провала?! Вообще-то Месси был лучшим, и единственным созидателем всех атак ПСЖ.
Ты серьезно это сейчас?)))
Мдааа, смешно конечно. Мы забудем про Рамоса, мы забудем про Веррати. Окей.
А подскажи мне, кто должен созидать на поле, когда в прессинге участвуют все кроме тебя? Да и что он создал? 2 заблокированных удара за матч? 8 ЗМ срочно!!!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэйлор Мун
Ответ Oleg
Если у Кафу есть перфоманс как у Месси в 2022, у Диего в 1986, у Пеле в 1970, то да)
ах да... с количеством ЧМ у тебя несостыковочка вышла, и уже появился критерий "перфоманс". все с тобой ясно. забивать большую часть голов с пенальти как это сделал Месси это такой себе перфоманс для нейтрального болельщика.

К слову о перфомансе Марадоны, Месси и десятой части не показал того что сделал Марадона в 86.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Хейтеры Месси смешно смотрятся после 18 декабря. Вы понимаете, что весь ваш хейт теперь абсолютно бессмысленный? Раньше вы хотя бы могли предложить альтернативу лазейками про "он не ЧМ", а вот эти вот ЧМ брали. А сейчас кто ваша альтернатива?)) Вот реально, кто? Никто же не подходит под конкурента для Месси в этих спорах, хейт ради хейта и пустота, получается?)

Марадона? Он же забивал рукой и отбивал руками мячи)) Не получится жаловаться на пенальти Лео и оправдывать такое.

Роналду? Камоооон, с 0+0 в плей-офф за пять ЧМ, никто не будет рассматривать всерьез)) У Месси даже без пенальти в плей-офф за все ЧМ набрано около 10 очков по г+п.

Пеле? Тут сложнее, Коул верно заметил. Их сложно сравнивать из-за слишком разного времени, но в целом ясно, что Пеле играл в составе с величайшими игроками своего времени, а те бразильцы сумели брать ЧМ-62 без Пеле.

в итоге хейтите Месси, а предложить нечего.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
Ответ Сэйлор Мун
видимо ты либо финал не смотрел, либо не совсем понимаешь что пишешь. Аргентина вела 2-0, потом во много благодаря Месси счет стал 2-2. а в доп. время Месси забил 3-2, это называется не вернул Аргентину в гонку, а вывел вперед. Вернул Аргентину в гонку Мартинес, когда на последних минутах доп. времени взял выход 1 на 1 при счете 3-3.
так если ЗМ мусррная награда, то почему новости про ЗМ самые трендовые и там в основном плач фанатов лузера ПЯТИ ЧМ с 0+0 в плей офф?)

Похоже на : Я гнался за вами два квартала, что бы сказать что вы мне безразличны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Ответ Oleg
Если у Кафу есть перфоманс как у Месси в 2022, у Диего в 1986, у Пеле в 1970, то да)
Это точно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MajestySport
Тонкий троллинг от Джо
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий