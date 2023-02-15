Игорь Корнелюк: «Не вижу смысла серьезно говорить о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем»
Композитор Игорь Корнелюк высказался о дебюте олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве вокалистки.
Фигуристка спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
«Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Все это мило и замечательно, но катается она лучше, чем поет. Это точно!
Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьезно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем», – сказал Корнелюк.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Зачем же композиторов обзванивать, неужели наша Загитова и Виа Гру новую возглавит , Меладзе спродюссирует .
А под Корнелюка она на льду выступит и он будет доволен.
Просто встряска шоу-биза от двух поздравительных куплетов на шоу с Днем влюбленных. Нет слов!
Зачем журналисты вообще пристают к прекрасному певцу и композитору
19 минут назад
Ответ EuhenioV
Далеко не каждый способен демонстрировать своё хобби,причём в явно провальном варианте,на федеральном канале многомиллионной страны.За всех болельщиков отвечать,это вы погорячились,видимо у Рудковской сию методику подсмотрели.Показать все
Ваш вкус яснее ясного Это пение АЩ под певицу Инстасамка, это вам понравилось и слова и музыкальное сопровождение и ор на все авто!
А вот Загитову шоу-биз поддержал и жаждет ее видеть в своих рядах .Прекрасно сказал Пресняков , Меладзе, Джигурда и фигуристы с нею уже хотят спеть вместе и даже журналист Жуков отповедь Ко и Гу отписал , замгенпродюсера не в курсе, что голос Алина записала и поет под фонограмму. Как это делают заслуженные и народные артисты в порядке вещей и ведь слушаем их на концертах под фанеру.
А тут два куплета спела, как поздравление со Днем влюбленных и набег критикан
Жёлтые журналисты развлекаются.
Другая, Щербакова песню с плохими словами поет. Тоже на широкую публику. На ю тубе.
Вот интересно, что Корнелюк, Меладзе об этом думают?
Я тут, недавно, с удивлением, узнал, что коллега Загитовой по ФК пышная грудастая Семенович (не наврал фамилию?), оказывается, певица.
Чем Алина хуже? А формы....что формы? Время всё исправит -- нарастут и формы...