Эмилиано Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер» в раздевалке Аргентины после победы на ЧМ-2022

вспомнил о во время празднования победы Аргентины на ЧМ.

Игроки сборной праздновали победу на в раздевалке, прыгая и крича. Они хором распевали слова «минута молчания». Затем Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер».

Во вчерашней игре нападающий сборной сделал хет-трик, став вторым игроком в истории, которому удалось забить три мяча в финале чемпионата мира.

Команда Лионеля Скалони победила Францию по пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

Сэйв Мартинеса на 120-й – просто пламя! А видели, как он отпраздновал?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