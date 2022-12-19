Агуэро назвал Камавинга «членоголовым» после победы Аргентины на ЧМ. Так Серхио обыграл фамилию 20-летнего хавбека

оскорбил после победы Аргентины в финале ЧМ-2022.

После победы Аргентины над Францией (3:3, по пен. 4:2) бывший нападающий «Манчестер Сити» вышел в прямой эфир инстаграма из раздевалки, в ходе которого назвал 20-летнего полузащитника «членоголовым».

Это произошло, когда игроки сборной Аргентины распевали слова «минута молчания» в раздевалке. Агуэро сказал: «Для Камавинга, членоголового».

Таким образом Агуэро обыграл созвучие фамилии Камавинга с испанским ругательством «cara de pinga», которое и означает «членоголовый».

В тот момент прямой эфир Агуэро смотрели более 500 тысяч зрителей.

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