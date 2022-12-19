Швайнштайгер про накидку, подаренную Месси эмиром Катара: «У игрока забрали большой момент. Не думаю, что Лео это понравилось»
Бастиан Швайнштайгер не понял, зачем Лионелю Месси подарили бишт.
Как только капитан сборной Аргентины получил медаль за победу на ЧМ-2022, на него надели темную накидку. Ее подготовил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать трофей Месси пошел уже в ней.
Бишт, расшитый золотом, означает принадлежность человека к знатному роду.
«У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке. Не думаю, что самому Месси это понравилось. По моему мнению, акция вышла неудачной», – сказал бывший игрок сборной Германии для ARD.
В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?
Фото века. Лионель Месси с Кубком мира
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии