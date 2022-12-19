Испанский твиттер KFC потроллил Францию мемом с человеком-пауком и очками, изобразив кубок мира в виде куриной ножки

Испанский аккаунт сети ресторанов быстрого питания KFC пошутил над сборной Франции.

После проигрыша французов Аргентине в финале в твиттере KFC выложили известный мем из фильма «Человек-паук». На нем главный герой, рядом с которым поместили флаг , без очков видит перед собой кубок мира, а надев их, понимает, что перед ним куриная ножка, напоминающая по форме главный трофей турнира.

«Вы все еще можете получить свой мини-кубок мира», – написал аккаунт KFC в следующем сообщении.

Фото: twitter.com/KFC_ES

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