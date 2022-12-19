Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер» в раздевалке Аргентины после победы на ЧМ-2022
Эмилиано Мартинес вспомнил о Килиане Мбаппе во время празднования победы Аргентины на ЧМ.
Игроки сборной Аргентины праздновали победу на ЧМ-2022 в раздевалке, прыгая и крича. Они хором распевали слова «минута молчания». Затем Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер».
Во вчерашней игре нападающий сборной Франции сделал хет-трик, став вторым игроком в истории, которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира.
Команда Лионеля Скалони победила Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).
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