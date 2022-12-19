Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ-2022: «Пусть радость послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире»
Президент Аргентины отреагировал на поздравление Владимира Путина с победой страны на ЧМ-2022.
Аргентинская команда обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) в финальном матче турнира.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сообщил, что Путин тепло поздравил Альберто Фернандеса с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу.
«Спасибо за это приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая объединяет сегодня Аргентину со столькими народами мира, послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире», – написал Альберто Фернандес.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии