Эмилиано Мартинес о жесте с перчаткой: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает»

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Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему вратарю ЧМ-2022.

Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей.

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» для радио La Red.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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