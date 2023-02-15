Игорь Корнелюк: «Не вижу смысла серьезно говорить о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка Игорь Корнелюк Фигурное катание

Композитор Игорь Корнелюк высказался о дебюте олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве вокалистки.

Фигуристка спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание». 

«Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Все это мило и замечательно, но катается она лучше, чем поет. Это точно!

Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьезно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем», – сказал Корнелюк. 

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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83 комментария

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шампион
Ответ Bayern2004
Ну вообще то Корнелюк на фоне современных "титанов" от микрофона просто ТИТАН. И песня про дожди,как и многие другие отнюдь не наихудшие образчики ремесла.И это не считая инструментального контента.
Да, все познается в сравнении. Рифма дожди-подожди действительно кажется вершиной поэзии на фоне бульканья и скворчания иных "рэперов". И все же, это несколько примитивно, нет?
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Almost Grey
Ответ Mitka90
Игорь Корнелюк, кстати, вёл на РТР хорошую передачу "Папа, мама, я - спортивная семья".
лучше бы он в ней сам участвовал. а то жиром заплыл)
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brig_Mercury
Ответ Бене Гессерит
Скоро выйдет замуж за пухленького депутата и успокоится
если она выйдет за такого замуж, у неё не только музыкальная карьера начнётся, а можно, как другая Алина, обзавестись собственным медиахолдингом.
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Ольга Ив
Ответ alexander bakulin
загитова мало кому интересна. но бывшую фигуристку, не имеющую таланта ни к каким видам деятельности, усиленно пиарят, на деньги романа романа ротенберга.
Вы случайно не бухгалтер Ротенберга? 😀В курсе его финансовых затрат. 😀
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Charliz
Ответ Dvapyatdesyat
Не смотрел как она пела. Допускаю, что посредственно. Но почему уже который день каждый кому ни лень обсуждает ее пение с профессиональной точки зрения. Мне кажется это все равно, что обсуждать игровые качества человека, которого пригласили нанести символический удар по мячу или вбрасывание шайбы
Не подсказывайте. Алина периодически делает такое вбрасывание)
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Rums67
Ответ Пылесос
Повезло Моцарту и Верди что успели умереть, теперь им не придётся отвечать на вопросы о пении Загитовой.
Им ещё больше повезло, что они не дают оценку пению Щербаковой с плохими словами.
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Buharoid
Ответ Adeen
Нихрена ты годичный диапазон подобрал.
Алиночка Загитова в своей многогранности вне времени и пространства.
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EuhenioV
Ответ EuhenioV
AllaS 19 минут назад Ответ EuhenioV Далеко не каждый способен демонстрировать своё хобби,причём в явно провальном варианте,на федеральном канале многомиллионной страны.За всех болельщиков отвечать,это вы погорячились,видимо у Рудковской сию методику подсмотрели.Показать все Ваш вкус яснее ясного Это пение АЩ под певицу Инстасамка, это вам понравилось и слова и музыкальное сопровождение и ор на все авто! А вот Загитову шоу-биз поддержал и жаждет ее видеть в своих рядах .Прекрасно сказал Пресняков , Меладзе, Джигурда и фигуристы с нею уже хотят спеть вместе и даже журналист Жуков отповедь Ко и Гу отписал , замгенпродюсера не в курсе, что голос Алина записала и поет под фонограмму. Как это делают заслуженные и народные артисты в порядке вещей и ведь слушаем их на концертах под фанеру. А тут два куплета спела, как поздравление со Днем влюбленных и набег критикан
Согласитесь,Игорь явно не в теме.Продвинутая фанатка сообщила мне данную информацию.Оцените и стиль изложения.Яблоко от яблони.....
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AllaS
А где же высказывание Преснякова, который просто зовет в шоу-биз Алину. Рассказывая о всех ее плюсах: музыкальности, хореографичности, красоте, приятному тембру голоса!
Зачем же композиторов обзванивать, неужели наша Загитова и Виа Гру новую возглавит , Меладзе спродюссирует .
А под Корнелюка она на льду выступит и он будет доволен.
Просто встряска шоу-биза от двух поздравительных куплетов на шоу с Днем влюбленных. Нет слов!
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alexander bakulin
Ответ Ольга Ив
Нам не интересно про вашу певицу 😊 вы уж там сами как - нибудь
загитова мало кому интересна. но бывшую фигуристку, не имеющую таланта ни к каким видам деятельности, усиленно пиарят, на деньги романа романа ротенберга.
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Лутц-Ритт
Алина, что сольный альбом собирается выпускать? Спела одну песню на шоу, а разговоры уже второй день не утихают)
Зачем журналисты вообще пристают к прекрасному певцу и композитору
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EuhenioV
AllaS
19 минут назад

