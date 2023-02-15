Зинченко помог шести украинским беженцам попасть в академию «Манчестер Сити»
Александр Зинченко помогает украинским беженцам заниматься футболом в Англии.
Как сообщает The Athletic, полузащитник «Арсенала», ранее выступавший за «Манчестер Сити», помог шести юным украинцам попасть в академию «горожан». Некоторые из них являются детьми его друзей, другие отправляли футболисту сообщения с просьбой о помощи.
Благотворительный фонд Александра собрал 1 миллион фунтов. Эта сумма может возрасти – Зинченко и Андрей Шевченко планируют провести летом благотворительный матч, который примет «Арсенал» или «Челси».
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но молодец, подписался в конце комментария
Зинченко помог нескольким детям, среди которых есть несколько его знакомых - ахаха, что и в гейропке вашей блат есть, укры совсем уже обнаглели.
Не перепутай!
Подучи матчасть.
Главная звезда российского футбола Дзюбиньо потом ещё видео на эти айфоны снимал.
Да пусть хоть все дети будут его друзей, какая разница? Пусть тренируются. Зине можно только респект отдать.
Уверен, пару пацанов из детской школы Шахтёра пристроил, там хороший уровень.
Но нет, шакалы не упустят возможность с детьми повоевать. Те дети правильные, эти нет.