Датский журналист сравнил игроков Марокко и их родных с обезьянами. Телеканал извинился за его слова
Датский журналист сравнил игроков сборной Марокко с обезьянами.
Кристиан Хог Андерсен, ведущий телеканала TV 2, сказал, что марокканские футболисты, празднующие победы на ЧМ-2022 со своими семьями на поле, «напоминают семейства обезьян, которые держатся вместе, чтобы согреться». Он также продемонстрировал в прямом эфире картинку с обезьянами, прижавшимися друг к другу.
Датский телеканал выступил с извинениями, выразив сожаление по поводу «оскорбительного и неуместного» комментария, сделанного в адрес национальной команды Марокко. Представители канала заявили, что хотя высказывания ведущего были непреднамеренными, они «могли быть восприняты как расистские».
Главный редактор TV 2 News Анне Метте Сване также выразила сожаление и извинилась, назвав слова ведущего «неправильными и оскорбительными».
«Мы приносим свои извинения и учтем ошибки в нашей работе на канале», – сказала она.
Андерсен также извинился за свое высказывание, подчеркнув, что такое сравнение было «совершенно некорректным».
«Это никогда не входило в мои намерения, это неправильно и оскорбительно. Я хотел бы принести свои извинения», – заявил телеведущий.
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