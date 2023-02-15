У отца Овечкина выявлено злокачественное новообразование на фоне расслаивающей аневризмы (112)

У отца выявлено тяжелое заболевание.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал 112.

10 января 71-летний Михаил Овечкин был госпитализирован с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы (при ней образуется дефект внутренней оболочки стенки аорты).

По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

Ранее стало известно, что капитан « » вылетит в Москву в связи с болезнью отца.

Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту