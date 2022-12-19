«Спорный пенальти на Ди Марии и другие решения, вызывающие гнев и непонимание». L’Equipe оценила судейство Марчиняка в финале ЧМ на 2 балла из 10

Газета L’Equipe недовольна работой арбитра Шимона Марчиняка в финале .

Издание оценило работу польского рефери на 2 балла из 10.

«Поляк Шимон Марчиняк, опытный арбитр Лиги чемпионов, не оправдал ожиданий от своей работы. Пенальти на был очень спорным, эпизод не слишком отличался от того, в котором не назначили 11-метровый на , но польский судья, отвечающий за VAR, не собирался спорить со своим соотечественником перед всем миром.

Было и несколько других решений, которые вызвали гнев и непонимание: как , совершив столько жестких фолов, закончил матч без желтой карточки? Как господин Марчиняк не выносил аргентинцам предупреждений, когда они отбивали контратаки всеми возможными способами, хватая за футболку, цинично фоля и ударяя игроков? Как смог во время серии пенальти схватить мяч и отбросить его далеко от Тчуамени без вмешательства судей?» – написала газета, оценивая судейство в финале ЧМ-2022.

В финале ЧМ-2022 сборная уступила сборной в серии пенальти. Свои 11-метровые не реализовали и .

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