Рэпер Дрейк поставил 1 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ-2022, но проиграл. Ставка была на основное время

Рэпер Дрейк проиграл 1 млн долларов на финале .

Канадский музыкант поставил на победу в матче с Францией. Аргентинцы обыграли французов в серии пенальти со счетом 4:2, но ставка Дрейка была на основное время матча, которое завершилось ничьей 2:2. В случае победы рэпер мог выиграть 2 млн 750 тысяч долларов.

Напомним, Дрейк известен тем, что команды или спортсмены, которых он поддерживает или которые с ним фотографируются, проигрывают.

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