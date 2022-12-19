Татьяна Навка: «В Америке сейчас вообще кошмар. Там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась мнением о ситуации в США.

– Сколько лет вы в Америке прожили?

– В 91-м нас тренер забрал и в 2006-м мы вернулись. 15 лет, получается.

– За 15 лет вы должны были там уже настолько привыкнуть. Не тяжело было возвращаться обратно?

– Так получилось, что... «Ледниковый период». И пришлось уехать на три-четыре месяца, мы не уезжали насовсем. Просто как-то само собой все случилось, что здесь работа, квартира в центре города.

– Ну и страна другая. Вы уезжали совсем из другой страны.

– Страна другая, да. И слава богу. Даже не было размышлений, чтобы возвращаться туда, когда здесь все: твоя родина, все прекрасно, у тебя есть работа любимая, есть где жить, есть любовь твоего народа, зрителей.

– У вас никогда не было американского гражданства?

– Нет, никогда не было. У меня никогда не было американского гражданства.

– Когда вы жили в Америке 90-х – это была другая Америка?

– Тогда мне казалось, что это что-то такое совершенно другое. Была какая-то инновационность, тусовка, этот Нью-Йорк, все бежало, эти сникерсы, баунти.

В 16-м или 17 году мой супруг поехал в командировку в Америку. Мы вместе с Сашей приехали. Это было всего 5 лет назад, получается.

Сейчас там вообще кошмар – там невозможно жить, все очень грязно, эти все бомжи ходят, где-то спят...

Даже пять лет назад мне дочка сказала: мама, это что, Америка? Это вот та Америка, которую я помню?

– Америка 90-х еще была традиционной. Это с 2000-х какие-то подвижки пошли.

– Я считаю, что это разврат.

– А кто-то считает, что здесь несвобода.

– Ну я знаю очень много людей, которые возвращаются в Россию. Или в другие страны уезжают жить из Америки, там в Арабские Эмираты. Потому что, говорят, там невозможно растить детей.

– Когда вы жили в той Америке – там не было ничего подобного?

– Мы, во всяком случае, не ощущали. Я занималась своим делом, с утра до вечера тренировались, у нас был свой круг общения – в основном, конечно, русские.

Моя дочка ходила тогда в садик, в школу – абсолютно было все нормально. Никаких перекосов в эту сторону не было.

Посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, мы сейчас являемся свидетелями всех этих изменений.

– Мир меняется. Есть его более такая традиционная часть в лице мусульманского мира, России.

– Да, слава богу, что это есть, – сказала Навка.

Песков о Навке: «В США она полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на пару штанов. Красивой жизни было очень мало»