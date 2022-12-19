Эмилиано Мартинес о жесте с перчаткой: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает»
Эмилиано Мартинес объяснил свой жест после получения приза лучшему вратарю ЧМ-2022.
Награду, выполненную в виде золотой перчатки, он приложил к паху перпендикулярно телу и потряс ей.
«Я сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает», – сказал вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» для радио La Red.
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Сэйв Мартинеса на 120-й – просто пламя! А видели, как он отпраздновал?
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Опрос
Это лучший финал в истории чемпионатов мира. Да?
45325 голосов
Комментарии