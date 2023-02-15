Зинченко помог шести украинским беженцам попасть в академию «Манчестер Сити»

помогает украинским беженцам заниматься футболом в Англии.

Как сообщает The Athletic, полузащитник «Арсенала», ранее выступавший за « », помог шести юным украинцам попасть в академию «горожан». Некоторые из них являются детьми его друзей, другие отправляли футболисту сообщения с просьбой о помощи.

Благотворительный фонд Александра собрал 1 миллион фунтов. Эта сумма может возрасти – Зинченко и планируют провести летом благотворительный матч, который примет « » или «Челси».

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