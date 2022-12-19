Эмилиано Мартинес о жесте с перчаткой: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает»

объяснил свой жест после получения приза лучшему вратарю .

Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей.

«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», – сказал вратарь сборной и « » для радио La Red.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

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