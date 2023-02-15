Игорь Корнелюк: «Не вижу смысла серьезно говорить о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем»

Композитор Игорь Корнелюк высказался о дебюте олимпийской чемпионки в качестве вокалистки.

Фигуристка спела в дуэте с певицей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Все это мило и замечательно, но катается она лучше, чем поет. Это точно!

Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьезно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре – ни о чем», – сказал Корнелюк.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму