«Спорный пенальти на Ди Марии и другие решения, вызывающие гнев и непонимание». L’Equipe оценила судейство Марчиняка в финале ЧМ на 2 балла из 10
Газета L’Equipe недовольна работой арбитра Шимона Марчиняка в финале ЧМ-2022.
Издание оценило работу польского рефери на 2 балла из 10.
«Поляк Шимон Марчиняк, опытный арбитр Лиги чемпионов, не оправдал ожиданий от своей работы. Пенальти на Анхеле Ди Марии был очень спорным, эпизод не слишком отличался от того, в котором не назначили 11-метровый на Маркусе Тюраме, но польский судья, отвечающий за VAR, не собирался спорить со своим соотечественником перед всем миром.
Было и несколько других решений, которые вызвали гнев и непонимание: как Кристиан Ромеро, совершив столько жестких фолов, закончил матч без желтой карточки? Как господин Марчиняк не выносил аргентинцам предупреждений, когда они отбивали контратаки всеми возможными способами, хватая за футболку, цинично фоля и ударяя игроков? Как Эмилиано Мартинес смог во время серии пенальти схватить мяч и отбросить его далеко от Тчуамени без вмешательства судей?» – написала газета, оценивая судейство в финале ЧМ-2022.
В финале ЧМ-2022 сборная Франции уступила сборной Аргентины в серии пенальти. Свои 11-метровые не реализовали Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.
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