«Адмирал» обыграл «Автомобилист», прервав 13-матчевую серию екатеринбуржцев с очками
«Адмирал» прервал победную серию «Автомобилиста» в чемпионате КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева одержала победу со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Дальневосточникам удалось завершить сразу две серии екатеринбургского клуба – серию из пяти побед подряд, а также серию 13 матчей кряду с набранными очками.
«Автомобилист» не проигрывал в основное время с 30 октября – тогда тоже уступили «Адмиралу» (1:2).
На данный момент «Автомобилист» занимает первое место в таблице Восточной конференции, «Адмирал» – четвертое.
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