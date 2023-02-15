Джо Коул: «Месси – величайший игрок всех времен, только у Пеле есть аргументы против. Лео выше Роналду и Марадоны»

считает величайшим игроком всех времен.

«Этот спор всегда будет существовать. Но Месси закрыл все вопросы по поводу нынешнего поколения, потому что он выиграл все.

Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, появлялись вопросы. Но он не остановился. Я никогда не видел такого игрока. Считаю, Месси – величайший игрок всех времен. Только у Пеле есть аргументы против него.

Думаю, Месси с стоят рядом. Не Роналду и не – Месси выше их», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире BT Sport.

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