У отца Овечкина выявлено злокачественное новообразование на фоне расслаивающей аневризмы (112)
У отца Александра Овечкина выявлено тяжелое заболевание.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал 112.
10 января 71-летний Михаил Овечкин был госпитализирован с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы (при ней образуется дефект внутренней оболочки стенки аорты).
По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» вылетит в Москву в связи с болезнью отца.
Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту
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