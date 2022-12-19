Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер» в раздевалке Аргентины после победы на ЧМ-2022

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Килиан Мбаппе Футбол

Эмилиано Мартинес вспомнил о Килиане Мбаппе во время празднования победы Аргентины на ЧМ.

Игроки сборной Аргентины праздновали победу на ЧМ-2022 в раздевалке, прыгая и крича. Они хором распевали слова «минута молчания». Затем Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер».

Во вчерашней игре нападающий сборной Франции сделал хет-трик, став вторым игроком в истории, которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира.

Команда Лионеля Скалони победила Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Сэйв Мартинеса на 120-й – просто пламя! А видели, как он отпраздновал?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Опрос

Это лучший финал в истории чемпионатов мира. Да?
36636 голосов
Конечно!
85%
Сборная Аргентины по футболу
Бывало и лучше
15%
Сборная Бразилии по футболу

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные