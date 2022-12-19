Швайнштайгер про накидку, подаренную Месси эмиром Катара: «У игрока забрали большой момент. Не думаю, что Лео это понравилось»

не понял, зачем Лионелю Месси подарили бишт.

Как только капитан сборной получил медаль за победу на , на него надели темную накидку. Ее подготовил эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль-Тани. Забирать трофей Месси пошел уже в ней.

Бишт, расшитый золотом, означает принадлежность человека к знатному роду.

«У игрока забрали большой момент. Не думаю, что это было правильно. Это можно было сделать чуть позже, в раздевалке. Не думаю, что самому Месси это понравилось. По моему мнению, акция вышла неудачной», – сказал бывший игрок сборной Германии для ARD.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

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