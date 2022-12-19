«Адмирал» обыграл «Автомобилист», прервав 13-матчевую серию екатеринбуржцев с очками

«Адмирал» прервал победную серию «Автомобилиста» в чемпионате .

Команда тренера одержала победу со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Дальневосточникам удалось завершить сразу две серии екатеринбургского клуба – серию из пяти побед подряд, а также серию 13 матчей кряду с набранными очками.

«Автомобилист» не проигрывал в основное время с 30 октября – тогда тоже уступили « » (1:2).

На данный момент « » занимает первое место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» – четвертое.