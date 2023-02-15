Зинченко помог шести украинским беженцам попасть в академию «Манчестер Сити»

Теги Андрей Шевченко Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Политика Благотворительность Футбол

Александр Зинченко помогает украинским беженцам заниматься футболом в Англии.

Как сообщает The Athletic, полузащитник «Арсенала», ранее выступавший за «Манчестер Сити», помог шести юным украинцам попасть в академию «горожан». Некоторые из них являются детьми его друзей, другие отправляли футболисту сообщения с просьбой о помощи.

Благотворительный фонд Александра собрал 1 миллион фунтов. Эта сумма может возрасти – Зинченко и Андрей Шевченко планируют провести летом благотворительный матч, который примет «Арсенал» или «Челси».

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41 комментарий

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BananaMama
Ответ Андрей Белов
Почему он воевать не едет если такой патриот? Нацист...
а ты почему не едешь?
но молодец, подписался в конце комментария
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BananaMama
Ответ Reece24
Написано «некоторые из них, были детьми его друзей», но тут же все прилетели со своим «блатом» Да пусть хоть все дети будут его друзей, какая разница? Пусть тренируются. Зине можно только респект отдать. Уверен, пару пацанов из детской школы Шахтёра пристроил, там хороший уровень. Но нет, шакалы не упустят возможность с детьми повоевать. Те дети правильные, эти нет.
Сынок какого-то лугандонского министра (справедливости ради, вроде бы действительно где-то в Украине занимался футболом) пристроился в академию Зенита - а в чем проблема, что теперь, детям из "лнр" и в футбол играть нельзя?

Зинченко помог нескольким детям, среди которых есть несколько его знакомых - ахаха, что и в гейропке вашей блат есть, укры совсем уже обнаглели.

Не перепутай!
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Andy Tucker
Ответ Reece24
Донецкий Шахтёр, с лучшей школой в восточной Европе. Подучи матчасть.
эти дети в Донецке были?
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Dizzod
Ответ Pok_Toholo
В ближайшие дни обнаружится пропажа айфонов и планшетов у всех воспитанников академии
нет там детей Дзюбы нет
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Reece24
Ответ Andy Tucker
они сбежали из варшавского Шахтёра? пшеки загнобили
Донецкий Шахтёр, с лучшей школой в восточной Европе.
Подучи матчасть.
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Reece24
Ответ Pok_Toholo
В ближайшие дни обнаружится пропажа айфонов и планшетов у всех воспитанников академии
Такие случаи в РПЛ обычно.
Главная звезда российского футбола Дзюбиньо потом ещё видео на эти айфоны снимал.
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avseenko
Ответ lomme
Он плакал, когда устраивал блатных?
Он всегда плачет...богатые тоже плачут
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Andy Tucker
Ответ Reece24
Так может дети из академии Шахтёра. Откуда сам Зинченко.
они сбежали из варшавского Шахтёра? пшеки загнобили
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Denis Fomin
А детем его друзей больше 18 лет?
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Reece24
Ответ kk.abb
цирк, с каких пор в академию мс берут просто детей друзей?
Так может дети из академии Шахтёра. Откуда сам Зинченко.
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Pok_Toholo
В ближайшие дни обнаружится пропажа айфонов и планшетов у всех воспитанников академии
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Владимир Лейхтер
Таких же как он инстанрамных бойцов взращивает
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Андрей Белов
Почему он воевать не едет если такой патриот? Нацист...
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Reece24
Написано «некоторые из них, были детьми его друзей», но тут же все прилетели со своим «блатом»

Да пусть хоть все дети будут его друзей, какая разница? Пусть тренируются. Зине можно только респект отдать.

Уверен, пару пацанов из детской школы Шахтёра пристроил, там хороший уровень.

Но нет, шакалы не упустят возможность с детьми повоевать. Те дети правильные, эти нет.
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Vitya KB
Боюсь спросить он плакал когда их устраивал
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Alexander Lyakhov
Ответ Гамарджоба Генацвале
Помог устроиться детям своих друзей, получается. Вряд ли первое, что будет просить в качестве помощи беженец, это устроить своего ребенка в футбол.
Если ребенок любит футбол, то попасть в академию на новом месте - важный шаг для социализации и адаптации в новой стране. Для меня бы это в отношении моих детей было бы одним из первых приоритетов.
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Alexander Lyakhov
Ответ deadjoker
По факту пристроил детей друзей и родственников используя личные связи. В целом в этом нет ничего героического.
Вообще-то написано, что только некоторые из них являются детьми друзей.
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RealJericho
Теперь зарплатная ведомость сити вырастет из-за наглых требований укров
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Val Smith
Ответ Денис Давыдов
из-за российских ракет естественно.
С противоположной стороны стреляют одуванчиками?
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-7
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atomio
Ответ deadjoker
По факту пристроил детей друзей и родственников используя личные связи. В целом в этом нет ничего героического.
Спорц считает по другому. Нужно ведь триггернуть людей на каменты.
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Захар Собов
Ответ Анвар Масимов
по блату, мешки
должно быть, хорошо бегают
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Val Smith
Ещё троих перехватил Челси
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DekiB
Шесть будущих операторов Челленджера набрал - молодец!
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redmotor
Красава! Своих не бросает!
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lomme
Он плакал, когда устраивал блатных?
+25
-5
+20
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