Ответ EuhenioV
Далеко не каждый способен демонстрировать своё хобби,причём в явно провальном варианте,на федеральном канале многомиллионной страны.За всех болельщиков отвечать,это вы погорячились,видимо у Рудковской сию методику подсмотрели.Показать все
Ваш вкус яснее ясного Это пение АЩ под певицу Инстасамка, это вам понравилось и слова и музыкальное сопровождение и ор на все авто!
А вот Загитову шоу-биз поддержал и жаждет ее видеть в своих рядах .Прекрасно сказал Пресняков , Меладзе, Джигурда и фигуристы с нею уже хотят спеть вместе и даже журналист Жуков отповедь Ко и Гу отписал , замгенпродюсера не в курсе, что голос Алина записала и поет под фонограмму. Как это делают заслуженные и народные артисты в порядке вещей и ведь слушаем их на концертах под фанеру.
А тут два куплета спела, как поздравление со Днем влюбленных и набег критикан
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Rums67
Ответ шампион
А я сразу сказал - не та тесситура! Куда эта Загитава лезит! Лучше бы оставила это профессионалам - вон, пьяный Лепс даже падая на сцене во все ноты попадает! А Игорь Корнелюк это вообще легенда! "Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди дожди, дожди!" - вот где тесситура! Тьфу!
Но тут Корнелюк не попал в ноту.
Жёлтые журналисты развлекаются.
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Ольга Ив
Ответ Rums67
Одна в зале поёт с певицей. Другая, Щербакова песню с плохими словами поет. Тоже на широкую публику. На ю тубе. Вот интересно, что Корнелюк, Меладзе об этом думают?
Никому не показывают при опросе. А сравнили бы, интересно было бы послушать 😀
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Arty K.
Вы совсем с дурью, у Корнелюка спрашивать о блеянии Загиточки?))) выдайте премию этому журналисту
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Kuryanin
Ответ Бене Гессерит
Скоро выйдет замуж за пухленького депутата и успокоится
Так Корнелюк женат вроде.
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Мария Курникова
Довольно здравая оценка отчаянной попытки Алиначки оставаться на слуху!
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alexander bakulin
экспертная оценка чарующего вокала загитовой была необходима. тётушки на спортс.ру уверяют, что певческий дебют у алиначки был потрясающий
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Rums67
Ответ Дудабот Уно
А почему только про пение Алины спрашивают? На обложке свежего журнала "Голос" две олимпийских чемпионки))
Одна в зале поёт с певицей.
Другая, Щербакова песню с плохими словами поет. Тоже на широкую публику. На ю тубе.
Вот интересно, что Корнелюк, Меладзе об этом думают?
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Jan T
Почему бы Алине профессионально не запеть?
Я тут, недавно, с удивлением, узнал, что коллега Загитовой по ФК пышная грудастая Семенович (не наврал фамилию?), оказывается, певица.
Чем Алина хуже? А формы....что формы? Время всё исправит -- нарастут и формы...
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Виктор Ш.
Ответ феечка
Следующий в списке кто? Фадеев, Крутой?
Пескова надо спросить точно
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Ольга Ив
Ответ alexander bakulin
наша певица в боксёрских перчатках с клюшкой, превратилась в персонажа анекдотов, заменила олечку бузову.
Нам не интересно про вашу певицу 😊 вы уж там сами как - нибудь
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Лидия Развозжаева
Алина пела меньше минуты !Сколько ,интересно,это будут обсуждать?Началось 3 февраля ,сегодня 15 .Пошёл обзвон ,Анне Нетребко позвонят? Реально журналисты сошли с ума !!!!
+7
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Adeen
Ответ Пылесос
Повезло Моцарту и Верди что успели умереть, теперь им не придётся отвечать на вопросы о пении Загитовой.
Нихрена ты годичный диапазон подобрал.
+1
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Bdv68
Лоза, твой выход ☝️😎
+3
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