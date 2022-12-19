Датский журналист сравнил игроков Марокко и их родных с обезьянами. Телеканал извинился за его слова

Датский журналист сравнил игроков сборной Марокко с обезьянами.

Кристиан Хог Андерсен, ведущий телеканала TV 2, сказал, что марокканские футболисты, празднующие победы на со своими семьями на поле, «напоминают семейства обезьян, которые держатся вместе, чтобы согреться». Он также продемонстрировал в прямом эфире картинку с обезьянами, прижавшимися друг к другу.

Датский телеканал выступил с извинениями, выразив сожаление по поводу «оскорбительного и неуместного» комментария, сделанного в адрес национальной команды Марокко. Представители канала заявили, что хотя высказывания ведущего были непреднамеренными, они «могли быть восприняты как расистские».

Главный редактор TV 2 News Анне Метте Сване также выразила сожаление и извинилась, назвав слова ведущего «неправильными и оскорбительными».

«Мы приносим свои извинения и учтем ошибки в нашей работе на канале», – сказала она.

Андерсен также извинился за свое высказывание, подчеркнув, что такое сравнение было «совершенно некорректным».

«Это никогда не входило в мои намерения, это неправильно и оскорбительно. Я хотел бы принести свои извинения», – заявил телеведущий.

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