Испанский твиттер KFC потроллил Францию мемом с человеком-пауком и очками, изобразив кубок мира в виде куриной ножки
Испанский аккаунт сети ресторанов быстрого питания KFC пошутил над сборной Франции.
После проигрыша французов Аргентине в финале ЧМ-2022 в твиттере KFC выложили известный мем из фильма «Человек-паук». На нем главный герой, рядом с которым поместили флаг Франции, без очков видит перед собой кубок мира, а надев их, понимает, что перед ним куриная ножка, напоминающая по форме главный трофей турнира.
«Вы все еще можете получить свой мини-кубок мира», – написал аккаунт KFC в следующем сообщении.
Фото: twitter.com/KFC_ES
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