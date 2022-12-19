Пост Месси о победе Аргентины на ЧМ побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов – 43+ млн. У него 2-е место среди всех постов в инстаграме

Пост Лионеля Месси после победы на ЧМ побил рекорд по лайкам среди спортсменов.

На момент публикации новости у публикации капитана сборной Аргентины, посвященной победе на чемпионате мира, более 43 млн лайков.

Пост Месси побил рекорд фотографии с рекламой Louis Vuitton, которую опубликовал около месяца назад. На той публикации чуть менее 42 млн лайков.

Публикация Месси по количеству лайков уступает лишь фотографии куриного яйца, опубликованной в январе 2019 года с подписью: «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в инстаграме». На данный момент у нее более 56 млн лайков.

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