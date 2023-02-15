У отца Овечкина выявлено злокачественное новообразование на фоне расслаивающей аневризмы (112)

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Михаил Овечкин Здоровье Хоккей

У отца Александра Овечкина выявлено тяжелое заболевание. 

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал 112. 

10 января 71-летний Михаил Овечкин был госпитализирован с обострением хронической болезни – расслаивающей аневризмы (при ней образуется дефект внутренней оболочки стенки аорты).

По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» вылетит в Москву в связи с болезнью отца. 

Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту

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18 комментариев

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Maxim Novicov
Ответ Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
среди медиков есть чёрная шутка - все умрут от рака, но не каждый до него доживёт
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Maturmalai
Врачебная тайна? Нет, не слышали.
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Михаил Блинов
Ответ sergey para
в Путинтим доберет свое
Если посмотрите, список член этой организации, то его там, по состоянию на осень 22 года, уже не было
+1
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АРХАТ
В возрасте 70+ у всех что-нибудь находят
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Michael_Monza
Зачем вот это вытаскивать, какие же мерзкие у нас спортивные издания, всю чернуху, зачастую неподтвержденную выталкивают наружу. Противно
+3
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+3
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Zomourning33
Ответ Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
Может тогда, когда сильные мира сего в ядерные игрушки наиграются и перестанут создавать новые мутации путем облучения живых организмов и исправят все прочие ошибки, вроде ядерных полигонов и могильников ядерных отходов.
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TOR-NN
Здоровья дяде Мише! Сане держаться.
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Карпесов
Ответ Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
Когда наконец, на спортсе поймут, что таким новостям не место в ленте? Не ваше это дело, ребята. Отцу Ови - здоровья.
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Darkhan Darkhan
как вариант теперь возвращение в КХЛ чтобы быть ближе к отцу.
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Booligan
Ответ Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
Онкологические заболевания - это последняя стадия мутаций клеток. Это когда организм уже болен, ему говорят "давай на выход" таким вот образом. И чем сильнее медицина, тем больше людей будут доживать до "онкологии", а в железном веке каждый второй погибал от стрел или зубных инфекций...
+1
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Booligan
Ну тут 2 разных заболевания-то. Разбираться будут с онкологией, потому как с хроническим заболеванием сложно что-то сделать. Пожелаем удачи медикам и Михаилу, надеюсь, Саша не прощаться прилетел
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sergey para
Ответ Михаил Блинов
Конечно, здоровье близких это важно. И при этом представляете сколько голов он недозабил при своей статистике (2 локаута, не полный сезон в пандемию)
в Путинтим доберет свое
+2
-7
-5
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Sergey Parashchenko
Ответ Б81
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-13
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amra73
Ух ты. Здоровья дяде Мише
+5
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Михаил Блинов
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0
-9
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igor nn
Аневризма это очень плохо..В том смысле что не лечится..Ты можешь с ней прожить и 20 лет. но внезапно она разорвётся и мгновенно смерть.Помните Доренко прямо на мотоцикле умер от этого. А тут еще и опухоль нашли..
+7
-1
+6
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Б81
Ответ Sergey Parashchenko
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Deathspell Omega
Ответ Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
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+7
-21
-14
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Sergey Parashchenko
Ответ Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
Комментарий удален
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Назар Игорь
Когда же наконец медики найдут прививку от этого бича человечества - онкологии.
+16
-8
+8
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